સિલિકોસિસ પીડિતો માટે ન્યાયનો સંઘર્ષ: 22 યોજનાઓ સામે હાઇકોર્ટનું સરકારને સિંગલ વિન્ડો બનાવવા સૂચન
રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટમાં જણાવાયું કે, સિલિકોસિસ પીડિતો માટે હાલમાં 22 અલગ-અલગ સરકારી યોજનાઓ કાર્યરત છે, જેના માધ્યમથી સહાય આપવામાં આવે છે.
Published : March 30, 2026 at 6:35 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોના પરિવારજનોને યોગ્ય વળતર ચૂકવવા અને રાજ્યમાં સ્પષ્ટ અને અસરકારક નીતિ બનાવવાની માગ સાથે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દો હવે માત્ર એક કેસ નહીં, પરંતુ પીડિત શ્રમિકોના હક્ક અને વ્યવસ્થાની ખામીઓનો મોટો પ્રશ્ન બની રહ્યો છે.
અરજદારો તરફથી વકીલ વેદાંત રાજગુરુ એ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી કે રાજ્યમાં સિલિકોસિસ પીડિતો માટે કોઈ એકીકૃત પોલિસી ઉપલબ્ધ નથી. અન્ય રાજ્યોમાં આ માટે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા અને સહાય વ્યવસ્થા છે, જ્યારે ગુજરાતમાં પીડિતોને વિવિધ યોજનાઓ વચ્ચે ભટકવું પડે છે. રાજ્ય સરકાર તરફથી કોર્ટમાં જણાવાયું કે, સિલિકોસિસ પીડિતો માટે હાલમાં 22 અલગ-અલગ સરકારી યોજનાઓ કાર્યરત છે, જેના માધ્યમથી સહાય આપવામાં આવે છે.
અગાઉની સુનાવણીમાં સરકારના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, પીડિતોને આશરે ₹3 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ હાઇકોર્ટે આ દલીલ પર અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો. કોર્ટે નોંધ્યું કે, એક જ પીડિત માટે 22 જુદી જુદી યોજનાઓમાં અરજી કરવી વ્યવહારિક રીતે મુશ્કેલ છે અને આ પ્રક્રિયા પીડિતો માટે વધુ જટિલ બની જાય છે. કોર્ટે સરકારને સ્પષ્ટ સૂચન આપ્યું કે, પીડિતોને સહેલાઈથી સહાય મળી રહે તે માટે સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ અમલમાં લાવવામાં આવે. આ સિસ્ટમથી તમામ લાભ એક જ જગ્યાએથી મળી શકે અને પીડિતોને કચેરીઓના ચક્કર ન લગાવવા પડે.
સિલિકોસિસ એક ગંભીર ફેફસાની વ્યાવસાયિક બીમારી છે, જે ખાસ કરીને ખાણ, પથ્થર અને કન્સ્ટ્રક્શન ક્ષેત્રમાં કામ કરતા શ્રમિકોમાં જોવા મળે છે. લાંબા સમય સુધી ધૂળના સંપર્કમાં રહેવાથી આ બીમારી થાય છે અને ઘણી વખત તે જીવલેણ સાબિત થાય છે. ગ્રાઉન્ડ સ્તરે જોવા મળે છે કે ઘણા શ્રમિકો અનિયમિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હોવાથી તેઓ સરકારી રેકોર્ડમાં નોંધાયેલા નથી. પરિણામે, વળતર મેળવવાની પ્રક્રિયા વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે અને પીડિત પરિવારોને લાંબી લડત લડવી પડે છે. હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સિલિકોસિસ પીડિતો માટે એક સમગ્રીપૂર્ણ અને અસરકારક પોલિસી બનાવવાની દિશામાં વિચારવા જણાવ્યું છે. હવે સરકાર કોર્ટના આ સૂચનને કેવી રીતે અમલમાં મૂકે છે તે મહત્વનું રહેશે.
