'ન્યાયાધીશ કેસ યોગ્ય દૃષ્ટિકોણથી નથી જોતા': વડોદરા કલેક્ટરની એફિડેવિટથી હાઈકોર્ટ લાલઘૂમ, માફી ફગાવી; ACSને બોલાવ્યા
વડોદરા જિલ્લામાં જમીનને બિનખેતી કરવાની પરવાનગી અને ગુજરાત મહેસૂલ ટ્રિબ્યુનલના આદેશોને લગતા કેસની સુનાવણી દરમિયાન કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું.
Published : October 24, 2026 at 3:50 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલી એફિડેવિટમાં ન્યાયિક અધિકારીની કામગીરી અને નિર્ણય અંગે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે વડોદરાના કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયા સામે આકરું વલણ અપનાવ્યું છે. જમીનને બિનખેતી (NA) કરવાની પરવાનગી અને ગુજરાત મહેસૂલ ટ્રિબ્યુનલ (GRT)ના આદેશો સાથે સંકળાયેલા મામલામાં કલેક્ટરે રજૂ કરેલી એફિડેવિટમાં ન્યાયિક અધિકારી કેસને યોગ્ય દૃષ્ટિકોણથી જોઈ રહ્યા ન હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ ટિપ્પણીને ગંભીરતાથી લેતાં હાઈકોર્ટે કલેક્ટરની માફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ (GAD)ના અધિક અધિક મુખ્ય સચિવ (ACS) નટરાજનને ઓનલાઇન કોર્ટ કાર્યવાહીમાં જોડીને કલેક્ટર સામે સંભવિત કાયદેસરની તથા શિસ્તભંગની કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા માગી હતી. આ મામલે આગામી સુનાવણી 27 નવેમ્બરે હાથ ધરાશે.Body:એફિડેવિટમાં ન્યાયિક અધિકારીની કામગીરી સામે ટિપ્પણીથી હાઈકોર્ટ નારાજ
વડોદરા જિલ્લામાં જમીનને બિનખેતી કરવાની પરવાનગી અને ગુજરાત મહેસૂલ ટ્રિબ્યુનલના આદેશોને લગતા કેસની સુનાવણી દરમિયાન કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ હાઈકોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું. આ એફિડેવિટમાં કેસની સ્થિતિ અને ઓનલાઇન પોર્ટલ પર સંબંધિત વિગતો ઉપલબ્ધ ન હોવા અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ રજૂઆત દરમિયાન ન્યાયિક અધિકારી કેસને યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં ધ્યાનમાં લઈ રહ્યા ન હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. આ લખાણથી નારાજ થયેલી હાઈકોર્ટે સરકારી અધિકારી દ્વારા ન્યાયિક અધિકારીની કામગીરી અને નિર્ણય અંગે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી સામે સખત વલણ અપનાવ્યું હતું.
માત્ર પોર્ટલ પર એન્ટ્રી ન હોવાની હકીકત જણાવવાની હતી: હાઈકોર્ટ
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ ટકોર કરી હતી કે, કલેક્ટરે માત્ર એટલું જ જણાવવાનું હતું કે સંબંધિત ઓનલાઇન પોર્ટલ પર એન્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી નહોતી. તેના બદલે એફિડેવિટમાં ન્યાયિક અધિકારીની કામગીરી અને નિર્ણય અંગે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી. હાઈકોર્ટે સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે, વહીવટી અધિકારીને ન્યાયિક અધિકારીના દૃષ્ટિકોણ અને નિર્ણય અંગે આવી ટિપ્પણી કરવાની જરૂર જ શું હતી? કોર્ટે આ મામલે મૌખિક ટકોર કરતાં અધિકારીઓએ પોતાની વહીવટી સત્તા અને જવાબદારીની મર્યાદામાં રહેવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. કલેક્ટર કચેરીમાં બેસીને પોતાની મર્યાદા ભૂલી રહ્યા હોવા અંગે પણ હાઈકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.
બિનશરતી માફી માગી, એફિડેવિટ પાછી ખેંચવાની તૈયારી દર્શાવી
હાઈકોર્ટના આકરા વલણ બાદ વડોદરાના કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ બિનશરતી માફી માગી હતી અને વિવાદાસ્પદ એફિડેવિટ પાછી ખેંચવાની તૈયારી દર્શાવી હતી. જોકે, હાઈકોર્ટે તેમની માફી સ્વીકારી નહોતી. આમ, માફી માગીને એફિડેવિટ પાછી ખેંચવાની તૈયારી દર્શાવ્યા છતાં કલેક્ટરને રાહત મળી નહોતી અને કોર્ટે આ મામલે જવાબદારી નક્કી કરવાના મુદ્દે આગળ વધવાનું વલણ અપનાવ્યું હતું.
GADના ACS નટરાજનને ઓનલાઇન જોડ્યા, કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા માગી
હાઈકોર્ટે આ મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના અધિક અધિક મુખ્ય સચિવ નટરાજનને ઓનલાઇન કોર્ટ કાર્યવાહીમાં જોડ્યા હતા. કોર્ટે તેમની પાસે સ્પષ્ટતા માગી હતી કે વડોદરા કલેક્ટર સામે આ મામલે કાયદા હેઠળ કઈ કાર્યવાહી થઈ શકે છે અને શિસ્તભંગ બદલ કયા પગલાં લઈ શકાય છે.
આ સાથે જ હાઈકોર્ટે વિવાદાસ્પદ એફિડેવિટમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણી અને અધિકારીની જવાબદારી અંગે રાજ્ય સરકારના વહીવટી તંત્રનું વલણ જાણવા માગ્યું હતું. હવે આ મામલે માત્ર માફી કે એફિડેવિટ પાછી ખેંચવાની તૈયારી પૂરતી છે કે નહીં, તે ઉપરાંત અધિકારી સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત છે કે નહીં, તે મુદ્દો પણ મહત્ત્વનો બન્યો છે.
27 નવેમ્બરે વધુ સુનાવણી
વડોદરા કલેક્ટરની એફિડેવિટમાં ન્યાયિક અધિકારી અંગે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કલેક્ટરની બિનશરતી માફીનો સ્વીકાર ન કરીને કોર્ટે GADના ACS પાસે સંભવિત કાયદેસરની અને શિસ્તભંગની કાર્યવાહી અંગે સ્પષ્ટતા માગી છે. હવે આ મામલે આગામી 27 નવેમ્બરે વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
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