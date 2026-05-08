GUJCTOCના કેસમાં જામીન મળે કે નહીં? બુટલેગિંગના આરોપીની જામીન અરજી પર હાઇકોર્ટનો મહત્વનો હુકમ

વેરાવળના બુટલેગિંગ કેસમાં આરોપીને જામીન આપતા હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર જૂના ગુનાઓના આધારે GUJCTOC લગાવી દેવું પૂરતું નથી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટની ફાઈલ તસવીર
Published : May 8, 2026 at 9:40 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સંગઠિત ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી માટે બનાવાયેલા GUJCTOC કાયદાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ ઓર્ડર સામે આવ્યો છે. વેરાવળના બુટલેગિંગ કેસમાં આરોપીને જામીન આપતા હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર જૂના ગુનાઓના આધારે GUJCTOC લગાવી દેવું પૂરતું નથી, પરંતુ કાયદામાં નક્કી કરેલી તમામ શરતો પૂર્ણ થવી જરૂરી છે.

સૌપ્રથમ સમજીએ કે GUJCTOC એટલે શું?
GUJCTOC એટલે ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુનાઓ નિયંત્રણ અધિનિયમ. ગુજરાતમાં આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુનાઓને કાબૂમાં લેવા માટે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ કાયદા હેઠળ જો કોઈ વ્યક્તિ સતત ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સામેલ હોય, ગેંગ અથવા સિન્ડિકેટ સાથે કામ કરતી હોય અને તેના વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગંભીર ગુનાઓમાં ચાર્જશીટ દાખલ થઈ હોય, તો તેની સામે GUJCTOC લગાવવામાં આવે છે.

અરજદારના વકીલ ડેનિશ વી. માવધીયા જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં ગીર સોમનાથના વેરાવળ પોલીસ મથકે ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપી રમેશ વાજા કોળી સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. મહત્વનું છે આ કેસમાં ટ્રાયલ કોર્ટે રિમાન્ડની સાથે જામીન અરજી પણ નામંજૂર કરી હતી અને અરજદાર વતી અમે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં નિયમિત જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. આજે કેસની સુનાવણી થઈ હતી અને કોર્ટે હુકમ કર્યો છે કે હાઈકોર્ટે પોતાના ઓર્ડરમાં GUJCTOC લાગુ કરવા માટે જરૂરી છ મુખ્ય શરતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

જેમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કાયદા મુજબ દંડનીય હોવી જોઈએ, ત્રણ વર્ષથી વધુ સજાપાત્ર ગુનો હોવો જોઈએ, સંગઠિત ગુનાહિત સિન્ડિકેટ સાથે જોડાણ હોવું જોઈએ અને છેલ્લા દસ વર્ષમાં એકથી વધુ ચાર્જશીટ દાખલ થયેલી હોવી જોઈએ. આ કેસમાં આરોપી સામે દારૂની હેરાફેરી અને પ્રોહિબિશનના કુલ આઠ ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા. રાજ્ય સરકારે દલીલ કરી હતી કે, આરોપી બુટલેગિંગ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલ છે. જ્યારે આરોપી પક્ષે કહ્યું હતું કે, માત્ર પ્રોહિબિશન કેસોના આધારે GUJCTOC લગાવવો યોગ્ય નથી.

હાઈકોર્ટે કહ્યું કે, આરોપી ખરેખર સંગઠિત ગુનાહિત ગેંગનો ભાગ છે કે નહીં તે ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાના આધારે નક્કી થશે. જામીન અરજી વખતે કોર્ટ માત્ર પ્રાથમિક પરિસ્થિતિ અને કાયદાકીય સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં લે છે. કોર્ટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી ટ્રાયલમાં વિલંબ મુદ્દે કરી. કોર્ટ મુજબ, જો ટ્રાયલ લાંબો સમય ચાલે અને આરોપી લાંબા સમય સુધી જેલમાં રહે તો તે આર્ટિકલ 21 હેઠળના ઝડપી ન્યાયના અધિકાર સામે જાય છે. આવા સંજોગોમાં કડક કાયદાની જામીન સંબંધિત જોગવાઈઓ પણ નરમ પડી શકે છે. હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના અનેક ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરીને ફરી એકવાર કહ્યું કે, “બેલ ઈઝ અ રૂલ, જેલ ઈઝ એન એક્સેપ્શન.” એટલે કે અંતિમ ચુકાદા પહેલા લાંબી કેદને સજા સમાન ગણાવી શકાય નહીં. આ ચુકાદો હવે મહત્વનો બની રહ્યો છે કારણ કે ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પ્રોહિબિશન અને બુટલેગિંગના કેસોમાં પણ GUJCTOCનો ઉપયોગ વધ્યો છે. ત્યારે હાઈકોર્ટનો આ હુકમ આવા કેસોમાં મહત્વનો સંદર્ભ બની શકે છે.

