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ગીર સોમનાથ: એક તરફ દરિયાનો માર, બીજી બાજુ મેઘરાજાનો પ્રહાર, કેસરીયા અને પાલડી ગામના લોકોની હાલત કફોડી

ગીરસોમનાથના ઊના તાલુકામાં એકસાથે 5 ઈંચ વરસાદ ખાબકતા કેસરીયા અને પાલડી ગામમાં લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા

ભારે વરસાદ બાદ કેસરીયા અને પાલડી ગામના લોકોને હાલાકી
ભારે વરસાદ બાદ કેસરીયા અને પાલડી ગામના લોકોને હાલાકી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 6:34 PM IST

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ગીર સોમનાથ: લાંબા સમયના વિરામ બાદ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ફરી મેઘરાજાએ જોરદાર બેટિંગ કરી છે. સોમવારની રાત્રે ગીરસોમનાથ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે વરસાદના પગલે નદી-નાળા ફરી વહેતા થઈ ગયા છે, જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાતા જનજીવનને અસર પહોંચી છે. ખાસ કરીને ઉના તાલુકામાં વરસાદે ભારે અસર સર્જી છે.

વરસાદના આંકડાની વાત કરીએ તો, છેલ્લા 24 કલાકમાં ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં એક ઈંચથી સાડા પાંચ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. ઉના તાલુકામાં સૌથી વધુ 138 MM એટલે કે સાડા પાંચ ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો. જ્યારે તાલાલામાં પણ 4 ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. આ તરફ કોડીનારમાં સવા બે ઈંચ, જ્યારે ગીરગઢડા અને વેરાવળમાં 1-1 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો.

કેસરિયા ગામમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતા હાલાકી

ભારે વરસાદના પગલે ઊના તાલુકાના કેસરીયા ગામમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. વાડી વિસ્તાર તરફથી વરસાદી પાણીનો પ્રવાહ ગામ તરફ આવતા રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયાં હતાં. કેસરિયાના નવાપરા વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બની હતી. અહીં 30થી વધુ મકાનોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયાં હતાં. અચાનક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી આવતાં સ્થાનિકોમાં દોડધામ મચી હતી.

ભારે વરસાદ બાદ કેસરીયા અને પાલડી ગામના લોકોને હાલાકી (Etv Bharat Gujarat)

આખી રાત જાગીને ઘરમાંથી કાઢ્યા પાણી

કેસરીયા ગામમાં ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતા સ્થાનિકોને આખી રાત જાગવાનો વારો આવ્યો હતો. ઘરવખરી બચાવવા માટે પરિવારજનો મોડી રાત સુધી પ્રયાસ કરતા જોવા મળ્યા હતા. પાણી ઘરમાં ઘૂસી જતાં ઘરવખરી, અનાજ અને કરિયાણું પલળી જતાં પરિવારોને મોટું નુકસાન થયું છે. ખાસ કરીને સામાન્ય અને નાના પરિવારો માટે વરસાદી પાણી ઘરમાં ઘૂસવાથી મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. વરસાદ બંધ થયા બાદ પણ ઘરો અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના કારણે લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી.

કેસરીયા ગામના લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદી પાણીના નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે પાણી રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘૂસી જાય છે. વાડી વિસ્તાર તરફથી આવતા પાણીને રોકવાની કે, તેને યોગ્ય દિશામાં વાળવાની વ્યવસ્થા કરવામાં ન આવતા ભારે વરસાદમાં ગામની સ્થિતિ કફોડી બની જાય છે. આ મામલે ગ્રામ પંચાયતની કામગીરી સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સ્થાનિકોની માંગ છે કે, વરસાદી પાણીના કાયમી નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, જેથી આગામી સમયમાં ફરી આવી સ્થિતિ ન સર્જાય.

પાલડી ગામ પાણી પાણી, 200 ઘરોમાં ઘૂસ્યા પાણી

બીજી તરફ ઊના તાલુકાના દરિયાઈ પટ્ટીના પાલડી ગામમાં પણ ગત રાત્રે ધોધમાર વરસાદના પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ગામની ખાડી સામેના વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ઘૂસતાં લોકો ભારે હાલાકીમાં મુકાયા હતા. જોકે હાલ વરસાદી પાણી ઓસરી ગયા છે, પરંતુ પાણી ઘરોમાં ઘૂસતાં ઘરવખરી પલળી જવાથી અનેક પરિવારોને નુકસાન થયું છે. પાલડી ગામને અન્ય ગામ સાથે જોડતો રસ્તો અગાઉ નીચાણવાળો હતો, જેને હવે ઊંચો બનાવવામાં આવ્યો છે. પાણીની અવરજવર માટે અંદાજિત ત્રણ જેટલા નાળાં હોવા છતાં ગત રાત્રે ધોધમાર વરસાદ પડતાં પાણીનો પ્રવાહ અચાનક વધી ગયો હતો.

પાલડી ગામના રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, પાણીનો પ્રવાહ ખાડી તરફ ન વહી શકતાં પાણી ગામ તરફ ફરી વળ્યું હતું, જેના કારણે અંદાજિત 200 જેટલા ઘરોમાં વરસાદી પાણી ઘૂસી ગયાં હતાં. ઘરોમાં પાણી ભરાતાં ઘરવખરી સહિતનો સામાન પલળી ગયો હતો. કાચા રસ્તા અને પાણી ભરાયેલા માર્ગ પરથી સ્થાનિકોને અવરજવર કરવામાં ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે. સૌથી મોટી મુશ્કેલી ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં સર્જાય છે. કોઈ દર્દીને હોસ્પિટલ લઈ જવાની જરૂર પડે, ત્યારે પાણી ભરાયેલા રસ્તાના કારણે પરિવારજનોને દર્દીને ઝોળીમાં લઈ ગામના મુખ્ય રસ્તા સુધી લઈ જવા પડે છે.

પાલડી ગામના સરપંચ સાથે વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે, સરપંચે આ અંગે અનેકવાર તંત્ર સમક્ષ રજુઆત કરી હતી. ત્યાં સુધી કે તેમણે રોડ ઊંચો હોવાથી છ મહિના સુધી કામ પણ થવા દીધું ન હતું પરંતુ અધિકારીઓ ન માનતા આખરે આ સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનો સરપંચે આક્ષેપ કર્યો છે.

લાંબા સમયના વિરામ બાદ પડેલા વરસાદથી એક તરફ ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે. મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિતના પાકને વરસાદથી રાહત મળવાની આશા ખેડૂતોમાં જાગી છે. નદી-નાળાઓમાં પણ ફરી પાણી વહેતા થયા છે. પરંતુ બીજી તરફ કેસરીયા અને પાલડી જેવા ગામોમાં વરસાદી પાણી રહેણાંક વિસ્તારોમાં ઘૂસી જતાં લોકોની મુશ્કેલી વધી છે. હવે સ્થાનિકોની માંગ છે કે, વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાયમી આયોજન કરવામાં આવે, નાળા અને પાણીના કુદરતી પ્રવાહને અવરોધ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તથા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જરૂરી ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવે. સાથે જ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને થયેલા નુકસાનનો સર્વે કરવામાં આવે અને યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવે.

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