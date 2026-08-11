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વડનગરની રિક્ષાઓ હવે ‘અનંત અનાદિ વડનગર’થી ઓળખાશે, ઐતિહાસિક લૂક આપીને પ્રવાસનને વેગ આપવા આયોજન

આ પહેલનો હેતુ શહેરને એક અનોખી ઓળખ આપવા અને તેના ઐતિહાસિક સ્થળો સુધી સરળતાથી પહોંચવાની સુવિધા આપવાનો છે.

વડનગરમાં દોડશે 'હેરિટેજ ઓટો રિક્ષા'
વડનગરમાં દોડશે 'હેરિટેજ ઓટો રિક્ષા' (Gujarat Information)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2026 at 1:15 PM IST

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વડનગર, મહેસાણા: હેરીટેજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વડનગરની ઓટોરિક્ષાઓને અનંત અનાદિ વડનગરની થીમ ૫૨ શણગારી ઐતિહાસિક લુક આપવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આગામી સમયમાં શહેરમાં અલગ જ પ્રકારની રિક્ષાઓ દોડતી નજરે પડશે. જે પ્રવાસીઓ તેમજ નગરજનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.

GSFCના CSR ફંડ હેઠળ ‘સ્વદેશ’સંસ્થા દ્વારા ઓટોરિક્ષાઓનું નવીનીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજના હેઠળ રિક્ષાઓને આકર્ષક પીળો રંગ આપવામાં આવશે. રિક્ષાની બોડી પર વડનગરના ઐતિહાસિક સ્મારકો અને શહેરની વિશેષતાઓને કંડારવામાં આવશે.

રિક્ષાઓને આકર્ષક પીળો રંગ અને હેરિટેજ લુક આપવામાં આવ્યો
રિક્ષાઓને આકર્ષક પીળો રંગ અને હેરિટેજ લુક આપવામાં આવ્યો (Gujarat Information)

રાજ્ય સરકાર ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે સમૃદ્ધ શહેર વડનગરને વિશ્વ કક્ષાના પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસાવવા માટે અનેક કલ્યાણકારી અને વિકાસ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી રહી છે. રાજ્ય જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs) પણ આ પ્રયાસોમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેનાથી પ્રવાસન વિકાસને વધુ વેગ મળી રહ્યો છે.

પ્રથમ તબક્કામાં, 21 રિક્ષાઓ પસંદ કરવામાં આવી
પ્રથમ તબક્કામાં, 21 રિક્ષાઓ પસંદ કરવામાં આવી (Gujarat Information)

આ પહેલના ભાગ રૂપે, ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઇઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ (GSFC) એ તેના CSR ભંડોળ દ્વારા વડનગરમાં જૂની ઓટો રિક્ષાઓને આકર્ષક લુક આપવા માટે એક ખાસ પહેલ હાથ ધરી છે, જે શહેરના સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને વારસાના દર્શન કરાવશે. વડનગર હેરિટેજ ઓટો પ્રોજેક્ટને રાજ્યના પ્રવાસન વિભાગ અને પરિવહન વિભાગ તરફથી જરૂરી લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ મળી રહ્યો છે.

વડનગરની ઓટોરિક્ષાઓને અનંત અનાદિ વડનગરની થીમ ૫૨ શણગારાઈ
વડનગરની ઓટોરિક્ષાઓને અનંત અનાદિ વડનગરની થીમ ૫૨ શણગારાઈ (Gujarat Information)

વડનગરમાં દર વર્ષે ભારત અને વિદેશથી મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ આવે છે. આ પહેલનો હેતુ શહેરને એક અનોખી ઓળખ આપવા અને તેના ઐતિહાસિક સ્થળો સુધી સરળતાથી પહોંચવાની સુવિધા આપવાનો છે. હાલમાં, વડનગરમાં 300 થી વધુ ઓટો રિક્ષા નોંધાયેલી છે. પ્રવાસીઓને આકર્ષવા અને સ્થાનિક રિક્ષાચાલકોને આર્થીક ટેકો આપવા માટે, દરેક રિક્ષાને રિટ્રોફિટ કરવા માટે 50 હજાર થી વધુ ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં, 21 રિક્ષાઓ પસંદ કરવામાં આવી હતી અને તેમનું નવીનીકરણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે.

રિક્ષાની બોડી પર વડનગરના ઐતિહાસિક સ્મારકોના દર્શન
રિક્ષાની બોડી પર વડનગરના ઐતિહાસિક સ્મારકોના દર્શન (Gujarat Information)

સરકાર અને રાજ્ય જાહેર સાહસ વચ્ચેની આ સંયુક્ત પહેલનો લાભ વધુ રિક્ષાચાલકો મેળવી શકે તે માટે નોંધણી પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે. જે રિક્ષાચાલકો તેમની રિક્ષાઓને વડનગરના વારસાને પ્રતિબિંબિત કરતી નવી ઐતિહાસિક છબી આપવા માંગે છે તેઓ વડનગર એસ.ટી. ડેપો ખાતે GSFC પ્રતિનિધિનો સંપર્ક કરી શકે છે અને આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

રાજ્ય જાહેર સાહસ અને સરકારના પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો વચ્ચેનો આ સહયોગ વડનગરના મુલાકાતીઓને શહેરની સંસ્કૃતિનો અનોખો અનુભવ કરાવશે અને સ્થાનિક રોજગારમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો કરશે.

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