બગસરા નગરપાલિકામાં ‘પ્રોક્સી રાજ’નો આરોપ: મહિલા પ્રમુખના બદલે પતિ ચલાવે છે સત્તા, હાઇકોર્ટના તપાસના આદેશ
બગસરા નગરપાલિકામાં મહિલા પ્રમુખના સ્થાને તેમના પતિ દ્વારા સત્તા ચલાવાતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો
Published : January 15, 2026 at 1:00 PM IST
અમદાવાદ: બગસરા નગરપાલિકામાં મહિલા પ્રમુખના સ્થાને તેમના પતિ દ્વારા સત્તા ચલાવાતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપોને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ થતાં મામલો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. હાઇકોર્ટે આ મુદ્દે કડક ટિપ્પણી કરતા તપાસના નિર્દેશ આપ્યા છે અને કહ્યું છે કે જો ચૂંટણી લડવાની યોગ્યતા ન હોય તો ચૂંટણી લડવી જોઈએ નહીં.
બગસરા નગરપાલિકામાં પ્રોક્સી રાજનો આરોપ
બગસરાના અરજદારએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ બગસરા નગરપાલિકાના વર્તમાન પ્રમુખ જ્યોત્સનાબેન રીબડીયા છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમની જગ્યાએ તેમના પતિ અરવિંદભાઈ રીબડીયા પ્રમુખ તરીકે કામગીરી કરી રહ્યા છે. અરજદારના કહેવા મુજબ આ સ્થિતિને કારણે મહિલા પ્રમુખ માત્ર નામની પ્રમુખ બની રહ્યા છે અને સમગ્ર સત્તા તેમના પતિ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે.
આ અરજીમાં કમિશનર નગરપાલિકા, કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી, બગસરા મ્યુનિસિપાલિટી તેમજ હાઇકોર્ટના આદેશથી વર્તમાન પ્રમુખ જ્યોત્સનાબેન રીબડીયાને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે. અરજદારે અગાઉ 16 જૂન, 2025ના રોજ સંલગ્ન સત્તાધિકારીઓ સમક્ષ આ મામલે તપાસ કરી પગલાં લેવા રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ કોઈ પ્રતિસાદ ન મળતા હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવાની ફરજ પડી હોવાનું જણાવ્યું છે.
અરજીમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે મહિલા પ્રમુખ વતી તેમના પતિ નગરપાલિકાના મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લે છે, ઠરાવો કરે છે અને નગરપાલિકાની કામગીરી સંભાળે છે. આ અંગે કોર્ટ સમક્ષ ફોટોગ્રાફિક પુરાવા પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં અરવિંદભાઈ રીબડીયા પ્રમુખની ખુરશી પર બેઠેલા, પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન કરતા તથા એવોર્ડ સ્વીકારતા નજરે પડે છે.
અરજદાર દ્વારા વધુમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે મહિલા પ્રમુખના પતિ દ્વારા નગરપાલિકામાં ખોટા બિલો બનાવવામાં આવે છે, નાણાંકીય ઘાલમેલ થાય છે અને નગરપાલિકાને મળતા ફંડનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સાથે જ નગરપાલિકાના કેટલાક અધિકારીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ પણ આ ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે નગરપાલિકા અને નાગરિકોને નુકસાન થઈ રહ્યું હોવાનું અરજદારનું કહેવું છે. અરજદારનું વધુ કહેવું છે કે મહિલા પ્રમુખ નગરપાલિકામાં નિયમિત રીતે હાજર રહેતા નથી અને તમામ કામગીરી તેમના પતિ જ સંભાળે છે.
આ તરફ બગસરા નગરપાલિકાની તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આક્ષેપો સાચા છે કે ખોટા તેની તપાસ થયા બાદ જ હકીકત સામે આવશે. મામલાની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ વ્યક્તિ પાસે ચૂંટણી લડવાની યોગ્યતા ન હોય તો તેને ચૂંટણી લડવી જ ન જોઈએ. સાથે જ કોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે કેવી રીતે મહિલા પ્રમુખની ખુરશી પર તેમના પતિ બેસી શકે?
હાઇકોર્ટે સમગ્ર મામલે રીજીયોનલ કમિશનર મ્યુનિસિપાલટીને તપાસ કરીને કાયદા મુજબ યોગ્ય પગલાં લેવા સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યા છે. હવે આ તપાસ પરથી બગસરા નગરપાલિકામાં ચાલી રહેલી સત્તાની હકીકત અને આક્ષેપોની સત્યતા સામે આવવાની શક્યતા છે.
