સોમનાથમાં નોનવેજના વેચાણ પર પ્રતિબંધ યથાવત: દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખી હાઈકોર્ટની ડબલ બેન્ચનો નિર્ણય
સોમનાથના છ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટના માલિકોએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓગસ્ટ મહિનામાં બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યું હતું.
Published : October 30, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 7:58 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સોમનાથ મંદિરની આસપાસ નોનવેજના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાના મામલે આજે મહત્વપૂર્ણ વળાંક આવ્યો છે. હાઈકોર્ટના સિંગલ જજ દ્વારા 10 ઓગસ્ટના રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામાને રદ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, રાજ્ય સરકારે સિંગલ જજના આ હુકમ સામે તાત્કાલિક અપીલ દાખલ કરતાં એક્ટિંગ ચીફ જસ્ટિસની અધ્યક્ષતાવાળી ડિવિઝન બેન્ચે હાલ પૂરતી પ્રતિબંધની સ્થિતિ યથાવત્ રાખવાનો આદેશ કર્યો છે.
હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ રાજ્ય સરકાર તરફથી તાત્કાલિક કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. સરકારે સિંગલ જજના હુકમ સામે અપીલ કરવા માટે અગાઉ સાત દિવસનો સ્ટે માંગ્યો હતો. જોકે, કોર્ટે આ માગણી સ્વીકારી નહોતી. ત્યારબાદ સરકારે બે દિવસનો સ્ટે આપવા પણ રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે તે પણ ફગાવી દીધી હતી. આ દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, આ મામલો અરજદારોની રોજીરોટી અને આજીવિકા સાથે સંકળાયેલો છે. સિંગલ જજના હુકમ બાદ મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્ક તાત્કાલિક ચીફ જસ્ટિસની અધ્યક્ષતાવાળી ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ પહોંચ્યા હતા. તેમણે સિંગલ જજના ચુકાદાને પડકારવા માટે તાત્કાલિક સુનાવણી યોજવાની માગણી કરી હતી.
સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ તાત્કાલિક સુનાવણીની માગ કરી હતી. તેમણે સરકારનો પક્ષ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે સોમનાથ દેશના કરોડો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. મંદિરની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. અગાઉની સુનાવણીમાં પણ જી.એચ. વિર્કે દલીલ કરી હતી કે સોમનાથને માત્ર વ્યાપારી વિસ્તાર તરીકે જોઈ શકાય નહીં અને તીર્થસ્થાનની ધાર્મિક ગરિમા જાળવવી જરૂરી છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
સોમનાથના છ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટના માલિકોએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઓગસ્ટ મહિનામાં બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યું હતું. આ જાહેરનામા હેઠળ સોમનાથ મંદિરની 500 મીટરની ત્રિજ્યામાં આવેલા વિસ્તાર સહિત ધાર્મિક સ્થળોની આસપાસના કુલ છ નિર્દિષ્ટ વિસ્તારોમાં માંસાહારી ખાદ્યપદાર્થોના વેચાણ, સંગ્રહ, વિતરણ અને તૈયાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
અનુચ્છેદ 19(1)(g)ના અધિકારના ભંગની દલીલ
અરજદારો તરફથી એડવોકેટ અસરાર મન્સૂરીએ દલીલ કરી હતી કે, રાજ્ય સરકારનો આ નિર્ણય ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 19(1)(g) હેઠળ નાગરિકોને આપવામાં આવેલા વ્યવસાય, વેપાર અને રોજગાર કરવાના મૂળભૂત અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે. કોઈપણ વ્યક્તિને વાજબી કાયદાકીય કારણ વિના પોતાનો વ્યવસાય કે આજીવિકા મેળવતા અટકાવી શકાય નહીં. સરકારી જાહેરનામાના કારણે રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને પોતાનો વ્યવસાય બંધ કરવાની ફરજ પડી રહી છે અને અધિકારીઓ દ્વારા સતત હેરાનગતિ કરવામાં આવી રહી હોવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
હાઈકોર્ટની સુનાવણી દરમિયાન મામલતદારની કાર્યવાહી સામે સવાલ
આ કેસમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો ત્યારે સામે આવ્યો હતો જ્યારે અરજદારોએ રજૂઆત કરી હતી કે 7 ઓક્ટોબરે હાઈકોર્ટમાં કેસની પ્રથમ સુનાવણી થઈ તે જ દિવસે મામલતદારે છ રેસ્ટોરન્ટ માલિકોને પોલીસ ચોકીમાં બોલાવી તેમની પાસે એક કબૂલાતનામા પર સહી કરાવી હતી. આ કબૂલાતનામામાં ભવિષ્યમાં નોનવેજ ખોરાકનું વેચાણ નહીં કરવાની અને માત્ર શાકાહારી વસ્તુઓનો જ વેપાર કરવાની ખાતરી લેવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરાયો હતો.
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