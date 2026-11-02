ફાયર NOC માટે લાંચ લેવાના કેસમાં AMCના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેને હાઈકોર્ટની રાહત
આ કેસમાં ફાયર સેફ્ટી NOC આપવા બદલ છ NOC માટે કુલ ₹36,000ની લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો અને લાંચની રકમ લેવાઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 2, 2026 at 4:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિતકુમાર ડોંગરેને ફાયર સેફ્ટી NOC આપવા બદલ લાંચ લેવાના કેસમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટી રાહત આપી છે. હાઈકોર્ટે અમિતકુમાર ડોંગરેની નિયમિત જામીન અરજી મંજૂર કરી છે. ફાયર સેફ્ટી NOC આપવા માટે પ્રતિ NOC ₹6,000 લેખે લાંચ માગવામાં આવી હોવાના આરોપો સાથે સંકળાયેલા આ કેસમાં હાઈકોર્ટે તપાસની સ્થિતિ અને અરજદારની ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
આ કેસમાં ફાયર સેફ્ટી NOC આપવા બદલ છ NOC માટે કુલ ₹36,000ની લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો અને લાંચની રકમ લેવાઈ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, હાઈકોર્ટના આદેશમાં નોંધાયું છે કે અરજદાર અમિતકુમાર ડોંગરે પાસેથી લાંચની રકમ સીધી રીતે મળી આવી નથી. આ મુદ્દો પણ જામીન અરજીની સુનાવણી દરમિયાન મહત્વનો રહ્યો હતો.
અમિતકુમાર ડોંગરે 7 ઓગસ્ટ, 2026થી જેલમાં હતા. આ કેસમાં તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને તપાસ એજન્સી દ્વારા ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી દેવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવાની અને અરજદાર પાસેથી સીધી લાંચની રકમ મળી ન હોવાની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઈકોર્ટે નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે.
અરજદાર તરફથી એડવોકેટ મહેશ ભાવસારે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારને વધુ સમય સુધી જેલમાં રાખવાની જરૂરિયાત નથી. તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ચૂકી છે. આ ઉપરાંત, અરજદાર પાસેથી લાંચની રકમ સીધી રીતે મળી આવી ન હોવાની બાબત પણ જામીન માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમિતકુમાર ડોંગરેને 25,000ના જામીન બોન્ડ અને સમકક્ષ રકમના જામીનદાર સહિતની શરતોને આધીન નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. જોકે, જામીન મળવાનો અર્થ આરોપોમાંથી મુક્તિ એવો થતો નથી. કેસની આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.
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