સુરત-ભરૂચના લોકો માટે 'આશીર્વાદ'રૂપ બ્રિજ જાખમી, ભારે વાહનોને નો એન્ટ્રી
કીમ નદી પરનો સાહોલ બ્રિજને જોખમી જાહેર કરાયો છે, ત્યારે આ બ્રિજ પરથી ભારે વાહનો માટે ‘નો એન્ટ્રી’ ફરમાવવામાં આવી છે.
Published : November 7, 2025 at 7:39 AM IST|
Updated : November 7, 2025 at 9:42 AM IST
સુરત: સુરત અને ભરૂચ જિલ્લાની સરહદને જોડતા કીમ નદી પરના સાહોલ-વડોલી બ્રિજને ભારે વાહનોના અવરજવર માટે 'નો એન્ટ્રી' ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં આવેલા લોડ ટેસ્ટિંગમાં આ બ્રિજ અત્યંત જૂનો અને જોખમી હોવાનું સાબિત થતાં તંત્ર દ્વારા આ તાત્કાલિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વડોદરાના ગંભીરા બ્રિજ દુર્ઘટનામાંથી પાઠ લઈને તંત્રએ સમયસર પગલું ભર્યું છે.
આશીર્વાદરૂપ બ્રિજ, હવે જોખમી
સાહોલ બ્રિજ સુરત, અંકલેશ્વર અને ભરૂચ વચ્ચેના પરિવહન માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ હતો અને સ્થાનિકો માટે 'આશીર્વાદરૂપ' ગણાતો હતો. આ બ્રિજ પરથી રોજેરોજ હજારોની સંખ્યામાં વાહનો પસાર થતા હતા, જે બંને જિલ્લાના ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારિક પ્રવૃત્તિઓ માટે જીવનરેખા સમાન હતો.
તંત્રના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, થોડા સમય પહેલાં આ બ્રિજનું લોડ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના રિપોર્ટમાં બ્રિજની સંરચના નબળી પડી હોવાનું અને તે ગંભીર અકસ્માતને નોતરી શકે તેમ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ જોખમી રિપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને, કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે તાત્કાલિક અસરથી આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
માત્ર નાના વાહનોને મંજૂરી
તંત્રના આદેશ મુજબ, હવે સાહોલ બ્રિજ પરથી માત્ર નાના વાહનો (જેમ કે ટુ-વ્હીલર, કાર) જ પસાર થઈ શકશે. ભારે વાહનો (ટ્રક, બસ વગેરે) માટે આ બ્રિજ પરથી પસાર થવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. સ્થળ પર તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે રેલિંગ, એન્ગલો અને દિશા સૂચક બોર્ડ લગાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેથી વાહનચાલકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે અને નિયમોનું પાલન થાય. ભારે વાહનોના ડાયવર્ઝનથી સ્થાનિકો અને ઉદ્યોગોને લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવાની ફરજ પડશે, જેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉભી થવાની અને વધારાના સમયનો વ્યય થવાની શક્યતા છે.
ટૂંક સમયમાં નવો બ્રિજ બનશે
સાહોલ બ્રિજને 'નો એન્ટ્રી' ઝોન જાહેર કરવાના નિર્ણય બાદ તંત્ર દ્વારા નવો બ્રિજ બનાવવા માટેની તજવીજ પણ યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવામાં આવી છે. આશરે ૮ થી ૧૦ કિલોમીટરનું વધારાનું અંતર કાપવું ન પડે તે માટે જલ્દીથી નવો અને મજબૂત બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે, જેથી સુરત-ભરૂચ વચ્ચેનો પરિવહન વ્યવહાર પૂર્વવત થઈ શકે. તંત્રના આ સમયસરના પગલાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી છે, પરંતુ વાહનચાલકોને હવે વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે.