સુરતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: કામરેજમાં 9 ઇંચ વરસાદ, વરાછામાં બસ પાણીમાં ફસાતા મુસાફરોને ટ્રેક્ટરથી રેસ્ક્યૂ કરાયું
વરસાદનું જોર એટલું વધારે છે કે કામરેજ નજીકથી પસાર થતી ખાડીઓમાં પાણીની ભારે આવક થવા પામી છે.
Published : July 7, 2026 at 8:55 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકથી મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી છે. ખાસ કરીને કામરેજ તાલુકામાં મેઘરાજા જાણે મન મૂકીને વરસ્યા હોય તેમ માત્ર થોડા કલાકોમાં 9 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. આ અતિવૃષ્ટિને કારણે સમગ્ર વિસ્તારનું જનજીવન ભારે પ્રભાવિત થયું છે. વરસાદનું જોર એટલું વધારે છે કે કામરેજ નજીકથી પસાર થતી ખાડીઓમાં પાણીની ભારે આવક થવા પામી છે. ખાડીઓ છલકાઈ જવાની ભીતિને પગલે આસપાસના વિસ્તારોમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે. ખાસ કરીને ખાડી કિનારે આવેલી રહેણાંક સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી જવાની શક્યતાને જોતા તંત્ર એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે.
આ ગંભીર સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે કામરેજ પોલીસ દ્વારા પ્રશંસનીય પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. કામરેજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.બી. ગોજિયાએ પોલીસ ટીમ સાથે ટ્રેક્ટર પર સવાર થઈને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધર્યું હતું. પૂરની સ્થિતિનો તાગ મેળવવા અને લોકોની સલામતીની ખાતરી કરવા માટે પોલીસે ખાડી નજીક આવેલી સોસાયટીઓમાં પહોંચીને નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
એસ.ટી બસ પાણીમાં ફસાતા ફાયરની ટીમને બોલાવવી પડી
વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા સરથાણા જકાતનાકા પાસેના વ્રજચોક ખાતે એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે, જેમાં મુસાફરો ભરેલી એસ.ટી. બસ પાણીમાં ફસાઈ જતાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.ખંભાતથી સુરત આવી રહેલી ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશનની બસ વ્રજચોક વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી. આ વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે રોડ પર ગોઠણસમા પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પાણીના જોરદાર ભરાવાને કારણે ચાલુ બસ અચાનક બંધ થઈ જતાં તેમાં સવાર 28 મુસાફરોના જીવ અધ્ધર થઈ ગયા હતા. બસમાં ડ્રાઈવર મુકેશભાઈ રાવત અને કંડક્ટર ઈલિયાસભાઈ હુસેનભાઈ સૈયદ સહિત કુલ 28 મુસાફરો સવાર હતા. પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું હોવાથી બસની અંદર ફસાયેલા મુસાફરોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ સરથાણા ફાયર સ્ટેશનની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી.
ફાયર વિભાગના જવાનોએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને પારખીને સ્થાનિક ટ્રેક્ટરની મદદ લીધી હતી. અંદાજે 12:15 વાગ્યા સુધીમાં તમામ 28 મુસાફરોને હેમખેમ પાણીમાંથી બહાર સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડની ત્વરિત કામગીરીને કારણે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. મુસાફરો અને બસ સ્ટાફે ફાયર ટીમની કામગીરીને બિરદાવી તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પીઆઈ ગોજિયાએ સ્થાનિક લોકોને સાવચેત રહેવા માટે સૂચનાઓ આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "વરસાદની ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કામરેજ પોલીસ સંપૂર્ણ સતર્ક છે. અમે ચાર જેટલા ટ્રેક્ટર અને પૂરતા પોલીસ સ્ટાફ સાથે પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છીએ. જો કોઈ પણ સોસાયટીમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા કે રેસ્ક્યુની જરૂર જણાય, તો તાત્કાલિક કામરેજ પોલીસનો સંપર્ક કરવો. પોલીસ તંત્ર કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં મદદ કરવા માટે સજ્જ છે
હાલ સુરત જિલ્લામાં વરસાદની સ્થિતિને જોતા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ દ્વારા લોકોને નદી-નાળાં અને ખાડી વિસ્તારથી દૂર રહેવા અને સલામત સ્થળે ખસી જવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ઓલપાડમાં મંદિરમાં પાણી ઘુસ્યા
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના કીમ ગામમાં ડ્રેનેજ અને ગટર વ્યવસ્થાના અભાવે છેલ્લા 3 વર્ષથી સ્થાનિકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. આ સમસ્યા હવે એટલી ગંભીર બની છે કે ગામના મંદિરો પણ તેની ચપેટમાં આવી ગયા છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, હરિહરેશ્વર મહાદેવ, રાધાકૃષ્ણ અને અંબાજી મંદિર પરિસરમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જાય છે. હરિહરેશ્વર મહાદેવ અને રાધાકૃષ્ણ મંદિરના ગર્ભગૃહ સુધી પાણી પહોંચી જતાં ભગવાનનું શિવલિંગ પણ પાણીમાં ડૂબી ગયું છે. આ સ્થિતિ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દર ચોમાસે જોવા મળે છે.
સ્થાનિક નિવાસી સ્વાતિબેન ગજ્જરે જણાવ્યું કે, છેલ્લા 5-6 વર્ષથી આ સમસ્યા યથાવત છે. પાણીના નિકાલ માટે ડ્રેનેજ લાઈન નાની હોવાથી વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ થતો નથી. ભક્તો પાણીમાં ઉભા રહીને પૂજા કરવા મજબૂર બન્યા છે. સ્થાનિકોએ આ બાબતે પંચાયતમાં અનેક વખત રજૂઆત કરી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી, જેને લઈ ભક્તોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમના તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૬ના અહેવાલ મુજબ વિવિધ તાલુકાઓમાં નોંધાયેલ વરસાદની વિગત
ઓલપાડ ૩૬
માંગરોળ ૨૪
ઉમરપાડા ૦૯
માંડવી ૩૫
કામરેજ ૩૦૫
સુરત શહેર ૨૬૦
ચોરાસી ૭૦
પલસાણા ૨૦૫
બારડોલી ૧૭૪
મહુવા ૧૭૦
અરેઠ ૨૩
અંબિકા ૧૪૮
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