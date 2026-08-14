ETV Bharat / state

ખેડાની સગીરા દુષ્કર્મ પીડિતાના 29 સપ્તાહના ગર્ભના ગર્ભપાતની મંજૂરી હાઈકોર્ટે નકારી; પ્રસૂતિથી દત્તક સુધીની જવાબદારી સરકારને સોંપી

આ કેસમાં હાઈકોર્ટે અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સગીરાની તબીબી તપાસ કરાવવાના નિર્દેશ આપ્યા હતા. ત

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ખેડાની દુષ્કર્મ પીડિતા સગીરાના ૨૯ સપ્તાહના ગર્ભના ગર્ભપાતની મંજૂરી માગતી અરજી પર મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે. હાઈકોર્ટે સગીરાનો ગર્ભપાત કરાવવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલા તબીબી રિપોર્ટમાં ગર્ભપાત સગીરા અને ભ્રૂણના હિતમાં ન હોવાનું સામે આવતાં હાઈકોર્ટે તબીબી નિષ્ણાતોના અભિપ્રાયને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય કર્યો છે.

આ કેસમાં હાઈકોર્ટે અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સગીરાની તબીબી તપાસ કરાવવાના નિર્દેશ આપ્યા હતા. તબીબી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ બાદ રજૂ કરાયેલા રિપોર્ટમાં ભ્રૂણ અને માતાની તંદુરસ્તી સાથે જોડાયેલી જટિલતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાતની ભલામણ કરવામાં આવી ન હતી. આ મેડિકલ અભિપ્રાયના આધારે હાઈકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી આપવી યોગ્ય ન હોવાનું નોંધ્યું હતું.

હાઈકોર્ટે માત્ર ગર્ભપાતની અરજી ફગાવીને મામલો પૂર્ણ કર્યો નથી, પરંતુ સગીરા અને આવનારા નવજાત બાળકની સંભાળ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશો પણ આપ્યા છે. સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, ડાકોરના રેડિયોલોજી વિભાગના મેડિકલ ઓફિસરને સગીરાની પ્રસૂતિ થાય ત્યાં સુધી તેના સ્વાસ્થ્યની યોગ્ય કાળજી અને જરૂરી ફોલોઅપ રાખવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

કોર્ટે નવજાત શિશુના જન્મ બાદ તેના સારા વિકાસ અને સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી નિયોનેટલ કેર સહિતની તમામ વિશેષ તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવા પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. સગીરા અને નવજાત બાળકની સમયાંતરે તબીબી તપાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવા પણ હાઈકોર્ટે કહ્યું છે.

બાળકના ભવિષ્ય અંગે પણ હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ વ્યવસ્થા કરી છે. સગીરાની ઇચ્છા તેમજ નવજાત બાળકની શારીરિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા બાદ ચાઇલ્ડ વેલ્ફેર કમિટીની દેખરેખ હેઠળ બાળકને સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એડોપ્શન એજન્સી, ખેડાને સોંપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

બીજી તરફ, જો સગીરા પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેની ઇચ્છા જાણીને તેને નારી સંરક્ષણ ગૃહ, ખેડા ખાતે ખસેડવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા તપાસ અધિકારીને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં સગીરાના સારા ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેની ઇચ્છા મુજબ શિક્ષણ અથવા વ્યવસાયિક તાલીમની વ્યવસ્થા કરવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.

હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને સગીરાની પ્રસૂતિનો સમગ્ર તબીબી ખર્ચ ઉઠાવવા કહ્યું છે. આ ઉપરાંત સગીરા અને નવજાત શિશુની સારવાર, પોષણ તથા પ્રસૂતિ બાદના છ મહિના સુધીના જરૂરી ખર્ચની જવાબદારી પણ રાજ્ય સરકારને સોંપવામાં આવી છે.

સગીરા પીડિતાને વળતર મળે તે માટે પણ કોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીને વિક્ટિમ કમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળની પ્રક્રિયા નિયમ મુજબ પૂર્ણ કરીને સગીરા પીડિતાને શક્ય તેટલી વહેલી તકે વચગાળાનું વળતર ચૂકવવા માટે કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું છે.

આ તમામ નિર્દેશોનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય તેની દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ લીગલ સર્વિસીસ ઓથોરિટીના સચિવને સોંપવામાં આવી છે. બાળકના જન્મથી લઈને તેને દત્તક આપવા માટે સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એડોપ્શન એજન્સીને સોંપવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સમગ્ર વ્યવસ્થાની દેખરેખ રાખવા કોર્ટ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે.

અરજદાર તરફથી વકીલ ભાવના આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે સગીરાના ગર્ભપાત માટે હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. જોકે, તબીબી સમિતિના અભિપ્રાય અને સગીરા તથા ભ્રૂણના સ્વાસ્થ્ય સાથે સંકળાયેલા જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે ગર્ભપાતની મંજૂરી ન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સાથે જ સગીરાના સ્વાસ્થ્ય, શિક્ષણ, સુરક્ષા અને ભવિષ્ય તથા નવજાત બાળકની સંભાળ માટે રાજ્ય સરકારને જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી કરવા સ્પષ્ટ નિર્દેશો આપ્યા છે.

TAGGED:

ABORTION OF 29 WEEK
29 WEEK OLD FETUS OF A MINOR
MINOR RAPE SURVIVOR
HIGH COURT
HIGH COURT REFUSED PERMISSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.