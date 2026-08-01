ખેડાના મહુધાના ચૂણેલ ગામમાં 9 ઇંચ વરસાદ બાદ કેવી છે સ્થિતિ, લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસતા હાલાકી
મહુધા તાલુકાના ચૂણેલ ગામમાં 9 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ વરસતા ચારેય તરફ પાણી ભરાયા છે.
Published : August 1, 2026 at 12:46 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની ભારે આગાહી વચ્ચે મેઘરાજાએ બેફામ બેટિંગ કરી છે. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુશળધાર વરસાદ ખાબકતા નડિયાદ, વસો અને મહુધા સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ખાસ કરીને મહુધા તાલુકાના ચૂણેલ ગામમાં 9 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ વરસતા ચારેય તરફ પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઇ ગયું છે અને લોકો ઘરોમાં કેદ થવા મજબૂર બન્યા છે. આ દરમિયાન જુઓ ETV ભારતનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ...
મહુધાનું ચૂણેલ ગામ પાણીમાં ગરકાવ
ભારે વરસાદને પગલે મહુધા તાલુકાના ચૂણેલ ગામમાં પાણી ઘુસ્યા છે. ભારે વરસાદના પગલે ચૂણેલ ગામની ચારેય તરફ પાણી જ પાણી છે. લોકોના ઘરો અને દુકાનો સુધી પાણી ભરાઈ જવા પામ્યા છે. ગામના મુખ્ય માર્ગો પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જવાથી ગ્રામજનોનો રોજીંદો વાહન વ્યવહાર અને અવરજવર સંપૂર્ણપણે અટવાઈ ગયો છે. લોકો પોતાના ઘરોમાં કેદ થવા મજબૂર બન્યા છે. હજી ભારે વરસાદ થાય તો વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાય તેવી ભીતિ સેવાઇ રહી છે.
પરિસ્થિતિને લઈ સ્થાનિક તંત્ર સતર્ક હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને હજી ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા સ્થાનિક તંત્ર તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે.પૂર જેવી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સંભવિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને નીચાણવાળા ઘરોમાં રહેતા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.તંત્ર દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવા અને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
24 કલાક દરમિયાન જીલ્લામાં વરસાદ
- કપડવંજ 124 MM
- કઠલાલ 142 MM
- મહેમદાવાદ 145 MM
- ખેડા 140 MM
- માતર 171 MM
- નડીયાદ 341 MM
- મહુધા 247 MM
- ઠાસરા 74 MM
- ગળતેશ્વર 74 MM
- વસો 416 MM
- ફાગવેલ 69 MM
ખેડા જીલ્લામાં ગત 24 કલાક દરમિયાન સાર્વત્રિક મુશળધાર વરસાદ થયો હતો. મહુધા તાલુકામાં 9 ઈંચ ઉપરાંત વરસાદ ખાબકતા વિવિધ નદી નાળા અને તળાવો છલકાઈ જવા પામ્યા છે. સમગ્ર પંથક પાણી-પાણી થઈ ગયો છે તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારો સહિત ગામોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે. લોકો પોતાના ઘરોમાં કેદ થવા મજબૂર બન્યા છે. ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો હોઈ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સંભવિત અસરગ્રસ્તોને સ્થળાંતરીત કરવાની કામગીરી હાથ ધરી સતર્કતા દાખવવામાં આવી રહી છે.
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