ગુલાબી ઠંડીમાં ગુજરાતના આ હિડન સ્થળોએ ફરવાની મજા પડી જશે, વન-ડે પિકનિક કે વીકેન્ડ ટૂર માટે છે બેસ્ટ ઓપ્શન

ગુજરાતમાં પણ કેટલાક એવા હિડન સ્થળો છે જે તમે શિયાળાની ઠંડીમાં વન-ડે પિકનિક અને વીકેન્ડ પર જઈને મજા માણી શકો છો.

ગુજરાતમાં ફરવાલાયક સ્થળો
ગુજરાતમાં ફરવાલાયક સ્થળો (ETV Bharat GFX)
Published : December 19, 2025 at 8:00 AM IST

અમદાવાદ: ઉત્તર ભારતની સાથે સાથે ગુજરાતમાં ફુલ ગુલાબી ઠંડીની સીઝન ધીમે ધીમે જામી રહી છે. રાજ્યમાં અનેક જિલ્લાઓમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સાથે જ કડકડતી ઠંડીમાં પણ ફરવાના શોખીનો સતત અવનવી જગ્યાઓ પર જઈને મજા માણતા હોય છે. ખાસ તો શિયાળામાં ઘણા ગુજરાતીઓ હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ, ઉદયપુર તથા જેસલમેર કે ઉત્તર ભારતમાં ફરવાના જતા હોય છે. પરંતુ ગુજરાતમાં પણ કેટલાક એવા હિડન સ્થળો છે જે તમે શિયાળાની ઠંડીમાં વન-ડે પિકનિક અને વીકેન્ડ પર જઈને મજા માણી શકો છો. આવા જ કેટલાક સ્થળો વિશે અમે અહીં જણાવી રહ્યા છીએ.

જુના ભવનાથ મંદિર, ભિલોડા

ભિલોડાના મઉ ગામમાં આવેલું અને ચારેય બાજુ પાણીથી ઘેરાયેલું જુના ભવનાથ મંદિર વન-ડે પિકનિક માટે સૌથી બેસ્ટ લોકેશન કહી શકાય. અમદાવાદથી 123 કિલોમીટર દૂર અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું મહાદેવ મંદિર હાથમતી નદીના ડેમના કિનારે આવે છે. ડુંગરોની વચ્ચે આવેલા મંદિર પાસે ભૃગુ કુંડ પણ આવેલો છે. મંદિર સુધી જતો રસ્તો પણ પાણી વચ્ચે થઈને પસાર થાય છે. જે તેને ફોટોગ્રાફી માટે ખૂબ જ સારું લોકેશન બનાવે છે. શ્રાવણ માસ તથા શિવરાત્રીમાં અહીં મેળો પણ ભરાય છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવતા હોય છે. અહીંના શિલાલેખ પરથી આ સ્થળ 1300 વર્ષ જૂનું હોવાના પણ આધાર મળે છે.

આડા હાથરોલ હિલ સ્ટેશન

સાબરકાંઠા જિલ્લાનું ઓછું જાણીતું આડા હાથરોલ હિલ સ્ટેશન પિકનિક સ્પોટ અને સાયકલિંગ માટે શ્રેષ્ઠ છે. અહીં તમને આથમતા સૂર્યનો રમણીય નજારો પણ જોવા મળે છે. અને શહેરના ઘોંઘાટથી દૂર સાપુતારા હિલ સ્ટેશન જેવી કુદરતના ખોળે શાંતિનો અનુભવ કરાવતો અહેસાસ થશે. અહીંના સાપસીડી જેવા વાંકાચૂકા રસ્તા પર ડ્રાઈવિંગ તમને બિલકુલ અલગ જ અનુભવ કરાવશે. હિલ સ્ટેશન પરથી તમને ઈન્દ્રસી ડેમનો આહલાદક વ્યૂ મળે છે. અમદાવાદથી વાયા ઉદયપુર હાઈવે થઈને તમે અહીં પહોંચી શકો છો. આ સ્થળ અમદાવાદથી 114 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે.

કદમગીરી હિલ સ્ટેશન

ભાવનગર જિલ્લામાં પાલીતાણા તાલુકાના કદમગીરી ગામે પર્વતો વચ્ચે કમળાઈ માતાનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિરમાં હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો દર્શને આવેલા છે. પર્વતના ટોચ પર આવેલા આ મંદિર પરથી આસપાસની હરિયાળી અને મનમોહક નજારો જોવા મળે છે. અમદાવાદથી આ સ્થળ 233 કિલોમીટર દૂર આવેલી છે. જ્યારે ભાવનગરથી પાલીતાણા થઈને 86 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે.

બાકોર

મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલું બાકોર અને નાનું અને સુંદર ગામ છે. અરવલ્લીની ટેકરીની તળેટીમાં લીલાછમ જંગલની બાજુમાં વસેલા બાકોરમાં તમે ટ્રેકિંગની પણ મજા માણી શકો છો. ઓગસ્ટથી ફેબ્રુઆરીનો સમય દરમિયાન અહીં ફરવા માટે ઉત્તમ છે. ઉપરાંત અહીં કેમ્પિંગ માટે પણ સારી જગ્યા છે. અહીંના આજુબાજુના જંગલોને હિડિમ્બવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અમદાવાદથી આ જગ્યા ધનસુરા થઈને જતા 145 કિલોમીટર દૂર આવેલી છે. જ્યારે કઠલાલ થઈને જતા 148 કિલોમીટર દૂર આવેલી છે.

આ ઉપરાંત શિયાળામાં જો તમે વિદેશી પક્ષીઓ જોવા માંગતા હોય તો અમદાવાદની નજીક આવેલા થોળ પક્ષી અભ્યારણની પણ તમે મુલાકાત લઈ શકો છો. આ ઉપરાંત અન્ય નજીકના પિકનિક સ્પોટમાં પોલો ફોરેસ્ટની મુલાકાત લઈ શકો છો. અને વીકેન્ડ ટ્રીપ માટે તમે કચ્છનું રણ, ગીર નેશનલ પાર્ક, સાપુતારા, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેવા સ્થળોની પણ મુલાકાત લઈ શકો છો.

