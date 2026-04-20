ભચાઉ હત્યા કેસમાં 24 વર્ષ બાદ હાઈકોર્ટનો હુકમ, હવે ઝડપથી કેસ ચાલશે
પ્રસ્તુત કેસમાં મૃતક પ્રતાપ ડામોરને 21 ફેબ્રુઆરી 2002ના રોજ અપહરણ કરી આદિપુર નજીક લઈ જઈ પેટ્રોલ છાંટી જીવતા સળગાવવામાં આવ્યા હતા.
Published : April 20, 2026 at 10:14 PM IST
કચ્છ: કચ્છના ગાંધીધામમાં વર્ષ 2002માં ભચાઉ તાલુકા પંચાયતના કર્મચારી પ્રતાપ ડામોરને અપહરણ કરી જીવતા સળગાવી દેવાના ચકચારી કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. આરોપીઓની ડિસ્ચાર્જ અરજી ફગાવતા હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે, છેલ્લા અનેક વર્ષોથી કાયદાકીય દાવપેચ દ્વારા ટ્રાયલને અટકાવવામાં આવ્યો છે, જે ન્યાયતંત્રને “બંધક” બનાવવાના સમાન છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં મૃતક પ્રતાપ ડામોરને 21 ફેબ્રુઆરી 2002ના રોજ અપહરણ કરી આદિપુર નજીક લઈ જઈ પેટ્રોલ છાંટી જીવતા સળગાવવામાં આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે દાઝેલા હાલતમાં તેમણે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ આરોપીઓના નામ સાથે નિવેદન આપ્યું હતું, જે કેસમાં મહત્વપૂર્ણ પુરાવા તરીકે ગણાય છે. આ કેસમાં ગૂંચવાયેલા વ્યક્તિગત સંબંધો અને નોકરી સંબંધિત અદાવતને કારણે આયોજનબદ્ધ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો હતો. મુખ્ય આરોપીઓમાં સ્થાનિક સ્તરે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થતો હોવાથી કેસ વધુ સંવેદનશીલ બન્યો હતો.
હાઈકોર્ટે નોંધ્યું કે, 2009માં દાખલ કરાયેલી રિવિઝન અરજી 16 વર્ષ સુધી પેન્ડિંગ રાખવામાં આવી હતી અને આ દરમિયાન ટ્રાયલ શરૂ જ થવા દેવામાં આવી નહોતી. અત્યાર સુધી એક પણ સાક્ષીની તપાસ ન થવી, કોર્ટના શબ્દોમાં, ન્યાયિક પ્રક્રિયાની મજાક સમાન છે.
બચાવ પક્ષ દ્વારા મૃતકના ડાઈંગ ડિક્લેરેશનને શંકાસ્પદ ગણાવી દારૂના નશાની દલીલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કોર્ટે આ દલીલને ફગાવી દીધી. કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે મૃત્યુ પૂર્વે આપેલું નિવેદન, જો વ્યક્તિ ભાનમાં હોય, તો કાયદેસર રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પુરાવો ગણાય છે.
આ મામલે અરજદાર પક્ષના વકીલ ભરત દવે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં વર્ષોથી વિલંબ થતો રહ્યો હતો, પરંતુ હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયથી હવે ન્યાય મળવાની આશા મજબૂત બની છે. કોર્ટએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ ન્યાયથી બચી શકશે નહીં. ન્યાયિક વિલંબને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે ગાંધીધામ સેશન્સ કોર્ટને કેસની ટ્રાયલ ‘ડે-ટુ-ડે’ ધોરણે ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. સાથે જ તમામ સાક્ષીઓની તપાસ ઝડપથી પૂર્ણ કરી કેસનો ત્વરિત નિકાલ કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
