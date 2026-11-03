સોમનાથ કોરિડોરમાં આવેલી દરગાહના વિવાદમાં હાઈકોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો
અરજદાર પક્ષની દલીલ: પૂજા અને નમાજ માટે આવતા લોકો પણ હિતધારક
Published : November 3, 2026 at 8:29 PM IST
અમદાવાદ: સોમનાથ કોરિડોરના વિકાસ માટે પ્રભાસ પાટણમાં આવેલી 500થી 600 વર્ષ જૂની પીર અહેમદશાહની દરગાહ અને તેની સાથેની મિલકતો તોડી પાડવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કાયદાકીય વિવાદ ઊભો થયો છે. મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોએ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરીને આક્ષેપ કર્યો છે કે, વકફ બોર્ડે કાયદેસરની પ્રક્રિયા કર્યા વિના દરગાહની જમીન સોમનાથ ટ્રસ્ટને સોંપવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ માટે જમીન સંપાદન કાયદાની પ્રક્રિયા પણ અનુસરવામાં આવી નથી. એટલું જ નહીં, દરગાહની બાજુમાં આવેલો ઐતિહાસિક ફારસી શિલાલેખ પણ તોડી પાડવામાં આવ્યો છે.
પિટિશનકર્તાઓના વકીલે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે, પીર અહેમદશાહની દરગાહ જૂનાગઢ સ્ટેટના સમયથી રક્ષિત સ્મારક તરીકે જાહેર થયેલી છે. આ દરગાહની બાજુમાં આવેલો ફારસી શિલાલેખ 500થી 600 વર્ષ જૂનો છે, જેમાં દરગાહના ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ છે. આ મિલકત સર્વે નંબર 139થી 142માં આવેલી છે. વર્ષ 1978થી 1987 દરમિયાન ત્રણ અલગ-અલગ દરગાહનાં ટ્રસ્ટનું એકીકરણ કરીને સંયુક્ત ટ્રસ્ટ બનાવાયું હતું. ત્યારબાદ 1995માં વકફ કાયદા હેઠળ તે સંયુક્ત વકફમાં પરિવર્તિત થયું હતું. એટલે પીર અહેમદશાહની દરગાહનું સ્વતંત્ર ટ્રસ્ટ અસ્તિત્વમાં જ નથી.
એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે જણાવ્યું હતું કે દરગાહના એક વંશજને હંગામી ધોરણે મુતવલ્લી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. કલેક્ટરના આદેશમાં પણ તેમને મિલકત વેચવાનો અધિકાર ન હોવાનું સ્પષ્ટ હતું. તેમ છતાં આ મુતવલ્લીએ સંયુક્ત ટ્રસ્ટના અન્ય ટ્રસ્ટીઓને જાણ કર્યા વિના અને તેમની સંમતિ લીધા વગર એકલાએ NOC આપી દીધી હતી. ત્યારબાદ વકફ બોર્ડે કોઈ તપાસ કર્યા વિના બીજા જ દિવસે ચાર આદેશો પસાર કરીને જમીન સોંપવાની પ્રક્રિયા કરી હતી. આ આદેશના બે-ત્રણ દિવસમાં જ પોલીસની મદદથી કલેક્ટર દ્વારા દરગાહ, દુકાનો અને અન્ય મિલકતો તોડી પાડવામાં આવી હતી.
શિલાલેખ તોડવા સામે પુરાતત્ત્વ વિભાગની નોટિસ
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, દરગાહ સાથેનો ઐતિહાસિક શિલાલેખ પણ તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, સ્થાનિક સમાજના આગેવાનોએ તેના ટુકડાઓ સાચવી લીધા હતા. આ મામલે પુરાતત્ત્વ વિભાગે કલેક્ટરને નોટિસ આપીને પૂર્વ મંજૂરી લીધા વિના રક્ષિત સ્મારકને નુકસાન પહોંચાડવા અંગે જવાબ માગ્યો હતો. તેમ છતાં આજદિન સુધી તેનો જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી.
1951માં સંપાદન પ્રક્રિયા થઈ હતી, તો હવે કેમ નહીં?
સિનિયર એડવોકેટ આનંદ યાજ્ઞિકે દલીલ કરી હતી કે, 1951માં સોમનાથ મંદિરના પુનર્નિર્માણ સમયે પણ આ મિલકતો મેળવવાનો પ્રયાસ થયો હતો. તે સમયે જમીન સંપાદન અધિનિયમ, 1894 હેઠળ પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બાદમાં તે પાછી ખેંચવામાં આવી હતી. હવે 2026માં કોરિડોર માટે જમીનની જરૂરિયાત હોય તો બુલેટ ટ્રેન, એક્સપ્રેસ-વે કે નર્મદા કેનાલ માટે કરવામાં આવે છે તેવી જ રીતે નોટિફિકેશન બહાર પાડીને હિતધારકોના વાંધા મંગાવવા અને કાયદેસર વળતર આપવાની પ્રક્રિયા કરવી જરૂરી હતી. અહીં સંપાદનની કોઈ પ્રક્રિયા કર્યા વિના વળતર ચૂકવી જમીન સોંપી દેવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.
વકીલે ધાર્મિક સ્થળો અંગેના 1991ના કાયદાનો પણ ઉલ્લેખ કરીને દલીલ કરી હતી કે, 15 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ ધાર્મિક સ્થળ જે સ્થિતિમાં હતું તે જ સ્થિતિ જાળવવાની કાયદાકીય જોગવાઈ છે. એક ધર્મના ધાર્મિક સ્થળનો ઉપયોગ બીજા ધર્મના હેતુ માટે કરી શકાય નહીં. સોમનાથ કોરિડોરના નામે મુસ્લિમ સમાજની આસ્થાના કેન્દ્ર સમાન દરગાહ દૂર કરીને તેની જમીન અન્ય ધાર્મિક હેતુ માટે વાપરવાનો પ્રયાસ થયો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરાયો છે.
વકફ બોર્ડને પણ આદેશ કરવાનો અધિકાર નથી
પિટિશનકર્તાઓએ વકફ કાયદામાં 2025માં થયેલા સુધારાનો ઉલ્લેખ કરીને દલીલ કરી હતી કે, રક્ષિત સ્મારક હોય તેવી વકફ મિલકત અંગે વકફ બોર્ડ કે ટ્રિબ્યુનલને આ પ્રકારનો આદેશ કરવાનો અધિકાર રહેતો નથી. આ ઉપરાંત બંધારણની કલમ 25 હેઠળ દરેક નાગરિકને પોતાના ધર્મનું પાલન કરવાનો અને ધાર્મિક સ્થળે જવાનો અધિકાર છે. દરગાહમાં નમાજ પઢવા, ઉર્સ અને ધાર્મિક વિધિઓમાં ભાગ લેવા આવતા સ્થાનિક ઘાંચી, સૈયદ, કુરેશી અને પટણી સમાજના લોકોને આ કાર્યવાહીથી ધાર્મિક અધિકારોથી વંચિત કરવામાં આવ્યા છે.
બીજી તરફ સરકાર તરફથી એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, વકફ બોર્ડના આદેશને હાઈકોર્ટમાં નહીં પરંતુ વકફ ટ્રિબ્યુનલમાં પડકારવો જોઈએ અને પિટિશનકર્તાઓને કેસ કરવાનો અધિકાર પણ નથી, કારણ કે મુતવલ્લીએ મંજૂરી આપી દીધી છે. તેના જવાબમાં પિટિશનકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે, દરગાહમાં નમાજ પઢવા અને ધાર્મિક વિધિઓ માટે આવતા લોકો પણ તેના હિતધારકો છે. તેથી તેમને કોર્ટમાં ન્યાય માગવાનો અધિકાર છે.
પિટિશનકર્તાઓએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ માગ કરી છે કે, દરગાહ અને તેની જમીન અંગેની કાર્યવાહી રોકવા તાત્કાલિક સ્ટે આપવામાં આવે, જેથી ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક વારસાને વધુ નુકસાન ન થાય.
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