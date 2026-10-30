રાજકોટઃ યાત્રાધામ વીરપુરમાં ધોધમાર વરસાદ, ખેડૂતોની વધી ચિંતા
રાજકોટના યાત્રાધામ વીરપુરમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી હતી.
Published : October 30, 2026 at 10:34 PM IST
રાજકોટઃ પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુરમાં સવારથી વાતાવરણમાં પલટા બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. એકાએક વરસેલા ભારે વરસાદને કારણે જોતજોતામાં રોડ પર પાણી વહેતા થઈ ગયા હતા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.
વીરપુર શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારો જેવા કે પીઠડીયા, પ્રેમગઢ સહિતના ગામોમાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો હતો. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વરસાદ ખેંચાયા બાદ આજે વરસેલા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ચિંતાની લહેર દોડી ગઈ છે.
ખેડૂતોને બેવડો માર
એક તરફ ખેતરોમાં ભેજની જરૂર હતી, પરંતુ બીજી તરફ આ ધોધમાર વરસાદ ખેતરમાં ઉભા પાક માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. હાલ ખેતરોમાં મગફળી, એરંડા, કપાસ જેવા પાકો તૈયાર અવસ્થામાં છે અથવા લણણીના આરે છે. ત્યારે આ કમોસમી અને ભારે વરસાદના કારણે આ પાકોમાં નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને મગફળીના પાથરા પલળી જવાથી સડો લાગવાની શક્યતા છે.
વરસાદ વરસતા જ વીરપુર-જેતપુરને જોડતા મુખ્ય માર્ગ સહિતના આંતરિક રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા, જેના કારણે વાહનચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. યાત્રાધામ હોવાથી આવતા ભાવિકો પણ વરસાદમાં અટવાયા હતા.
હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે વરસેલા આ વરસાદે ફરી એકવાર ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ખેડૂતો હવે આભ સામે મીટ માંડીને બેઠા છે કે, વરસાદ બંધ થાય તો પાક બચાવી શકાય.
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