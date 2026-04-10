ડીપફેક સામે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી, પ્લેટફોર્મની બેદરકારી પર કોર્ટના આકરા સવાલ
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં AI જનરેટેડ ડીપફેક કન્ટેન્ટને લઈને ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : April 10, 2026 at 9:29 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં AI જનરેટેડ ડીપફેક કન્ટેન્ટને લઈને ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના અરજદાર વિકાસ વી. નાયર દ્વારા એડવોકેટ અમિત પંચાલ મારફતે દાખલ થયેલી જાહેર હિતની અરજી પર ચીફ જસ્ટિસની બેન્ચ સમક્ષ સુનવણી થઈ હતી.
કોર્ટમાં મુખ્ય મુદ્દો એ રહ્યો કે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મને સૂચના આપ્યા બાદ પણ વાંધાજનક કન્ટેન્ટ દૂર કરવામાં નથી આવતું. ઘણી વખત પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર “URL ઉપલબ્ધ નથી” કહીને જવાબદારી ટાળી દે છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, AIથી બનેલા ડીપફેક વીડિયોને ઓળખવો સામાન્ય લોકો માટે મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. બાળકો પણ આવા વિડિઓનો ભોગ બની રહ્યા છે, જે ગંભીર સામાજિક અસર ઊભી કરે છે.
સરકારે કોર્ટને જણાવ્યું કે, સહયોગ પ્લેટફોર્મ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં તમામ પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર્સ જોડાયેલા છે અને વાંધાજનક કન્ટેન્ટ દૂર કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. પરંતુ કોર્ટે સવાલ કર્યો કે જો પ્લેટફોર્મ આ સૂચનાઓને માનતા ન હોય તો શું કાર્યવાહી?
રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા મુજબ, જાન્યુઆરી 2026માં 107 કન્ટેન્ટ દૂર કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી, છતાં તે હજુ પણ પ્લેટફોર્મ પર યથાવત છે. એક હજાર ફરિયાદોમાંથી માત્ર 14નો જ જવાબ મળ્યો હોવાનું પણ કોર્ટમાં રજૂ થયું. કેન્દ્રએ દલીલ કરી કે IT એક્ટની કલમ 66C, 66D અને 66E હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. પરંતુ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે, આ કલમો તો કન્ટેન્ટ બનાવનાર સામે લાગુ પડે છે—પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડર સામે શું? કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું કે, ત્રણ કલાકનો સમય પણ વધુ છે, કારણ કે ડીપફેક કન્ટેન્ટથી થતી હાનિ તાત્કાલિક હોય છે. તુરંત અસર રોકવા માટે શું મિકેનિઝમ છે? એવો સખત સવાલ કોર્ટ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો.
એડવોકેટ જનરલે કમલ ત્રિવેદીએ IT એક્ટની કલમ 69Aનો ઉલ્લેખ કર્યો, જે પબ્લિક એક્સેસ બ્લોક કરવાની સત્તા આપે છે. છતાં કોર્ટ સંતોષ પામ્યું નહીં અને કહ્યું કે, વાસ્તવિક અમલ માટે મજબૂત મિકેનિઝમ જરૂરી છે.
સુનવણી દરમિયાન આ પણ સામે આવ્યું કે, બંધારણીય હોદ્દેદારોના પણ ડીપફેક વિડિઓ અને ફોટા વાયરલ થઈ રહ્યા છે, જેનાથી તેમની પ્રતિષ્ઠા અને લોકોનો વિશ્વાસ બન્ને પર અસર પડે છે. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે, જો જરૂર પડશે તો પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઇડરને સીધો હુકમ પણ આપી શકાય છે. હવે આ કેસમાં કોર્ટ વચગાળાનો હુકમ પસાર કરે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
