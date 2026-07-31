સાબરકાંઠામાં ભારે વરસાદની આગાહી: જિલ્લા તંત્ર અને પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર, નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ
હવામાન વિભાગની આગાહી બાદ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે અને જિલ્લા કલેક્ટર તેમજ SPએ નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરી છે.
Published : July 31, 2026 at 8:52 PM IST
સાબરકાંઠા: હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 48થી 72 કલાક દરમિયાન સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભારે થી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવતા સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયા છે. જિલ્લા કલેક્ટર લલિત નારાયણસિંઘ અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક ડૉ. પાર્થ રાજસિંહ ગોહિલ દ્વારા નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આજે મધ્યરાત્રિ બાદ આવતીકાલે અને પરમ દિવસે ભારે વરસાદની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખી જિલ્લામાં સત સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા દળો તૈનાત
જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારો, કોઝવે, બ્રિજ અને સંવેદનશીલ સ્થળોએ પોલીસ, હોમગાર્ડ અને GRDના જવાનો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તરવૈયાઓ, બચાવ સાધનો અને જરૂરી ટીમો પણ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.
NDRF-SDRF સાથે સંકલન અને નાગરિકો માટે સૂચનાઓ
પોલીસ વિભાગ NDRF, SDRF તેમજ જિલ્લા ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમ સાથે સત સંકલનમાં રહી કામગીરી કરી રહ્યું છે. તંત્ર દ્વારા નદી-નાળા, પાણી ભરાયેલા વિસ્તારો તેમજ ધસમસતા પ્રવાહ નજીક ન જવાની સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને યુવાનોને સેલ્ફી લેવા, સ્ટંટ કરવા કે પૂરનું પાણી જોવા માટે જીવ જોખમમાં ન મૂકવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
જંગલ અને રસ્તા અંગે મહત્વની સૂચનાઓ
આ ઉપરાંત વિજયનગર, ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને ખેરોજ વિસ્તારના પ્રતિબંધિત જંગલોમાં કોઈપણ વ્યક્તિએ પ્રવેશ ન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ચોમાસાના કારણે રસ્તાઓ લપસણા બનતા વાહનચાલકોને ધીમી ગતિએ અને સંપૂર્ણ સાવધાની સાથે વાહન ચલાવવા અપીલ કરાઈ છે.
કટોકટી માટે હેલ્પલાઈન નંબર
કોઈપણ કટોકટી કે મદદની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો તાત્કાલિક 112 અથવા 100 નંબર પર સંપર્ક કરવા તંત્રએ અનુરોધ કર્યો છે. આગામી બે દિવસને ધ્યાનમાં રાખી સમગ્ર સાબરકાંઠા તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર છે અને નાગરિકોને પણ તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરી સુરક્ષિત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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