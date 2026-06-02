ગરબાડા-દાહોદ હાઈવે પર ભારે પવનના કારણે તોતિંગ સાઈન બોર્ડ ધરાશાયી,1 આધેડનું મોત, બેને ઈજા
દાહોદ શહેરમાં સોમવારની મોડી રાતે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને આંધી સાથે પવન ફુંકાયો જેમાં એક સાઈન બોર્ડ તૂટી પડતા એક આધેડનું મોત થયું છે.
Published : June 2, 2026 at 7:22 AM IST
દાહોદ: શહેરમાં મોડી રાત્રે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. અચાનક શરૂ થયેલા પવનની ગતિએ જોત જોતામાં વધી જતાં વાવાઝોડા જેવું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, જેમાં ગરબાડા દાહોદ હાઈવે ઉપર લાગેલા સ્માર્ટસિટીના તોતિંગ સાઈનબોર્ડ ધરાશાયી થતા ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
જે પૈકી ઉસરવાણના રહેવાસી 60 વર્ષીય શક્કરીયાંભાઈ નિનામાનું કરૂણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે અન્ય બે લોકોને ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા.
આ ઉપરાંત કેટલાંક વાહનોને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે, આ ઘટનાને પગલે દાહોદ ડિવિઝનના ડીવાયએસપી સહિત પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો, સાથે ફાયરબ્રિગેડની ટીમ, મેડિકલ સ્ટાફ સહિત વહીવટી તંત્રના અન્ય અધિકારીઓ પણ દોડી આવ્યા હતા. ગરબાડા દાહોદ હાઈવે બંધ થઈ જતા તંત્રની ટીમો બોર્ડને હટાવવાની કામગીરીમાં જોતરાયા હતા.
DYSP જગદીશ ભંડારી એ જણાવ્યું હતું કે, ભારે પવનના કારણે સ્માર્ટસિટીનું બોર્ડ પડતા ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમણે સારવાર અર્થે મોકલ્યા હતા જે પૈકી એકનું મોત નીપજ્યું છે. બોર્ડ પડી જવાના કારણે રસ્તો બંધ થયો, જેથી વાહનચાલકોને ડાયવર્ઝન આપી અન્ય રસ્તેથી પસાર કરી ટ્રાફિક હળવો કરવામાં આવી રહ્યો છે
મોડીરાત્રે આવેલા વાવાઝોડાને પગલે સમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાં અનેક સ્થળે વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટના બની હતી, જોકે થોડા સમયમાં પવનની ગતિ ધીમી થતા સ્થાનિકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો.