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અંબાજી-ગબ્બર શક્તિ કોરિડોરને હાઈકોર્ટની લીલીઝંડી, કેળવણી મંડળની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી

અંબાજી કેળવણી મંડળ દ્વારા કોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, વિવાદિત જમીનનો ઉપયોગ શાળા તેમજ રમતના મેદાન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.

અંબાજી મંદિરની ફાઈલ તસવીર
અંબાજી મંદિરની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 3:49 PM IST

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અંબાજી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ તરીકે ઓળખાતા અંબાજી કોરિડોર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. અંબાજી માતા મંદિરથી ગબ્બર મંદિર સુધીના અંબાજી-ગબ્બર શક્તિ કોરિડોર માટે જમીન રિઝમ્પશનના નિર્ણયને પડકારતી અંબાજી કેળવણી મંડળની અરજીઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે. આ નિર્ણયથી કોરિડોર માટે જરૂરી જમીન મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.

અંબાજી કેળવણી મંડળ દ્વારા કોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, વિવાદિત જમીનનો ઉપયોગ શાળા તેમજ રમતના મેદાન માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેથી આ જમીનનું રિઝમ્પશન કરવું યોગ્ય નથી અને બનાસકાંઠા કલેક્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલા આદેશમાં હાઈકોર્ટે હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ.

જોકે, રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, વિવાદિત જમીન સરકારી છે અને મોટા જાહેર હિત સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ માટે તેની જરૂરિયાત છે. તેમણે કોર્ટને એવી પણ જાણ કરી હતી કે રાજ્ય સરકારે વિવાદિત જમીનનો કબજો પહેલેથી જ મેળવી લીધો છે.

રાજ્ય સરકાર તરફથી વધુમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, અંબાજી માતા મંદિરથી ગબ્બર મંદિર સુધીનો શક્તિ કોરિડોર યાત્રાળુઓની સુવિધા અને અંબાજી વિસ્તારના વિકાસ સાથે સંકળાયેલો મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ છે. આવા મોટા જનહિતના પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી જમીન અંગે સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને માત્ર અરજદારની દલીલના આધારે અટકાવવો યોગ્ય નથી.

હાઈકોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો અને કેસના સંજોગો ધ્યાને લીધા બાદ બનાસકાંઠા કલેક્ટરના જમીન રિઝમ્પશનના આદેશમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કોર્ટના આ નિર્ણય સાથે અંબાજી કેળવણી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલા જમીન રિઝમ્પશનના પડકારનો અંત આવ્યો છે.

ખાસ વાત એ છે કે શાળા અને રમતના મેદાન માટે જમીનનો ઉપયોગ થતો હોવાની દલીલ હોવા છતાં હાઈકોર્ટે અરજીઓ ફગાવી દીધી છે. પરિણામે અંબાજી માતા મંદિરથી ગબ્બર મંદિર સુધીના સમર્પિત શક્તિ કોરિડોરના નિર્માણ માટે જમીનનો કાનૂની માર્ગ વધુ સ્પષ્ટ થયો છે.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે જણાવ્યું હતું કે વિવાદિત જમીન સરકારી માલિકીની છે અને મોટા જનહિતના પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી હોવાથી રાજ્ય સરકારે કાયદેસરની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. જમીનનો કબજો પણ સરકાર દ્વારા મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. હાઈકોર્ટના નિર્ણયથી અંબાજી-ગબ્બર શક્તિ કોરિડોર માટે જરૂરી જમીન અંગેનો પડકાર ફગાવી દેવાયો છે.

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