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ગુજરાતમાં એક મહિનાની હેલ્મેટ ડ્રાઇવ સફળ, 1.88 વાહન ચાલકો પાસેથી 5.21 કરોડનો દંડ વસુલાયો

1 મહિનાની 'હેલ્મેટ ડ્રાઇવ'માં 5,123 સરકારી અધિકારીઓ પાસેથી ₹16.58 લાખનો દંડ વસૂલાયો

ગુજરાતમાં એક મહિનાની હેલ્મેટ ડ્રાઇવ સફળ
ગુજરાતમાં એક મહિનાની હેલ્મેટ ડ્રાઇવ સફળ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 12:40 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં એક મહિલાની હેલ્મેટ ડ્રાઇવ યોજવામાં આવી હતી. હેલ્મેટ ડ્રાઇવમાં રાજ્યભરમાં નિયમ ભંગ કરનાર વિરૂદ્ધ 1.88 લાખથી વધુ વાહન ચાલકો સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરીને 5.21 કરોડનો દંડ વસુલવામાં આવ્યો હતો. હેલ્મેટ નિયમ ભંગ કરનાર 5,123 સરકારી અધિકારી-કર્મચારીઓ પાસેથી 16.58 લાખનો દંડ વસૂલાયો છે.

1થી 31 મે સુધી યોજાઇ હતી હેલ્મેટ ડ્રાઇવ

માર્ગ અકસ્માતોમાં કિંમતી જિંદગીઓ બચાવવા અને નાગરિકોમાં ટ્રાફિક સેન્સ કેળવવા માટે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર રાજ્યમાં 1 મેથી 31 મે દરમિયાન એક મહિનાની વિશેષ “હેલ્મેટ ડ્રાઇવ” યોજવામાં આવી હતી.

આ વિશેષ ઝુંબેશ અંગે રાજ્યના પોલીસ વડા જી.એસ.મલિકે જણાવ્યું હતું કે, દંડ વસૂલવોએ ગુજરાત પોલીસનું લક્ષ્ય નથી, પરંતુ ગુજરાતના પ્રત્યેક નાગરિકની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. વાહનચાલકો અને પાછળ બેસનાર વ્યક્તિ માત્ર પોલીસના ડરથી કે દંડથી બચવા માટે નહીં, પરંતુ પોતાના પરિવારની ખુશીઓ માટે હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ અચૂક પહેરે. માર્ગ સુરક્ષા એ માત્ર પોલીસની જ નહીં, આપણા સૌની સામૂહિક જવાબદારી છે. રાજ્યના તમામ નાગરિકો ટ્રાફિકના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરી જવાબદાર નાગરિક બને તેવી અપીલ કરું છું.

માર્ગ અકસ્માતોના અનેક કિસ્સાઓમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે માત્ર એક હેલ્મેટ પહેરવાના કારણે વાહનચાલકનો જીવ આબાદ બચી ગયો હોય. જ્યારે અનેક કિસ્સાઓમાં "જો હેલ્મેટ પહેર્યું હોત, તો આજે આપણો વ્હાલસોયો સ્વજન જીવિત હોત..." તેવો કાયમી વસવસો પરિવારે આજીવન ભોગવવો પડે છે. ગુજરાત પોલીસ નથી ઈચ્છતી કે કોઈ પણ પરિવાર આવો આઘાત સહન કરે. પોલીસ દ્વારા અવારનવાર એવી પણ ડ્રાઈવ કરાય છે જેમાં નિયમભંગ કરનારને દંડ કરવાને બદલે ગુલાબનું ફૂલ કે હેલ્મેટ આપીને તેનું મહત્વ સમજાવવામાં આવે છે.

ટ્રાફિકના નિયમો માત્ર સામાન્ય નાગરિકો માટે જ નહીં પણ દરેક માટે સમાન છે તે આ ડ્રાઈવ દરમિયાન સાબિત કરવામાં આવ્યું છે. સરકારી કચેરીઓના પ્રવેશદ્વારે જ ટ્રાફિક પોલીસ તૈનાત કરીને નિયમભંગ કરનારા 5,123 સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે પણ દંડનીય કાર્યવાહી કરીને તેમની પાસેથી કુલ રૂ. 16.58 લાખનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર રાજ્યભરમાં યોજાયેલી આ ઝુંબેશમાં સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓ સહિત કુલ 1.88 લાખથી વધુ વાહનચાલકો સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરીને તેમની પાસેથી કુલ રૂ. 5.21 કરોડની રકમનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે.

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