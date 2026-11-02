અમૂલના MD જયેન મહેતા સામેના છેડતીના આક્ષેપો મામલે હાઈકોર્ટનો મોટો ચુકાદો, મહિલા અધિકારીની રિટ ફગાવી
અરજદાર અશિમા સંજીવ મિનોચાએ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયેન મહેતા સામે 28 મે, 2025ના રોજ બનેલી કથિત ઘટનાને લઈને ફરિયાદ કરી હતી.
Published : November 2, 2026 at 9:43 PM IST
અમદાવાદ: અમૂલ બ્રાન્ડનું માર્કેટિંગ કરતી ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF)ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયેન મહેતા સામે છેડતી અને શારીરિક ગેરવર્તનના આક્ષેપો કરનાર મહિલા અધિકારીને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. હાઈકોર્ટે ચુકાદામાં મહિલા અધિકારી અશિમા સંજીવ મિનોચાની રિટ અરજી ફગાવી દીધી છે. પોલીસ તપાસને રદ કરવાની અને આણંદ જિલ્લા પોલીસને બદલે સ્વતંત્ર તપાસ એજન્સી દ્વારા નવેસરથી તપાસ કરાવવાની માગ હાઈકોર્ટે સ્વીકારી નથી.
અરજદાર અશિમા સંજીવ મિનોચાએ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જયેન મહેતા સામે 28 મે, 2025ના રોજ બનેલી કથિત ઘટનાને લઈને ફરિયાદ કરી હતી. અરજદારના જણાવ્યા અનુસાર, તે સમયે તેઓ GCMMFના માર્કેટિંગ વિભાગમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ઓફિસમાં જયેન મહેતા દ્વારા તેમનો હાથ પકડીને જોરથી મરોડવામાં આવ્યો હોવાનો અને મોબાઇલ ફોન છીનવી લેવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ઘટના બાદ અરજદારે GCMMFના ઉચ્ચ અધિકારીઓને ફરિયાદ કરી હતી અને પોલીસ સમક્ષ પણ રજૂઆત કરી હતી. જોકે, પોલીસ દ્વારા FIR નોંધવામાં આવી ન હોવાની અને તપાસ દરમિયાન તેમની સાથે દબાણપૂર્વક વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાની રજૂઆત સાથે અરજદારે ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો.
અરજદાર તરફથી સિનિયર એડવોકેટ મેઘા જાની દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, પોલીસ તપાસ નિષ્પક્ષ રીતે કરવામાં આવી નથી. મેડિકલ પુરાવા અને CCTV ફૂટેજનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું નથી. અરજદારની ફરિયાદ છતાં FIR નોંધવામાં આવી ન હતી અને તપાસ દરમિયાન તેમને આરોપી બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. અરજદાર તરફથી એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે જયેન મહેતા જેવા પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સામે આણંદ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા નિષ્પક્ષ તપાસ થવાની શક્યતા અંગે વાજબી આશંકા છે. તેથી તપાસ અન્ય સ્વતંત્ર એજન્સીને સોંપવામાં આવે અને સમગ્ર ઘટનાની નવેસરથી તપાસ કરવામાં આવે.
બીજી તરફ, રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ હાર્દિક દવે દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તપાસ માત્ર આંતરિક ફરિયાદ સમિતિના અહેવાલના આધારે કરવામાં આવી નથી. તપાસ દરમિયાન ઓફિસના કર્મચારીઓનાં નિવેદનો, મેડિકલ પ્રમાણપત્ર અને CCTV ફૂટેજની પણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં કોઈ સંજ્ઞેય ગુનો બનતો હોવાનું જણાયું ન હોવાથી FIR નોંધવા કે નવેસરથી તપાસ કરાવવાનો હુકમ કરવાની જરૂર નથી.
CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓનાં નિવેદનોને હાઈકોર્ટે ધ્યાનમાં લીધા
હાઈકોર્ટે ચુકાદામાં CCTV ફૂટેજના અવલોકન અને તપાસ દરમિયાન નોંધાયેલા સાક્ષીઓનાં નિવેદનોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કોર્ટના અવલોકન મુજબ, CCTV ફૂટેજના ફ્રેમ-બાય-ફ્રેમ પરીક્ષણમાં અરજદાર દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો તે પ્રકારના શારીરિક સંપર્ક કે ગેરવર્તનનું સમર્થન મળ્યું નથી. ઘટનાસમયે હાજર કર્મચારીઓનાં નિવેદનો પણ અરજદારના આક્ષેપોને સમર્થન આપતાં ન હોવાનું તપાસ અહેવાલમાં નોંધાયું હતું.
FIR અને તપાસ માટે વૈકલ્પિક કાનૂની ઉપાય ઉપલબ્ધ
હાઈકોર્ટે સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ FIR નોંધતી ન હોય અથવા યોગ્ય તપાસ ન કરતી હોય તો ફરિયાદી માટે કાયદા હેઠળ વૈકલ્પિક ઉપાય ઉપલબ્ધ છે. આવા સંજોગોમાં સામાન્ય રીતે સીધા હાઈકોર્ટના રિટ અધિકારક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સંબંધિત મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અરજી કરવાનો માર્ગ અપનાવવો જોઈએ.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, યોગ્ય તપાસ માટે મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ અરજી કરી શકાય છે અને જરૂરી જણાય તો તપાસની દેખરેખ તથા તપાસ અધિકારી બદલવા અંગે પણ યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ શકે છે. સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા તપાસનો આદેશ અસાધારણ સંજોગોમાં જ આપવામાં આવે છે.
સરકારી વકીલ હાર્દિક દવેની રજૂઆત
રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સરકારી વકીલ હાર્દિક દવેએ રજૂઆત કરી હતી કે, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં તમામ સંબંધિત પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. CCTV ફૂટેજ, મેડિકલ પ્રમાણપત્ર અને કર્મચારીઓનાં નિવેદનો સહિતના પુરાવાઓ તપાસમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં કોઈ સંજ્ઞેય ગુનો બનતો હોવાનું જણાયું ન હોવાથી FIR નોંધવા અથવા સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા નવેસરથી તપાસ કરાવવાનો હુકમ કરવાની જરૂરિયાત ન હોવાનું રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ તમામ હકીકતો અને કાનૂની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે અશિમા સંજીવ મિનોચાની અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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