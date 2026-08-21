બાળકીની ઓળખ છતી કરતી પોસ્ટ ભારે પડી: કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર સામેની FIR રદ કરવાનો હાઇકોર્ટનો ઇનકાર
સગીરાની ઓળખ જાહેર કરવા બદલ આટકોટ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી FIR રદ કરવાની માંગ સાથે પ્રગતિ આહિરે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી છે
Published : August 21, 2026 at 4:07 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટ જિલ્લામાં જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલી સગીરાની ઓળખ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા છતી કરવાના આક્ષેપમાં કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી. સગીરાની ઓળખ જાહેર કરવા બદલ આટકોટ પોલીસ મથકે નોંધાયેલી FIR રદ કરવાની માંગ સાથે પ્રગતિ આહિરે હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
સમગ્ર મામલો રાજકોટ જિલ્લામાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે થયેલા કથિત જાતીય શોષણના કેસ સાથે જોડાયેલો છે. પ્રગતિ આહિરના જણાવ્યા મુજબ, બાળકી સાથે થયેલા કથિત દુષ્કર્મને ઉજાગર કરવા અને પરિવારને મદદ તથા કાનૂની માર્ગદર્શન આપવા તેઓ સહકર્મીઓ સાથે બાળકીના ઘરે ગયા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પોતાના ફેસબુક પ્રોફાઇલ પર લખાણ સાથે કેટલાક ફોટોગ્રાફ્સ અને ટૂંકા વીડિયો પણ પોસ્ટ કર્યા હતા.
પોલીસની ફરિયાદ મુજબ, સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં બાળકીનો ચહેરો બ્લર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયોના બેકગ્રાઉન્ડમાં બાળકીના રહેણાંક વિસ્તાર, આસપાસના સ્થળો તેમજ પરિવારજનોના ફોટોગ્રાફ્સ દેખાતા હતા. પોલીસનો આક્ષેપ હતો કે આ દ્રશ્યોના આધારે બાળકી તથા તેના પરિવારની ઓળખ થઈ શકે તેમ હતી. આ મામલે પ્રગતિ આહિર સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો કાયદા હેઠળ સગીર પીડિતાની ઓળખ જાહેર કરવા સંબંધિત જોગવાઈઓ મુજબ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. ફરિયાદમાં એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે પીડિતાની ઓળખ છતી કરતી વિગતો સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવાનો હેતુ પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો હતો.
પ્રગતિ આહિરનો પક્ષ
FIR રદ કરવાની માંગ સાથે હાઇકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી અરજીમાં પ્રગતિ આહિર તરફથી એડવોકેટ કે.પી ચાંપાનેરી એ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, પોસ્ટમાં બાળકીનું નામ, સરનામું, શાળા કે અન્ય અંગત વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નહોતી. બાળકીનો ચહેરો પણ બ્લર કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી તેમની તરફથી કોઈ દુર્ભાવના ન હોવાનું દર્શાવાય છે. માત્ર આસપાસનો વિસ્તાર અથવા પૃષ્ઠભૂમિ દેખાવાથી સીધી કે આડકતરી રીતે ઓળખ છતી થઈ હોવાનું કહી શકાય નહીં તેવી દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી.અરજદાર તરફથી બંધારણ હેઠળ મળેલા અભિવ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યના અધિકારનો પણ હવાલો આપવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ પોક્સો કાયદો વિશિષ્ટ કાયદો હોવાની અને તેની કલમ 23 હેઠળની જોગવાઈઓના સંદર્ભમાં પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી.
સરકારી પક્ષ
આ અરજીનો સરકારી પક્ષે વિરોધ કરતાં રજૂઆત કરી હતી કે પીડિતાના રહેઠાણ વિસ્તાર તથા આસપાસના મહત્વના સ્થળોની વિગતો અને પરિવારજનોના ફોટોગ્રાફ્સ સોશિયલ મીડિયા પર મૂકવાથી બાળકીની ઓળખ છતી થઈ શકે છે. આવી ઓળખ બહાર આવવાથી પીડિતા તથા તેના પરિવારને નુકસાન કે બદલાની કાર્યવાહીનો ભય ઊભો થઈ શકે છે અને તે બાળકીના ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે. તેથી FIR રદ કરવાનું કોઈ કારણ નથી તેવી દલીલ કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટનો નિર્ણય
સુનાવણી બાદ હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, સગીર પીડિતાની ગોપનીયતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેવા રિપોર્ટ, ટિપ્પણી અથવા ફોટોગ્રાફના પ્રકાશન સામે કાયદો રક્ષણ આપે છે. કોર્ટના મતે માત્ર ચહેરો બ્લર કરી દેવાથી જ પીડિતાની ઓળખ સુરક્ષિત થઈ જાય એવું જરૂરી નથી. અન્ય દ્રશ્યો, આસપાસનો વિસ્તાર અને પરિવારજનોની તસવીરો પણ ઓળખ સુધી પહોંચવામાં મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. હાઇકોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, હાલના તબક્કે પ્રગતિ આહિર સામે સગીર પીડિતાની ઓળખ છતી કરવા બદલ પ્રથમદર્શનીય કેસ બને છે. તેથી સમગ્ર મામલે ટ્રાયલની જરૂરિયાત છે અને આ તબક્કે FIRમાં હસ્તક્ષેપ કરીને તેને રદ કરી શકાય નહીં. આથી ગુજરાત હાઇકોર્ટે પ્રગતિ આહિરની FIR રદ કરવાની અરજી ફગાવી દીધી છે. હવે સમગ્ર મામલે ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી થશે.
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