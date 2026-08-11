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સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનને પડકારતી અરજીમાં હાઈકોર્ટનો મહત્વનો આદેશ; 31 ઓગસ્ટ સુધી કોઈ બેઠક નહીં મળે

સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે SCAની 14 ઓગસ્ટે મળનારી સ્પેશિયલ જનરલ બોડી મીટિંગ પર સ્ટે આપ્યો છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 10:12 PM IST

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અમદાવાદ: સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન (SCA)ના બંધારણ અને વહીવટી પ્રક્રિયાને પડકારતી અરજી મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો આદેશ કર્યો છે. પોરબંદર ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કરવામાં આવેલી અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે SCAની 14 ઓગસ્ટે મળનારી સ્પેશિયલ જનરલ બોડી મીટિંગ પર સ્ટે આપ્યો છે. આ આદેશના કારણે હવે આગામી 31 ઓગસ્ટે કેસની સુનાવણી થાય ત્યાં સુધી SCAની કોઈ બેઠક યોજી શકાશે નહીં.

SCA દ્વારા 14 ઓગસ્ટે સ્પેશિયલ જનરલ બોડી મીટિંગ બોલાવવામાં આવી હતી. જોકે, પોરબંદર ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા SCAના બંધારણ અને વહીવટી પ્રક્રિયા અંગે સવાલ ઉઠાવીને હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. આ અરજીની સુનાવણી દરમિયાન અરજદાર તરફથી વકીલ જૈમિન દવેએ રજૂઆત કરી હતી. અરજદાર તરફથી SCAની કામગીરી અને વહીવટી વ્યવસ્થા અંગે કોર્ટનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું.

આ સમગ્ર મામલે હાઈકોર્ટે અગાઉ પૂર્વ નિવૃત્ત જસ્ટિસ એમ.આર. શાહને પક્ષકારોને સાંભળી રિપોર્ટ રજૂ કરવાની જવાબદારી સોંપી હતી. જસ્ટિસ એમ.આર. શાહે તમામ પક્ષકારોને મળીને તેમની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ 4 ઓગસ્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. આ રિપોર્ટમાં SCAની વહીવટી વ્યવસ્થા અંગે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ભલામણો કરવામાં આવી હોવાનું કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયું છે.

પૂર્વ જસ્ટિસ એમ.આર. શાહના રિપોર્ટમાં SCAમાં વહીવટદારની નિમણૂક કરવાની તેમજ કમિટીની રચના કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. આ ભલામણોને લઈને તમામ પક્ષકારોને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક હાઈકોર્ટે આપી છે. હવે 24 ઓગસ્ટ સુધીમાં તમામ પક્ષકારો જસ્ટિસ એમ.આર. શાહના રિપોર્ટ અંગે પોતાના જવાબ અને વાંધા હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી શકશે.

સુનાવણી દરમિયાન SCA તરફથી હાજર સિનિયર વકીલે કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે હાઈકોર્ટના આદેશનું પાલન કરવામાં આવશે. પરિણામે 14 ઓગસ્ટે મળનારી સ્પેશિયલ જનરલ બોડી મીટિંગ હાલ યોજી શકાશે નહીં અને 31 ઓગસ્ટની આગામી સુનાવણી સુધી SCAની કોઈ બેઠક યોજાશે નહીં.

હવે સમગ્ર મામલે આગામી મહત્વની તારીખ 24 ઓગસ્ટ રહેશે, જ્યાં સુધી તમામ પક્ષકારો પૂર્વ જસ્ટિસ એમ.આર. શાહના રિપોર્ટ અંગે પોતાનો જવાબ રજૂ કરી શકશે. ત્યારબાદ 31 ઓગસ્ટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.

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