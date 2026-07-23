ઉમરગામમાં આભ ફાટ્યું! 28 કલાકમાં 43 ઈંચ વરસાદ, વલસાડમાં શહેર વચ્ચેથી ઔરંગા નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો
વલસાડના કલેક્ટરે લોકોને બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરી છે.
Published : July 23, 2026 at 11:53 AM IST
વલસાડ: હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસતા નદીઓ છલકાઈ ગઈ છે. વલસાડ જિલ્લાની સ્થિતિ ભારે વરસાદના પગલે કપરી બની છે. ઉમરગામમાં આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ગઈકાલે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં 35 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે સવારે 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધીમાં વધુ 8.7 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આમ 28 કલાકમાં જ 43 ઈંચ જેટલો વરસાદ ઉમરગામમાં પડતા પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. તો જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં પણ 28 કલાકમાં 32 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. વલસાડ શહેરમાં પણ ઔરંગા નદી ઓવરફ્લો થતા શહેરમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા. જેના પગલે ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વલસાડના કલેક્ટરે લોકોને બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ કરી છે. જ્યારે શાળા-કોલેજોમાં રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં અવિરત વરસાદને કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ, ઔરંગા નદી ભયજનક સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. ઔરંગા નદી ઓવરફ્લો થઈ જતા શહેરના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. શહેરના રસ્તાઓ પરથી નદી વહેતી હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. દુકાનો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે. લોકો નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતરિત થયા હતા.
નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા
બુધવારના દ્રશ્યોમાં ભારે વરસાદથી અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાયા છે અને પૂર આવ્યું છે. SDRF દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. વલસાડમાં નિવૃત્ત ડેપ્યુટી કલેક્ટર ડી.એમ સોલંકીનું ઘર પણ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે, તેઓ પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરતા કહે છે, "આ 3 વર્ષથી સમસ્યા ચાલી રહી છે અને હજુ કોઈ ઉપાય નથી. અમારા ઘરમાં પાણી ભરાઈ રહ્યું છે."
VIDEO | Valsad, Gujarat: Auranga River overflows, flooding streets in the city. People moved to safer places from low-lying areas.#Valsad #GujaratNews— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/fW9omPZgk7
વલસાડમાં ક્યાં કેટલો વરસાદ?
વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વલસાડના ઉમરગામમાં 28 કલાકમાં 43 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. જ્યારે કપરાડામાં 32 ઈંચ, નાનાપોંઢામાં 29 ઈંચ, ધરમપુરમાં 23 ઈંચ, પારડીમાં 23 ઈંચ, વાપીમાં 18 ઈંચ અને વલસાડમાં 19 ઈંચ વરસાદ 28 કલાકમાં નોંધાયો છે.
Valsad, Gujarat: Relentless rain triggered flood-like conditions across Gujarat's Valsad district, with the Auranga River overflowing above the danger mark pic.twitter.com/vbAXte4wh7— IANS (@ians_india) July 23, 2026
રાહત કમિશનર ગૌરાંગ મકવાણાએ કહ્યું કે, "છેલ્લા 24 કલાકમાં, ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ઉમરગામ તાલુકામાં, છેલ્લા 24 કલાકમાં લગભગ 43 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અમે પહેલાથી જ NDRF અને SDRF ટીમો તૈનાત કરી દીધી હતી. રાત્રે વરસાદ વધુ તીવ્ર બનતાં, અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં વધારાની ટીમો પણ તૈનાત કરવામાં આવી હતી...''
Gandhinagar, Gujarat: Relief Commissioner Gaurang Makwana says, " in the last 24 hours, heavy rainfall was recorded, particularly in valsad district of south gujarat. in umargam taluka, around 43 inches of rainfall was recorded in the last 24 hours. we had already deployed ndrf… pic.twitter.com/OsBjU0KX4D— IANS (@ians_india) July 23, 2026
અમદાવાદ-મુંબઈ વચ્ચેની 3 ટ્રેનો રદ કરાઈ
પશ્ચિમ રેલવે મુંબઈ સેન્ટ્રલ મંડળના ઘોલવડ અને ઉમરગામ સ્ટેશનો વચ્ચે આવેલા રેલવે પુલ નંબર 2023 પર પાણીનું સ્તર વધી જવાના કારણે આ સેગમેન્ટમાં રેલવે ટ્રાફિકને સાવચેતીના ભાગરૂપ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત થઈ છે.
➡️જળભરાવને કારણે કેટલીક ટ્રેનો રદ— PIB in Gujarat 🇮🇳 (@PIBAhmedabad) July 23, 2026
➡️પશ્ચિમ રેલવે મુંબઈ સેન્ટ્રલ મંડળના ઘોલવડ અને ઉમરગામ સ્ટેશનો વચ્ચે આવેલા રેલવે પુલ નંબર 2023 પર પાણીનું સ્તર વધી જવાના કારણે આ સેગમેન્ટમાં રેલવે ટ્રાફિકને સાવચેતીના ભાગરૂપ અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે કેટલીક ટ્રેનો પ્રભાવિત…
23 જુલાઈ 2026ના રોજ નીચે મુજબની ટ્રેનો રદ રહેશે:
- ટ્રેન નંબર 22953 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ, ગુજરાત સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ
- ટ્રેન નંબર 20901/20902 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – ગાંધીનગર કેપિટલ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ
- ટ્રેન નંબર 12009/12010 મુંબઈ સેન્ટ્રલ – અમદાવાદ – મુંબઈ સેન્ટ્રલ શતાબ્દી એક્સપ્રેસ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યના સુરત, વલસાડ અને નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલ અને સચિવ રેમ્યા મોહન અને આલોક પાંડેને આ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં વહીવટી તંત્રની મદદ માટે રવાના કર્યા છે.
Valsad, Gujarat: Relentless rain triggered flood-like conditions across Gujarat's Valsad district, with the Auranga River overflowing above the danger mark pic.twitter.com/vbAXte4wh7— IANS (@ians_india) July 23, 2026
આ ઉપરાંત, જે જિલ્લાઓમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદ સંદર્ભે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, તે જિલ્લાઓમાં પણ પ્રભારી સચિવોને તાત્કાલિક અસરથી પહોંચી જવાની તેમણે સૂચનાઓ આપી છે.
આ પણ વાંચો: