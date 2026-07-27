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રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી બસ સેવા પ્રભાવિત, 178 ST રૂટ અને 950 ટ્રીપ બંધ

રાજ્યભરમાં હાલ 178 એસટી રૂટ અને 950 બસ ટ્રીપ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાની ફરજ પડી છે.

રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી બસ સેવા પ્રભાવિત
રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી બસ સેવા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 12:40 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા ભારે વરસાદ અને તેના કારણે રસ્તાઓને થયેલા વ્યાપક નુકસાનની સીધી અસર જાહેર પરિવહન પર જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (GSRTC)ની બસ સેવાઓ હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે સામાન્ય થઈ શકી નથી. કોર્પોરેશન દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના આંકડાઓ અનુસાર, રાજ્યભરમાં હાલ 178 એસટી રૂટ અને 950 બસ ટ્રીપ સંપૂર્ણપણે બંધ રાખવાની ફરજ પડી છે.

ભારે વરસાદથી બસ સેવા પ્રભાવિત

ભારે વરસાદ અને જળબંબાકારની સ્થિતિને કારણે પ્રભાવિત થયેલા આ રૂટોને કારણે મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. GSRTC દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, સૌથી વધુ અસર અમદાવાદ વિભાગમાં જોવા મળી રહી છે. એકલા અમદાવાદ ડિવિઝનમાં જ 95 જેટલા મહત્વના રૂટની 495 બસ ટ્રીપ હજુ સુધી શરૂ થઈ શકી નથી.

અમદાવાદ ઉપરાંત ભરૂચ, નર્મદા, આણંદ, ખેડા, બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, વલસાડ, ગાંધીનગર, ગીર સોમનાથ અને કચ્છ જિલ્લાના કેટલાક ગ્રામ્ય તથા આંતરિક વિસ્તારોમાં પણ એસટી બસ સેવા ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે વડોદરા, સુરત, રાજકોટ, જામનગર, તાપી અને ભાવનગર જેવા મુખ્ય જિલ્લાઓમાં હવે સ્થિતિ સુધરતા બસ સેવા લગભગ સામાન્ય બની ચૂકી છે.

રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી બસ સેવા પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)

આ સ્થિતિ અંગે વાત કરતા GSRTCના PRO શ્રદ્ધા ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે વિભાગનો કંટ્રોલ રૂમ 24 કલાક કાર્યરત છે. જેમ-જેમ વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ઓસરી રહ્યા છે અને રસ્તાઓની મરામતનું કામ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, તેમ-તેમ બંધ થયેલા રૂટ અને ટ્રીપોને તબક્કાવાર પૂર્વવત કરવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ટૂંક સમયમાં જ તમામ રૂટ પર બસ વ્યવહાર સામાન્ય થઈ જવાની અપેક્ષા છે.

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