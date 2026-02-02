રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશન પર હાઇકોર્ટે લગાવી રોક, ત્રણ મહિનાની રાહત
Published : February 2, 2026 at 8:22 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં અપાયેલી ડિમોલેશન નોટિસના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણપૂર્ણ રાહત આપી છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે કે આગામી ત્રણ મહિના સુધી જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારની ડિમોલેશન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં નહીં આવે. સાથે જ હાઈકોર્ટે ગુજરાત રેવન્યુ ટ્રિબ્યુનલ (GRT)ને અરજીઓ પર ત્રણ મહિનાની અંદર અંતિમ નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ મામલે જંગલેશ્વર વિસ્તારના રહેવાસી અરજદારોએ ડિમોલેશન નોટિસને પડકારી હાઈકોર્ટનો આશરો લીધો હતો. આ સાથે જ અરજદારોએ આ જ નોટિસ સામે GRTમાં પણ અપીલ દાખલ કરી છે. અરજદારોએ દલીલ કરી હતી કે યોગ્ય નોટિસ, સાંભળણી અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા વગર તાત્કાલિક ડિમોલેશન કરવું કાયદા અને માનવતાના વિરુદ્ધ છે. સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે જ્યાં સુધી GRTમાં દાખલ અપીલ પર નિર્ણય ન આવે ત્યાં સુધી ડિમોલેશન જેવી અપરિવર્તનીય કાર્યવાહી રોકવી જરૂરી છે. આથી હાઈકોર્ટે ત્રણ મહિના સુધી હાલની સ્થિતિ જાળવવા અને કોઈ પણ પ્રકારની તોડફોડ ન કરવા આદેશ આપ્યો છે.
આ મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ આનંદ ગોગીયાએ હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ જણાવ્યું હતું કે, અરજદારો લાંબા સમયથી જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે અને તેમના જીવન-નિર્વાહનું આ એકમાત્ર આધાર છે. કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા વિના ડિમોલેશન કરવું બંધારણીય અધિકારોનો ભંગ છે. હાઈકોર્ટે ડિમોલેશન પર સ્ટે આપીને તેમજ GRTને સમયમર્યાદામાં નિર્ણય લેવા આદેશ આપી ન્યાયસંગત વલણ અપનાવ્યું છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ રીતે હાઈકોર્ટે અરજદારોના પુનર્વસન (રિહેબિલિટેશન) મુદ્દે પણ વિચારણા કરવા સત્તાવાળાઓને નિર્દેશ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જો અરજદારો લાંબા સમયથી ત્યાં રહેતા હોય, તો માનવતાવાદી દૃષ્ટિકોણ અપનાવીને તેમના પુનર્વસન અંગે યોગ્ય નિર્ણય લેવો જરૂરી છે. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ હવે GRT પર જવાબદારી આવી છે કે તે તમામ પક્ષોની દલીલો સાંભળી ત્રણ મહિનાની અંદર અપીલ પર અંતિમ નિર્ણય આપે ત્યાં સુધી જંગલેશ્વર વિસ્તારના રહેવાસીઓને ડિમોલેશનથી મોટી રાહત મળી છે.
