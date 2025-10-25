ETV Bharat / state

વેરાવળ-સોમનાથમાં ધોધમાર વરસાદથી પાણી ભરાયા, ગણદેવીમાં મુખ્ય બજારમાં નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો

રાજ્યમાં સુરત, ઉંઝા, નવસારી, ગીર સોમનાથ, વલસાડ સહિતના જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે.

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 25, 2025 at 9:24 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં દિવાળી બાદ પણ વરસાદ જવાનું નામ ન લેતો હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે આજે શનિવારે રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યા બાદ વરસાદ પડ્યો હતો. સુરત, ઉંઝા, નવસારી, ગીર સોમનાથ, વલસાડ સહિતના જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે.

ગીર સોમનાથમાં વરસાદ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ-સોમનાથ સહિતના વિસ્તારોમાં આજે શનિવારે બપોરના સમયે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો હતો. સવારથી અનુભવાતી ગરમી અને બફારા બાદ ગાજ વીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 27 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં LCS-3 અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે.

ગીર સોમનાથમાં વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્વ અને મધ્ય અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થવાને કારણે સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં ભારે કરંટ સાથે ઊંચા મોજાં જોવા મળ્યા હતા. આગામી દિવસોમાં પણ રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતા છે અને પવનની ગતિ વધુ રહેવાની હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સાવધાન કરવામાં આવ્યા છે. અચાનક વરસેલા વરસાદને કારણે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. સવારના સમયે તાપમાનમાં વધારો નોંધાયો હતો, જેના કારણે ભેજ સાથે બફારા વાળું વાતાવરણ હતું. જોકે, બપોર બાદ વીજળીના કડાકા સાથે વરસેલા વરસાદે વાતાવરણને ખુશનુમા બનાવી દીધું હતું. વરસાદથી સોમનાથ મંદિર પરિસર અને દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં પણ ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. યાત્રાધામમાં આવતા ભક્તોની સુવિધા માટે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા વધારાના પાર્કિંગ અને યાત્રી સહયોગની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આગામી 24 કલાક દરમિયાન વેરાવળ-સોમનાથ અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા યથાવત છે.

નવસારીમાં પણ ધોધમાર વરસાદ
નવસારીમાં જિલ્લામાં સરેરાશ 2.41 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. જલાલપુર તાલુકામાં 1.63 ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો. નવસારી શહેર સહિત જિલ્લામાં વરસાદી વાતાવરણ છવાતા ગણદેવી તાલુકા પણ બાકાત રહ્યો નથી. ગણદેવી તાલુકામાં પણ વરસાદી માહોલ જામતા ધોધમાર વરસાદના કારણે ગણદેવી નગરની વચ્ચે આવેલા બજારમાંથી વરસેલા વરસાદનું પાણી ધસમસતા પ્રવાહ સાથે ભરબજારમાંથી નદી પસાર થતી હોય તેવા વરસાદી પાણીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. ધોધમાર વરસેલા વરસાદના કારણે જનજીવન પણ પ્રભાવિત થયું હતું.

નવસારીમાં રસ્તા પર નદીઓ વહી (ETV Bharat Gujarat)

હાલ નવસારી જિલ્લામાં ચીકુ અને ડાંગરની પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. ત્યારે કમોસમી માવઠાના કારણે ખેડૂતોને મોટી નુકસાની વેચવાનો વારો આવવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. કારણ કે ડાંગરની કાપણી હાલ ચાલુ છે. ખેડૂતોએ ડાંગરની કાપણી કરી માલ પોતાના આંગણામાં મુક્યો છે. ત્યારે કમોસમી માવઠાના કારણે ડાંગર ઢીનાવાની શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. તો બીજી તરફ ભેજ લાગવાના કારણે તેના યોગ્ય પોષણસમ ભાવ પણ ન મળવાની આશંકા ખેડૂતોને લાગી રહી છે. નવસારી બાગાયતી પાકોનો વિસ્તાર છે અને ચીકુની સીઝન માથે આવી છે. મંડળીઓમાં લાભ પાંચમના દિવસથી ચીકુની હરાજી થવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. ત્યારે માવઠાના કારણે ચીકુના પાકમાં ખરણ થવાની સાથે વરસાદી પાણી લાગવાના કારણે ચીકુમાં રોગો લાગવાની શક્યતાઓ પણ જોવાઈ રહી છે. જેના કારણે મંડળીઓમાં ચીકુનો ભાવ યોગ્ય ન મળી શકવાનો પણ ખેડૂતોને ડર છે.

