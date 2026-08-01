સુરત જિલ્લામાં જળબંબાકાર: ઓલપાડના ગામોમાં સેના રેસ્ક્યૂ અભિયાનમાં જોડાઈ, કીમમાં પેટ્રોલ પંપ પાણીમાં ગરકાવ
સુરત જિલ્લાના માંગરોળ અને કીમ પંથકમાં અનરાધાર વરસાદને પગલે નદીઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
Published : August 1, 2026 at 10:40 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકથી પડી રહેલા ધોધમાર અને અતિભારે વરસાદને પગલે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. મેઘરાજાના રૌદ્ર સ્વરૂપને કારણે સુરત જિલ્લાની તમામ નાની-મોટી નદીઓમાં ઘોડાપૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, જેમાં કીમ નદી પણ ગાંડીતૂર બની છે. કીમ નદીના પાણી ભયજનક સપાટી વટાવીને આસપાસના વિસ્તારોમાં ફરી વળ્યા છે, જેના કારણે સર્વત્ર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
કીમ ચારરસ્તા નજીક આવેલો સુવિધાજનક રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. નદીના પાણી પંપના કમ્પાઉન્ડમાં ઘૂસી જતાં કર્મચારીઓ અને વાહનચાલકો માટે ભારે મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. પેટ્રોલ પંપના કેનોપી વિસ્તાર અને મશીનરીઝમાં કમરથી લઈને છાતી સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા છે. સદનસીબે, મોડી રાત્રે જ પાણી સતત વધવાની શરૂઆત થઈ જતા પંપના સંચાલકો અને સ્ટાફે સમયસૂચકતા વાપરીને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવાનું પસંદ કર્યું હતું, જેના કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી છે. પરંતુ પેટ્રોલ પંપ જળમગ્ન થઈ જવાથી સંચાલકને ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવા નો વારો આવ્યો છે. કીમ નદીના પાણી આસપાસના અનેક વિસ્તારોમાં ફરી વળતા ચારેયકોર પાણી જ પાણી નજરે પડી રહ્યું છે.
જિલ્લામાં ભારે વરસાદની વાત કરીએ તો, છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સૌથી વધુ વરસાદ અંબિકા તાલુકામાં ખાબક્યો છે, જ્યાં 25 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. ધોધમાર વરસાદ અને નદીઓની વધી રહેલી સપાટીને પગલે વહીવટી તંત્ર પણ હરકતમાં આવી ગયું છે. તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાવચેતીના પગલાં ભરવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકોને સતર્ક રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
માંગરોળ અને કીમ પંથકમાં ભારે વરસાદ અને પૂરની સ્થિતિ
સુરત જિલ્લાના માંગરોળ અને કીમ પંથકમાં અનરાધાર વરસાદને પગલે નદીઓ અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પૂરના પાણી ભરાવાને કારણે કીમ ચાર રસ્તા નજીક આવેલી GIDC ની કંપનીઓ તથા રેસિડેન્શિયલ વિસ્તારોમાં અનેક લોકો ફસાયા હતા. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને S.D.R.Fની ટીમ દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ રેસ્ક્યુ કામગીરી દરમિયાન નરોલી વિસ્તારમાંથી ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમાં 2 થી 5 વર્ષના આશરે 15 જેટલા બાળકો સહિત અનેક નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.
પ્રાથમિક તબક્કે દોરડા વડે અને ત્યારબાદ બોટની મદદથી છાતીસમા પાણીમાં જઈને ફસાયેલા લોકોને સલામત રીતે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે. સુરત ગ્રામ્યના DySP બી.કે વનારે જણાવ્યું હતું કે, "વરસાદ પડવાને કારણે છેલ્લા બે દિવસથી કીમ, પાલોદ, ઓલપાડ અને કોસંબા વિસ્તારના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં GIDC ની કંપનીઓ અને રેસિડેન્શિયલ એરિયામાં પાણી ભરાયા છે. સ્થાનિક પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા રેસ્ક્યુની કામગીરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નરોલીના ઈન્ડસ્ટ્રિયલ વિસ્તારમાંથી 2 થી 5 વર્ષના 15 બાળકો સહિતના લોકોને છાતી સુધીના પાણીમાંથી બોટ અને દોરડાની મદદથી રેસ્ક્યુ કરી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હાલ કામગીરી ચાલુ છે અને અન્ય કોઈ સ્થળેથી કોલ મળશે તો પોલીસ, S.D.R.F. અને ફાયરની ટીમ તૈનાત છે.”
કલેક્ટર, એસ.પી. અને ધારાસભ્ય ગણપત વસાવાએ કર્યું સ્થળ નિરીક્ષણ
જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી છોડાયેલા પાણીના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત જિલ્લા કલેક્ટર તેજસ પરમાર અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક (SP) રાજેશ ગઢિયાએ પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી અને સ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો હતો. આ મુલાકાત દરમિયાન માંગરોળ વિધાનસભા વિસ્તારના ધારાસભ્ય ગણપત વસાવા પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ધારાસભ્ય ગણપત વસાવા એ જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય સરકાર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા અગાઉથી લેવાયેલી સાવચેતીના પગલાંના કારણે પ્રજાને ઓછી મુશ્કેલી પડે તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ વહીવટી તંત્રે આગોતરી કામગીરી કરીને માંગરોળ વિસ્તારના 6 હજાર જેટલા લોકોને પાણી આવે તે પહેલાં જ સેફ જગ્યાએ સ્થળાંતર કરી દીધું હતું. અંદાજે 36 જેટલા ગામોમાં પાણી પ્રવેશ્યા છે, પરંતુ પોલીસ, ફાયર અને SDRFની ટીમો સતત રેસ્ક્યુ અને રાહત કામગીરી કરી રહી છે. કોઈ પણ ગરીબ કે જરૂરિયાતમંદ માણસ ભૂખ્યો ન રહે તે માટે ભોજન વ્યવસ્થા સહિતની તમામ બાબતોની પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે."
2334 લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું
ઓલપાડ તાલુકાના કિમ-કઠોદરા સહિતના અનેક ગામોમાંથી ઈન્ડિયન આર્મી તથા એસ.ડી.આર.એફ.ની ટીમો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાના કારણે 157 જેટલા નાગરિકોનું સફળ રેસ્કયું કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે ફૂડ પેકેટ સહિતની સામગ્રી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોચાડવામાં આવી હતી. ઓલપાડ પ્રાંત અધિકારી પાર્થ તલસાણીયાએ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે, ભારે વરસાદના કારણે જુદી જુદી ટીમો દ્વારા 157થી વધુ લોકોને ભારતીય આર્મી અને એસડીઆરએફની ટીમો દ્વારા રેસ્કયું કરાયું હતું. જ્યાં તાલુકા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 2334 જેટલા લોકોનું સ્થળાંતર કરાવવામાં આવ્યું હતું.
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