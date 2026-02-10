અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મલેશિયાથી આવેલ મુસાફર પાસેથી 30 કરોડથી વધુનું હેરોઇન ઝડપાયું
Published : February 10, 2026 at 7:45 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગે નશીલા પદાર્થોના તસ્કરી નેટવર્ક સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મલેશિયાથી અમદાવાદ આવેલા એક મુસાફર પાસેથી અંદાજે 6.8 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ હેરોઇન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેની બજાર કિંમત 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનું પ્રાથમિક અંદાજ છે.
કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓએ નિયમિત સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન એક મુસાફરના સામાનમાં શંકાસ્પદ ગતિવિધિ નોંધતા તેની વિગતવાર તપાસ હાથ ધરી હતી. તલાશી દરમિયાન મુસાફરના સામાનમાંથી કુલ 29 પેકેટ મળી આવ્યા હતા, જેમાં શંકાસ્પદ હેરોઇન ભરેલું હોવાનું સામે આવ્યું.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હેરોઇનને અત્યંત ચાલાક રીતે સાબુના પેકેજિંગ બોક્સમાં છુપાવવામાં આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં, પ્રતિબંધિત પદાર્થો પર ચાંદીના વરખ અને કાર્બન પેપર લગાવવામાં આવ્યા હતા, જેથી એરપોર્ટના સ્ક્રીનિંગ મશીનોમાં પકડાય નહીં.
કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલા 6.8 કિલોગ્રામ હેરોઇનની આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અંદાજે 30 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમત થાય છે. આ તસ્કરી પાછળ સંગઠિત નાર્કોટિક્સ રેકેટ હોવાની મજબૂત આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
કસ્ટમ વિભાગે શંકાસ્પદ મુસાફરની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી લીધી છે. હાલ તેની વિસ્તૃત પૂછપરછ ચાલી રહી છે, જેમાં હેરોઇનનો સ્ત્રોત, કોને પહોંચાડવાનું હતું અને તેના પાછળ સંકળાયેલા અન્ય લોકો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળવાની શક્યતા છે.
કસ્ટમ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, એરપોર્ટ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ચકમો આપવા માટે તસ્કરો નવી-નવી પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે. જો કે કસ્ટમ વિભાગની સતર્કતા અને ચોક્કસ તપાસના કારણે આ મોટો નશીલા પદાર્થનો જથ્થો ઝડપવામાં સફળતા મળી છે. કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા NDPS એક્ટ હેઠળ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ આંતરરાષ્ટ્રીય તસ્કરી નેટવર્કના સંભવિત કડીઓ શોધવા માટે અન્ય એજન્સીઓ સાથે પણ સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
