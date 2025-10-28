સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં આગામી ૪ દિવસ 'ઓરેન્જ એલર્ટ' હેઠળ ભારે વરસાદની આગાહી
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તથા ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ૩૦થી ૪૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
Published : October 28, 2025 at 4:48 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણથી ચાર દિવસથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આજે અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસને લઈને કમોસમી વરસાદ અંગે આગાહી કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ આગામી સાત દિવસને લઈને જણાવ્યું કે, હાલ ગુજરાત ઉપર ડિપ્રેશન સર્જાયું છે અને રાજસ્થાન ઉપર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે. આગામી ૪ દિવસ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
- ૨૮ ઓક્ટોબર દરમિયાન: ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો પોરબંદર, જૂનાગઢ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વાપી, દમણમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
- ૨૯ ઓક્ટોબર દરમિયાન: અમરેલી, ભાવનગરમાં અતિભારે વરસાદ અને જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
- ૩૦ ઓક્ટોબર દરમિયાન: સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દીવમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. દ્વારકા, રાજકોટ, બોટાદ તથા દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, વાપી, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
- ૩૧ ઓક્ટોબર દરમિયાન: દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર અને જૂનાગઢમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના અન્ય વિસ્તારો રાજકોટ, ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ તથા મધ્ય ગુજરાતના દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, વાપી, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છુટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તથા ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ૩૦થી ૪૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. દરિયામાં આગામી ૩ દિવસ ૪૦થી ૫૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આગામી ૪-૫ દિવસમાં ૫૫થી ૬૫ કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને લઈને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. કાલે અમદાવાદમાં ૨૫ ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું; આજે ૨૭ ડિગ્રી જેટલું તાપમાન નોંધાઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: