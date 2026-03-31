ETV Bharat / state

‘આરોપી હોવું અલગ, દોષિત હોવું અલગ’, માંડવી તાલુકા પંચાયત લાંચ કેસમાં દૂર કરાયેલા સભ્યને હાઈકોર્ટની રાહત

વર્ષ 2025માં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) દ્વારા લાંચના આરોપોને આધારે 01 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેમને પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
ગુજરાત હાઇકોર્ટ
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકા પંચાયતના સભ્ય શંકર ઠાકોરભાઈ ચૌધરીને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા તાજા નિર્ણય મુજબ, તેઓ હવે ફરીથી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડવા માટે પાત્ર બન્યા છે.

આ કેસની શરૂઆત ત્યારે થઈ હતી જ્યારે વર્ષ 2025માં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (DDO) દ્વારા લાંચના આરોપોને આધારે 01 જાન્યુઆરી, 2025ના રોજ તેમને પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ નિર્ણયને પડકારતા શંકર ઠાકોરભાઈ ચૌધરીએ પ્રથમ સક્ષમ ઓથોરિટી સમક્ષ અપીલ કરી હતી, પરંતુ 19 એપ્રિલ, 2025ના રોજ ઓથોરિટીએ પણ DDOના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો હતો.

આ પછી અરજદારે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. તેમની મુખ્ય દલીલ એ હતી કે તેમને પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા બાદ, ગુજરાત પંચાયત એક્ટ કલમ 71 હેઠળ તેઓ 5 વર્ષ સુધી ચૂંટણી લડવા માટે અયોગ્ય બની જાય છે, જે તેમના રાજકીય અધિકારોને અસર કરે છે.

સરકારી વકીલ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અરજદારે હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને લાંચ જેવા ગંભીર ગુન્હામાં સંડોવાયેલા છે, તેથી DDOનો નિર્ણય યોગ્ય ગણવો જોઈએ.

પરંતુ ગુજરાત હાઇકોર્ટએ સ્પષ્ટ નોંધ્યું કે માત્ર FIR અને ચાર્જશીટના આધારે કોઈ વ્યક્તિને દોષિત ગણાવી શકાય નહીં. અદાલતે આ પણ કહ્યું કે ગંભીર ગુનાઓમાં પણ, જ્યાં સુધી અદાલત દ્વારા દોષિત ઠેરવવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિને ચૂંટણી લડવાથી અટકાવી શકાય નહીં.હાઈકોર્ટે પોતાના આદેશમાં અગાઉના મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓ જેમ કે હરિભાઈ પટેલ કેસ અને જાલાભાઈ પટેલ કેસનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં સમાન સિદ્ધાંતો લાગુ પાડવામાં આવ્યા હતા.

અરજદારના વકીલ નમન બ્રહ્મભટ્ટએ જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય લોકશાહી માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આરોપ માત્ર આધારે કોઈને રાજકીય પ્રક્રિયામાંથી દૂર રાખવું યોગ્ય નથી.હાલમાં, હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આ વચગાળાની રાહતથી શંકર ઠાકોરભાઈ ચૌધરી માટે આગામી ચૂંટણીના દ્વાર ફરીથી ખુલ્લા થયા છે, જે તેમના રાજકીય ભવિષ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

TAGGED:

MANDVI TALUKA PANCHAYAT
BRIBERY CASE
BRIBERY CASE MANDVI
GRANTS RELIEF TO MEMBER
HIGH COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.