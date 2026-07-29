રાજ્યમાં 31 જુલાઈએ ફરી ધડબડાટી, હવામાન વિભાગે આ જિલ્લાઓમાં આપી રેડ એલર્ટની આગાહી
31 જુલાઈના રોજ અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. 1 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે.
Published : July 29, 2026 at 4:43 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ખાબકેલા ભારે વરસાદે કેટલાંક ભાગોમાં જળબંબાકારની પરિસ્થિતિ સર્જી હતી. જોકે, કેટલાંક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદના કારણે ખોરવાયેલું જનજીવન સામાન્ય થયું છે ત્યાં ફરી એક વખત હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે.
રાજ્યમાં આગામી વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 31 જુલાઈના દિવસે અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, તો એક ઓગસ્ટના દિવસે અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક એ.કે.દાસે જણાવ્યું હતું કે, આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી છે. 30 જુલાઈના વરસાદનું જોર વધશે. 31 જુલાઈના અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 1 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે. 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટનાના સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા વધુમાં જણાવાયું છે કે, રાજ્યમાં સરેરાશ 372.1 વરસાદ નોંધાયો છે. રાજ્યમાં 353.4 થવો જોઈએ. રાજ્યમાં સામાન્ય કરતા 5 ટકા વધુ વરસાદ થાય છે. ડીપ ડિપ્રેશન, મોન્સુન ટ્રફ, શિયર ઝોન, વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે.
આગામી દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાતના વાવ, થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવું અનુમાન છે. 31મી જુલાઈએ રાજ્યમાં વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ દિવસે સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકવાની ભીતિ છે.