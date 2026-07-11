સુરતના કામરેજમાં તાપી નદીના કાંઠે ભારે જમીન ધોવાણ, લોકોના ઘરના પાયા દેખાવા લાગ્યા, ઘર ખાલી કરવા મજબૂરી
જમીન નદીમાં ધસી રહી હોવાથી લોકોના ઘરો ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ તાપી નદીના પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય તેવી ભયાનક દહેશત સ્થાનિકોને સતાવી રહી છે.
Published : July 11, 2026 at 10:00 AM IST
સુરત: સમગ્ર સુરત જિલ્લાને મેઘરાજાએ જળબંબાકાર કરી દેતા જનજીવનને માઠી અસર પહોંચી છે, ત્યારે જિલ્લાના કામરેજ ગામે પણ કુદરતે એવો કહેર વર્તાવ્યો હતો કે અહીં રહેતા 25 પરિવારોની રાતોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ છે.
ચાર દિવસ અગાઉ પડેલા મુશળધાર 16 ઈંચ વરસાદે કામરેજમાં તાપી નદીના કાંઠે વસતા લોકો માટે આફત નોતરી છે. અહીંની ભૌગોલિક સ્થિતિ એવી છે કે ગામનું પાણી માછીવાડ ફળિયામાંથી પસાર થઈને સીધુ તાપી નદીમાં ભળે છે, પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે અહીં જમીનનું મોટા પાયે ધોવાણ થયું છે.
સ્થિતિ એટલી ગંભીર છે કે, નદી કિનારે આવેલા મકાનોના પાયા હવે ખુલ્લા પડી ગયા છે. જમીન નદીમાં ધસી રહી હોવાથી લોકોના ઘરો ગમે ત્યારે ધરાશાયી થઈ તાપી નદીના પાણીમાં ગરકાવ થઈ જાય તેવી ભયાનક દહેશત સ્થાનિકોને સતાવી રહી છે. પોતાની જ નજર સામે પોતાના આશિયાનાને નદીમાં સમાઈ જતું જોવાનો આ ડર કોઈ પણ પરિવાર માટે અસહ્ય છે.
સ્થાનિક રહીશોના જણાવ્યા મુજબ, પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ બની છે કે ડરના માર્યા ઘણા પરિવારોએ પોતાના પાકા મકાનો ખાલી કરીને સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી છે. જે લોકો હજુ પણ ત્યાં રહી રહ્યા છે, તેઓ જીવને જોખમમાં મૂકીને રાત વિતાવી રહ્યા છે.
આ લોકોની એકમાત્ર માંગ છે કે તંત્ર વહેલી તકે જાગે. તાપી નદીના આ કાંઠે જો પાકો પાળો (રિટાઇનિંગ વોલ) બનાવવામાં આવે, તો જ આ પરિવારોના ઘર બચી શકે તેમ છે. પરંતુ અત્યાર સુધી માત્ર આશ્વાસનો મળ્યા છે, હજુ સુધી નક્કર કામગીરીનો અભાવ વર્તાઈ રહ્યો છે.
જો સમયસર પાળો બનાવવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં અહીં મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે. શું તંત્ર કોઈ મોટી હોનારતની રાહ જોઈ રહ્યું છે? સ્થાનિકો હવે સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પાસે તાત્કાલિક અસરથી સુરક્ષિત પાળો બાંધવાની આજીજી કરી રહ્યા છે, જેથી તેમના ઘર અને જીવન સુરક્ષિત બની શકે.
ઘટનાના પગલે સુરત જિલ્લાનું તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. કામરેજ તાલુકા મામલતદાર,પ્રાંત અને તાલુકા પંચાયતની ટીમ સ્થળ પર નિરીક્ષણ કરવા પહોંચી હતી. તેમજ સુરત જિલ્લા સભ્ય મહેશ સોલંકી , કામરેજ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ કૌશલ પટેલ, કામરેજ ગ્રામ પંચાયત ડે સરપંચ ઉપેન્દ્ર ઓઝા પણ હાજર રહ્યા હતા. તેઓએ સ્થાનિકોની રજૂઆતો સાંભળી ઝડપથી સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે તેવી ખાતરી આપી હતી.