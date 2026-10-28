નિવૃત ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમલેશ ગોરાડિયાને હાઈકોર્ટનો ઝટકો: ₹2.32 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકતનો કેસ રદ કરવાનો ઇનકાર
આવક કરતાં વધુ મિલકત વસાવવાના કેસમાં નિવૃત ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમલેશ ગોરાડિયાને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે.
Published : October 28, 2026 at 7:00 PM IST
અમદાવાદઃ આવક કરતાં વધુ મિલકત વસાવવાના કેસમાં નિવૃત ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમલેશ ગોરાડિયાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી. પોતાની સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ અને ત્યારબાદની કાનૂની કાર્યવાહી રદ કરવાની માગ સાથે કરવામાં આવેલી અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. તપાસ દરમિયાન આ મિલકતનો આંકડો આશરે રૂ.2.32 કરોડ સુધી પહોંચ્યો હોવાનું જણાવાયું હતું, જે તેમની કાયદેસરની આવક કરતાં આશરે 455 ટકા વધુ હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. હાઈકોર્ટે અરજી ફગાવી દેતાં અમદાવાદની ACB કોર્ટમાં કેસની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
કોણ છે નિવૃત ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમલેશ ગોરાડિયા
કમલેશ ગોરાડિયા વર્ષ 1986માં સીધી ભરતીથી મામલતદાર તરીકે સરકારી સેવામાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ બઢતી મેળવીને ડેપ્યુટી કલેક્ટર બન્યા હતા અને વર્ષ 2015માં નિવૃત્ત થયા હતા. તેમની સામે અમદાવાદના ACB પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2015માં અપ્રમાણસર મિલકત અંગે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. ACB દ્વારા તપાસ માટે 1 જાન્યુઆરી, 2000થી 31 ડિસેમ્બર, 2008 સુધીનો નવ વર્ષનો સમયગાળો નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની કાયદેસરની આવકની સરખામણીએ આશરે રૂ.1.04 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકત હોવાનો પ્રાથમિક આક્ષેપ હતો. ત્યારબાદ ચાર્જશીટમાં આ આંકડો વધીને આશરે રૂ.2.32 કરોડ થયો હોવાનું જણાવાયું હતું.
હાઈકોર્ટમાં અરજી કરતાં કમલેશ ગોરાડિયાએ દલીલ કરી હતી કે, તેમની સામેની ફરિયાદ અલગ રહેતી પત્ની સાથેના વૈવાહિક મતભેદો અને વિવાદોને કારણે કરવામાં આવી હતી. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ તેમની પત્ની દ્વારા ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498A હેઠળ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં પોલીસે 'B સમરી' રજૂ કરી હતી. અરજદારે એવી પણ રજૂઆત કરી હતી કે, તપાસ અધિકારીએ વર્ષ 1986થી 1999 સુધીની તેમની 14 વર્ષની સરકારી સેવા દરમિયાન થયેલી બચત અને આવકને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લીધી નહોતી. તેના બદલે તપાસ માટે માત્ર વર્ષ 2000થી 2008નો સમયગાળો પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે મિલકતની ગણતરીમાં વિસંગતતા ઊભી થઈ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો.
અરજદારની દલીલ હતી કે, વર્ષ 2000થી અલગ રહેતી પત્ની તથા સ્વતંત્ર આવક ધરાવતી તેમની પુખ્ત વયની બહેનોનાં રોકાણો અને મિલકતો પણ તેમની સાથે જોડવામાં આવ્યાં હતાં. મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પાકતી મુદતે મળેલી રકમ ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવી હોવા છતાં તપાસ અધિકારીએ અગાઉની રકમને યોગ્ય રીતે ગણતરીમાં લીધી નહોતી અને નવાં રોકાણો સાથે તેની બે કે ત્રણ વખત ગણતરી થઈ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, પગારમાંથી ઘરખર્ચ પેટે 30 ટકા રકમ ઘટાડ્યા પછી પણ સ્ટેટમેન્ટ-Dમાં ફરીથી ઘરખર્ચ દર્શાવીને બે વખત કપાત કરવામાં આવી હોવાની દલીલ કરાઈ હતી. સગાસંબંધીઓ પાસેથી મળેલી ભેટનાં સોગંદનામાં અને અમરેલીના પરિવાર તરફથી મળેલા આશરે રૂ.53 લાખના નાણાં અંગેના પુરાવાઓને પણ યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા ન હોવાનો અરજદારે આક્ષેપ કર્યો હતો. વર્ષ 2015માં FIR નોંધાયા બાદ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આશરે છ વર્ષનો વિલંબ થયો હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
સરકારી પક્ષે અરજીનો વિરોધ કરતાં દલીલ કરી હતી કે, ઉપલબ્ધ સામગ્રીના આધારે અરજદાર સામે પ્રથમદર્શી ગુનો બનતો હોવાનું જણાય છે. બેંક ખાતાં, રોકાણો, રોકડ જમા, લોન અને ભેટ તરીકે રજૂ કરાયેલા નાણાંની વાસ્તવિકતા તથા કાયદેસરતાની તપાસ ટ્રાયલ દરમિયાન થઈ શકે છે. ફોજદારી કાર્યવાહી રદ કરવા માટે હાઈકોર્ટની કલમ 482 હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે મિની ટ્રાયલ હાથ ધરવી જોઈએ નહીં. નાણાકીય વ્યવહારોની ગણતરીમાં ભૂલ છે કે નહીં અને કયા નાણાં કાયદેસરની આવકમાંથી આવ્યા છે તે નક્કી કરવા માટે પુરાવાની તપાસ જરૂરી હોવાનું સરકારી પક્ષે જણાવ્યું હતું.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળના કેસમાં જો સ્વતંત્ર પુરાવાઓના આધારે પ્રથમદર્શી ગુનો બનતો હોય, તો ફરિયાદ પાછળ અંગત દ્વેષ હોવાની દલીલના આધારે જ સમગ્ર કાર્યવાહી રદ કરી શકાય નહીં. તપાસ એજન્સી શંકાસ્પદ સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ માટેનો સમયગાળો નક્કી કરી શકે છે. જો અરજદારનો દાવો હોય કે તપાસના સમયગાળા પહેલાંની બચત અથવા અન્ય કાયદેસરની આવકમાંથી મિલકત ખરીદવામાં આવી હતી, તો તે દાવાને સમર્થન આપતા પુરાવા ટ્રાયલ દરમિયાન રજૂ કરવા પડશે.
કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નાણાંની ફેરબદલી, અગાઉ રિડીમ કરેલી રકમ, બેવડી ગણતરી અને હિસાબી વિસંગતતાઓ જેવા મુદ્દાઓ જટિલ નાણાકીય પુરાવા સાથે સંકળાયેલા છે. આવા મુદ્દાઓ પર હાઈકોર્ટ કલમ 482 હેઠળ ઓડિટરની જેમ હિસાબોની તપાસ કરીને અંતિમ નિષ્કર્ષ આપી શકે નહીં. અરજદાર દ્વારા સંબંધીઓ પાસેથી મળેલી ભેટ અને નાણાં અંગે રજૂ કરાયેલા સોગંદનામાં પણ આપમેળે અંતિમ પુરાવા બની જતા નથી. આવા દસ્તાવેજોની સત્યતા ટ્રાયલ દરમિયાન સાક્ષીઓની જુબાની અને ઊલટતપાસ દ્વારા ચકાસવાની રહે છે.
એડવોકેટ બાબુ માંગુકિયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં અરજદાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવેલી દલીલો અને હાઈકોર્ટના અવલોકનોને ધ્યાનમાં લેતાં, અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં નાણાકીય વ્યવહારો અને મિલકતના સ્ત્રોત અંગેના દાવાઓ ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવા સાથે સાબિત કરવા મહત્ત્વના રહેશે. હાઈકોર્ટે નિવૃત ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમલેશ ગોરાડિયાની અરજી ફગાવી દીધી છે અને અમદાવાદની ACB કોર્ટને કાયદા મુજબ આગળની કાર્યવાહી ચલાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. જોકે, આ ચુકાદાનો અર્થ એ નથી કે અરજદારને અપ્રમાણસર મિલકતના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. હાઈકોર્ટે માત્ર આ તબક્કે ફરિયાદ અને કાનૂની કાર્યવાહી રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આરોપોની સત્યતા અને બચાવ પક્ષની દલીલોનો અંતિમ નિર્ણય ટ્રાયલ દરમિયાન રજૂ થનારા પુરાવાના આધારે થશે.
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