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મોરબીમાં ભારે વરસાદ: મચ્છુ-2 ડેમમાંથી 25 જુલાઈએ વહેલી સવારે પાણી છોડાશે, 29 ગામોને એલર્ટ અપાયું

મચ્છુ-2 ડેમમાં પાણીની ભારે આવકના પગે 25 જુલાઈ વહેલી સવારે 4 કલાકે ડેમના પાટિયા ખોલી અંદાજિત 49000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાશે.

મચ્છુ-2 ડેમમાંથી 25 જુલાઈએ વહેલી સવારે પાણી છોડાશે
મચ્છુ-2 ડેમમાંથી 25 જુલાઈએ વહેલી સવારે પાણી છોડાશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 11:04 PM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાતભરમાં ભારે વરસાદની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મોરબી જિલ્લામાં પણ સર્વત્ર મેઘમહેર થઈ છે. જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે ડેમ મચ્છુ-2 ડેમ છલકાયો છે. મચ્છુ-2 ડેમમાં પાણીની ભારે આવકના પગે 25 જુલાઈ વહેલી સવારે 4 કલાકે ડેમના પાટિયા ખોલી અંદાજિત 49000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાશે. મોરબી જિલ્લામાં વરસાદની વાત કરીએ તો વાંકાનેરમાં સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધીમાં 6.57 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે મોરબી શહેરમાં 3.94 ઈંચ વરસાદ પડ્યો છે.

ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ડેમમાં જળસપાટી વધતા મોરબી અને માળિયા(મીં) તાલુકાના 29 ગામોને સાવચેત રહેવા તંત્રએ સૂચના આપી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારના ગ્રામજનોને નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા અને માલ-મિલકત તથા પશુઓને સલામત સ્થળે ખસેડવા તંત્રની ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ 29 ગામોમાં એલર્ટ અપાયું
મચ્છુ-2 ડેમના નીચાણવાસમાં આવતા મોરબી તાલુકાના મોરબી શહેર ઉપરાંત 20 ગામો: જોધપર, લીલાપર, ભડીયાદ, ટીંબડી, ધરમપુર, રવાપર, અમરેલી, વનાળિયા, ગોર ખીજડીયા, માનસર, નવા સાદુળકા, જુના સાદુળકા, રવાપર નદી, ગુંગણ, નારણકા, બહાદુરગઢ, નવા નાગડાવાસ, જુના નાગડાવાસ, સોખડા અને અમરનગર તેમજ માળિયા(મીં) તાલુકાના 9 ગામો: વીરવદરકા, દેરાળા, નવાગામ, મેઘપર, હરીપર, મહેન્દ્રગઢ, ફતેપર, સોનગઢ અને માળિયા મળી કુલ 29 ગામોના નાગરિકોને સાવધ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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મચ્છુ 2 ડેમ
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