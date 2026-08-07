10 હજાર વિદ્યાસહાયકોની ભરતીનો માર્ગ ખુલ્યો, ભરતી માટે રાજ્ય સરકારની વચગાળાની ફોર્મ્યુલાને હાઈકોર્ટની મંજૂરી
સરકારે ભરતી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે સંતુલિત અભિગમ અપનાવ્યો છે
Published : August 7, 2026 at 8:19 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી અટવાયેલી TET-1 વિદ્યાસહાયક ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં થયેલી સુનાવણી દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ વિકાસ સામે આવ્યો છે. ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને ચાલી રહેલા કાનૂની વિવાદ વચ્ચે રાજ્ય સરકારે એક એવો વચગાળાનો રસ્તો સૂચવ્યો, જેથી એક તરફ હજારો ઉમેદવારોની ભરતી અટકી ન રહે અને બીજી તરફ હાઈકોર્ટમાં અરજી કરનારા ઉમેદવારોના હિતો પણ જળવાઈ રહે. આ પ્રસ્તાવને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મંજૂરી આપતાં હવે ભરતી પ્રક્રિયા ફરી શરૂ થવાનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે.
આ સમગ્ર મામલામાં રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ.વિર્કે હાઈકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, સરકારે ભરતી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે સંતુલિત અભિગમ અપનાવ્યો છે. તેમણે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે ભરતી સામે અરજી કરનારા 700થી વધુ ઉમેદવારોની સંભવિત જગ્યાઓ હાલ માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, પરંતુ બાકીના તમામ પાત્ર ઉમેદવારો માટે ભરતી પ્રક્રિયા આગળ વધારવામાં આવશે. સરકારનું કહેવું હતું કે, જો સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા માત્ર થોડાક ઉમેદવારોની અરજીઓને કારણે અટકાવી રાખવામાં આવે તો તેનો સીધો ફટકો હજારો ઉમેદવારો અને સરકારી શાળાઓને પડશે.
2027માં 5 હજાર વિદ્યાસહાયકોની નવી ભરતીની યોજના
જી. એચ. વિર્કે કોર્ટમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે વર્ષ 2027 દરમિયાન પણ રાજ્ય સરકાર આશરે 5 હજાર વિદ્યાસહાયકોની નવી ભરતી કરવાની યોજના ધરાવે છે. એટલે કે હાલ અરજી કરનારા ઉમેદવારો માટે પણ ભવિષ્યમાં પૂરતી તક ઉપલબ્ધ રહેશે. સરકારના મતે, આ કારણોસર ભરતીને સંપૂર્ણ રીતે અટકાવી રાખવાની જરૂર નથી અને વચગાળાની વ્યવસ્થા હેઠળ બાકીના ઉમેદવારોને નિમણૂક આપવી જાહેર હિતમાં છે.
હાલ આશરે 10 હજાર ઉમેદવારોની નિમણૂંક કરાશે
આ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. તેના પરિણામે 11 હજાર વિદ્યા-સહાયકોની જાહેર કરાયેલી ભરતીમાંથી હાલ લગભગ 10 હજાર ઉમેદવારોની નિમણૂંક કરવામાં આવશે, જ્યારે અરજી કરનારા ઉમેદવારોને લગતી અંદાજે 700થી વધુ જગ્યાઓ ખાલી રાખવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ પર કોઈ નિમણૂક કરવામાં આવશે નહીં અને હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ અરજીઓનો અંતિમ નિર્ણય આવ્યા બાદ જ આગળનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આ સમગ્ર વિવાદનું મૂળ એ છે કે ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક ઉમેદવારોને ગેરલાયક જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી રદ કરવાના નિર્ણયને ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. અરજદારોનું કહેવું છે કે તેમને ગેરલાયક ઠેરવવાનો નિર્ણય યોગ્ય નથી, જ્યારે રાજ્ય સરકારનું વલણ છે કે ભરતીના નિયમો અને લાયકાતના માપદંડ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કાનૂની વિવાદને કારણે સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા અટવાઈ ગઈ હતી.
રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાસહાયકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. ભરતીમાં સતત વિલંબ થવાથી શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર પણ અસર પડી રહી છે. બીજી તરફ, લાંબા સમયથી નિમણૂકની રાહ જોતા હજારો સફળ ઉમેદવારોને પણ અનિશ્ચિતતાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેથી ભરતીને સંપૂર્ણ રીતે અટકાવવાને બદલે, વિવાદિત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અલગ રાખીને બાકીની ભરતી પૂર્ણ કરવી વધુ યોગ્ય રહેશે.
હાઈકોર્ટ દ્વારા સરકારના આ વચગાળાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહેલા હજારો ઉમેદવારો માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. જોકે, અરજી કરનારા ઉમેદવારોના કેસ હજુ પણ હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે અને તેમના અધિકારો યથાવત્ રહેશે. અંતિમ ચુકાદા બાદ તેમની ભરતી અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.
આ રીતે હાઈકોર્ટના આ નિર્ણયથી એક તરફ ભરતી પ્રક્રિયા ફરી ગતિ પકડશે, સરકારી શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરાશે અને હજારો ઉમેદવારોને રોજગારીનો માર્ગ ખુલશે, જ્યારે બીજી તરફ કોર્ટમાં અરજી કરનારા ઉમેદવારોના કાનૂની અધિકારોને પણ કોઈ અસર નહીં થાય. આ કારણોસર TET-1 ભરતી પ્રક્રિયામાં આ સુનાવણીને મહત્વપૂર્ણ ટર્નિંગ પોઈન્ટ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
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