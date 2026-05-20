14 વર્ષની દુષ્કર્મ પીડિતાને હાઈકોર્ટથી રાહત, 20 સપ્તાહના ગર્ભપાતને મંજૂરી; કોર્ટે કહ્યું ‘પીડિતાની ઇચ્છા સર્વોપરી’

હાઈકોર્ટે દાહોદની મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલને સગીરાની તબીબી તપાસ કરવા આદેશ આપ્યો હતો.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 5:02 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે 14 વર્ષની દુષ્કર્મ પીડિત સગીરાને 20 સપ્તાહના ગર્ભપાતની મંજૂરી આપતા મહત્વપૂર્ણ હુકમ કર્યો છે. દાહોદની સગીરાએ તેના પિતા મારફતે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી. અરજીમાં જણાવાયું હતું કે સગીરા દુષ્કર્મનો ભોગ બનતા ગર્ભવતી બની હતી અને આરોપી સામે દાહોદના પોલીસ મથકે ગુનો પણ નોંધાયો છે.

કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી વિગતો મુજબ હાલ પીડિતાની ઉંમર માત્ર 14 વર્ષ અને 25 દિવસ છે. હાઈકોર્ટે દાહોદની મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલને સગીરાની તબીબી તપાસ કરવા આદેશ આપ્યો હતો. ડૉક્ટરોની પેનલે પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે પીડિતા 19 અઠવાડિયા અને 5 દિવસનો ગર્ભ ધરાવે છે અને તે ગર્ભપાત માટે શારીરિક રીતે સક્ષમ છે.

મહત્વપૂર્ણ બાબત એ રહી કે હાઈકોર્ટે પીડિતા સાથે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સીધી વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન સગીરાએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે તે કોઈપણ દબાણ વગર પોતાની ઇચ્છાથી ગર્ભ રાખવા માંગતી નથી અને ગર્ભપાત કરાવવા ઈચ્છે છે.

કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટના અગાઉના અનેક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટે નોંધ્યું કે દુષ્કર્મ પીડિતાને અનિચ્છિત ગર્ભ રાખવા માટે મજબૂર કરવું એ તેના સન્માનપૂર્વક જીવવાના અધિકાર અને શારીરિક અખંડિતતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન સમાન છે.

હાઈકોર્ટે દાહોદની ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલને પીડિતાનો ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપતા આદેશ કર્યો છે. સાથે જ ગર્ભપાત પહેલાં અને બાદની તમામ જરૂરી તબીબી સુવિધા પૂરી પાડવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. પીડિતાના વાલીએ સર્જરી માટેનું જોખમ સ્વીકારતું સંમતિપત્ર હોસ્પિટલમાં આપવાનું રહેશે.

આ કેસમાં ભવિષ્યની કાયદાકીય કાર્યવાહી અને પુરાવા જળવાઈ રહે તે માટે કોર્ટે ડૉક્ટરોને ભ્રૂણના જરૂરી ટીશ્યુ અને DNA નમૂનાઓ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી એકત્ર કરી તપાસ અધિકારીને સોંપવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.

અરજદાર તરફથી વકીલ નિમેશ પટેલે દલીલો રજૂ કરી હતી કે સગીરાની ઉંમર, માનસિક સ્થિતિ અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ગર્ભપાતની મંજૂરી જરૂરી છે. કોર્ટના આદેશમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે જો ગર્ભપાત દરમિયાન બાળક જીવિત જન્મે તો હોસ્પિટલ દ્વારા તેને શ્રેષ્ઠ સારવાર આપવામાં આવશે. તેમજ જો પીડિતા અથવા તેનો પરિવાર બાળકની જવાબદારી લેવા તૈયાર ન હોય તો રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત એજન્સીઓએ જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ હેઠળ બાળકની સંપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળવાની રહેશે.

હાઈકોર્ટે તમામ પરિસ્થિતિઓને ધ્યાને લઈ સગીરાના હિતમાં આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે.

