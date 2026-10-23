નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે હાઈકોર્ટનો સુરત મનપાને સવાલ: અસરગ્રસ્તો માણસ છે, પશુ નહીં કે ગૌશાળામાં મૂકી આવશો!
અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક મકાન આપવાના આશ્વાસન બાદ મનપાનું સ્ટેન્ડ બદલાયું કેમ? હાઈકોર્ટનો સવાલ; કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન સામે ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટની કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા માગી.
Published : October 23, 2026 at 10:26 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગરમાં ડિમોલેશનની કાર્યવાહી બાદ અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાના મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સુરત મહાનગરપાલિકાના વલણ સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક મકાન આપવાનું અગાઉ આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હોવા છતાં હવે મનપાનું વલણ કેમ બદલાયું, તે અંગે હાઈકોર્ટે કમિશનર સમક્ષ સ્પષ્ટતા માગી હતી. આ સુનાવણીમાં સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે અસરગ્રસ્ત પરિવારોના પુનર્વસનના મુદ્દે કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે, અસરગ્રસ્ત લોકો ક્યાં જઈને રહેશે? તેઓ કોઈ પશુ નથી કે તેમને લઈ જઈને ગૌશાળામાં મૂકી આવવામાં આવે. હાઈકોર્ટની આ ટિપ્પણી સાથે જ અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાની જવાબદારી અને મનપાના બદલાયેલા વલણનો મુદ્દો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો હતો.
સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનરે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, અસરગ્રસ્તોને આવાસ આપવાના મુદ્દે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એક ચોક્કસ મર્યાદાથી વધુની આર્થિક બાબતો અંગે નિર્ણય લેવાની સત્તા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી પાસે હોવાનું પણ કમિશનરે રજૂ કર્યું હતું. જોકે, મનપાના આ જવાબથી હાઈકોર્ટ સંતુષ્ટ થઈ નહોતી અને અગાઉ આપવામાં આવેલા આશ્વાસન સામે મનપાના હાલના વલણ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે, જ્યારે અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક મકાન આપવામાં આવશે તેવું આશ્વાસન કોર્ટને આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે હવે મનપાનું સ્ટેન્ડ કેમ બદલાયું છે? હાઈકોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે રાજ્યના કાયદાના સર્વોચ્ચ અધિકારી એવા એડવોકેટ જનરલ દ્વારા કોર્ટને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું. આમ, એડવોકેટ જનરલના આશ્વાસન બાદ મહાનગરપાલિકા પોતાના વલણમાં ફેરફાર કેવી રીતે કરી શકે, તે અંગે કોર્ટે સ્પષ્ટતા માગી હતી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે જવાબદારીનો મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો. કોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે શું સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, તેના સભ્યો અથવા મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ડિમોલેશનની કથિત ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી માટે જવાબદારી સ્વીકારવા તૈયાર છે? કોર્ટની આ ટકોરથી અસરગ્રસ્તોના પુનર્વસન ઉપરાંત ડિમોલેશનની કાર્યવાહી અને તેના માટે જવાબદાર અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ સુનાવણીમાં મહત્ત્વપૂર્ણ બની હતી.
બીજી તરફ, સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, હાલના અરજદારોને વૈકલ્પિક મકાન આપવા માટે મહાનગરપાલિકા પાસે કોઈ નીતિ ઉપલબ્ધ નથી. અગાઉ અસરગ્રસ્તોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાના મુદ્દે આપવામાં આવેલા આશ્વાસન અને હવે રજૂ કરવામાં આવેલા આ વલણ વચ્ચેના તફાવતને લઈને હાઈકોર્ટે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
અરજદારના વકીલ નીરવ સંઘવીએ કોર્ટ સમક્ષ અસરગ્રસ્તોના પુનર્વસન અને અગાઉ આપવામાં આવેલા આશ્વાસનના મુદ્દે અરજદારોનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આ મામલે કોર્ટ સમક્ષ મુખ્ય પ્રશ્ન એ રહ્યો હતો કે, ડિમોલેશનથી અસરગ્રસ્ત થયેલા પરિવારોને વૈકલ્પિક આવાસ આપવાની જવાબદારીમાંથી મહાનગરપાલિકા કેવી રીતે પીછે હઠ કરી શકે અને અગાઉ કોર્ટને આપવામાં આવેલા આશ્વાસનનું શું થયું?
હાઈકોર્ટે આ સમગ્ર મામલે કડક વલણ અપનાવતા સંબંધિત અધિકારીઓ સામે ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટ એટલે કે ફોજદારી અદાલતી તિરસ્કારની કાર્યવાહી શા માટે ન કરવી જોઈએ, તે અંગે સ્પષ્ટતા કરવા હુકમ કર્યો હતો. આ ઉપરાંત, મનપાએ અગાઉના આશ્વાસનથી અલગ વલણ કેમ અપનાવ્યું છે તે અંગે પણ જવાબ માગવામાં આવ્યો છે.
હાઈકોર્ટે આગામી સુનાવણી દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને ફરીથી કોર્ટમાં હાજર રહેવા હુકમ કર્યો છે. હવે આ મામલે આગામી સુનાવણી 27 નવેમ્બરે હાથ ધરાશે.
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