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ચૈતર વસાવાને હાઇકોર્ટની 7 દિવસની હંગામી રાહત, વિધાનસભા સત્રમાં હાજરી માટે શરતી જામીન મંજૂર

આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી આખરે હંગામી રાહત મળી છે.

ચૈતર વસાવાને હાઇકોર્ટની 7 દિવસની હંગામી રાહત
ચૈતર વસાવાને હાઇકોર્ટની 7 દિવસની હંગામી રાહત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 12:59 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 1:45 PM IST

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અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી આખરે હંગામી રાહત મળી છે. વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજર રહેવા માટે ચૈતર વસાવાએ કરેલી જામીન અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે 7 દિવસના શરતી હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા છે.

ચૈતર વસાવાએ વિધાનસભાના માત્ર 3 દિવસના સત્રમાં હાજરી આપવા માટે 15 દિવસની જામીન અરજી કરી હતી. જોકે, રાજ્ય સરકારે તેમની જામીન અરજીનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો. રાજ્ય સરકાર તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે ચૈતર વસાવા સંબંધિત કેસમાં દોષિત છે અને તેથી તેમને જામીન ન આપવા જોઈએ.

ચૈતર વસાવાને હાઇકોર્ટની 7 દિવસની હંગામી રાહત (ETV Bharat Gujarat)

સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારના વલણ અંગે મહત્વપૂર્ણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો કે એક તરફ ચૈતર વસાવાને વિધાનસભાના ગૃહમાં હાજર રહેવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને બીજી તરફ રાજ્ય સરકાર તેમની જામીન અરજીનો વિરોધ કરે છે. આ બંને બાબતો વચ્ચે કેવી રીતે સુસંગતતા છે?

હાઈકોર્ટે વધુમાં સવાલ કર્યો કે જો ચૈતર વસાવાને ધારાસભ્ય તરીકે હજુ સુધી અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યા નથી, તો પછી રાજ્ય સરકાર તેમની વિધાનસભામાં હાજરી માટે જામીનનો વિરોધ કેવી રીતે કરી શકે?

કોર્ટેએ પણ નોંધ્યું કે ચૈતર વસાવા જૂન મહિનાથી જેલમાં છે અને અત્યાર સુધી તેમને ધારાસભ્ય પદેથી અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવ્યા નથી. આ સંદર્ભે પણ હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસેથી સવાલો કર્યા હતા. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ હાઈકોર્ટે ચૈતર વસાવાને વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજર રહેવા માટે 7 દિવસના હંગામી શરતી જામીન મંજૂર કર્યા છે.

ચૈતર વસાવાને શરતોના આધારે જામીન

જામીન દરમિયાન ચૈતર વસાવા માટે હાઈકોર્ટે કેટલીક મહત્ત્વપૂર્ણ શરતો પણ નક્કી કરી છે જેમાં ગાંધીનગરની હદ ન છોડવી, વિધાનસભાના સત્રમાં ફરજિયાત હાજર રહેવું અને મીડિયા સાથે વાતચીત નહીં કરવી જેવી શરતો સામેલ છે. ખાસ કરીને મીડિયા સાથે વાત કરવા પર હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ રોક લગાવી છે.

ચૈતર વસાવા તરફથી હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં વકીલ અર્જુન જોશીએ હંગામી જામીનની માગણી અંગે દલીલો કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે અરજદારને માત્ર વિધાનસભાના સત્રમાં પોતાની ધારાસભ્ય તરીકેની ફરજ બજાવવા માટે મર્યાદિત સમયની રાહત આપવામાં આવે.

આ મામલે હાઈકોર્ટની મહત્ત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી એ રહી કે વિધાનસભામાં હાજરી આપવાની બંધારણીય અને ધારાસભ્ય તરીકેની જવાબદારી માટે આમંત્રણ આપવામાં આવી રહ્યું હોય, ત્યારે બીજી તરફ જામીનનો વિરોધ કરવાનું રાજ્ય સરકારનું વલણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.

હવે હાઈકોર્ટના આ આદેશ બાદ ચૈતર વસાવા 7 દિવસ માટે જેલની બહાર આવી વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજરી આપી શકશે, જોકે તેઓએ કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી તમામ શરતોનું પાલન કરવું પડશે.

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Last Updated : September 7, 2026 at 1:45 PM IST

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