મહેસાણાના બેચરાજીમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ: 6 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર, પાલિકા પ્રમુખે આપ્યું નિવેદન
ભારે વરસાદના પગલે બહુચરાજીના અનેક મુખ્ય માર્ગો નદીમાં ફેરવાયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે
Published : July 23, 2026 at 6:40 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ બહુચરાજી (બેચરાજી) માં આજે સવારથી જ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. સવારથી લઈને અત્યાર સુધીના સમયગાળામાં અંદાજિત 6 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબકતા સમગ્ર પંથકમાં જળબંબાકાર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એકધારા ભારે વરસાદના કારણે બહુચરાજી શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે. વરસાદને પગલે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે અને રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતા વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
મુખ્ય માર્ગો પર કેડ સમાં પાણી ભરાયા
ભારે વરસાદના પગલે બહુચરાજીના અનેક મુખ્ય માર્ગો નદીમાં ફેરવાયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ખાસ કરીને ઐતિહાસિક એવા વલ્લભ ભટ્ટની વાવ તરફ જતા મુખ્ય માર્ગ પર કેડ સમાન પાણી ભરાઈ ગયા છે. , બરિયપ, દેથલી અને પ્રતાપગઢ તરફ જતા રસ્તાઓ પર પણ વરસાદી પાણી ફરી વળ્યા છે. રસ્તાઓ પર પાણીનું સ્તર એટલું ઊંચું છે કે વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ખોરવાયો છે અને વાહનચાલકોને ત્યાંથી પસાર થવામાં ભારે મુશ્કેલીઓ પડી રહી છે.
પાલિકા પ્રમુખ નરેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા અને કામગીરીનો ચિતાર
શહેરમાં વ્યાપક પ્રમાણમાં ભરાયેલા પાણી અને લોકોની હાલાકી અંગે બહુચરાજી નગરપાલિકાના પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ પટેલે મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "સવારથી એકધારો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે અને તેના કારણે પાણી કાઢવામાં થોડી મુશ્કેલી પડી રહી છે". તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "હાલમાં શહેરમાં કેટલાક વિકાસના કામો પણ ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે આવા પ્રશ્નો બનતા હોય છે". જોકે, તેમણે આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, "અમે નગરપાલિકાની ટીમ અને 3 JCB મશીનો સાથે સવારથી જ પાણીના નિકાલની કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે".
પાણી ભરાવાની વર્ષો જૂની સમસ્યા અને પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી
બહુચરાજીમાં શંખલપુર રોડ, માર્કેટ યાર્ડ વિસ્તાર અને બજારના કેટલાક ભાગોમાં મોટા પ્રમાણમાં પાણી ભરાયા હોવાનું પાલિકા પ્રમુખે સ્વીકાર્યું હતું. જ્યારે તેમને બહુચરાજીની આ વર્ષો જૂની સમસ્યા અને પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી અંગે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે નરેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, "પંચાયત બાદ જ્યારે નગરપાલિકા બની અને મે મહિનામાં નગરપાલિકાનું શાસન આવ્યું ત્યારથી જ પ્રી-મોન્સૂનની કામગીરી ચાલુ કરી દેવામાં આવી હતી". તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, "5 થી 6 ઈંચ જેટલો વરસાદ એક જ ધારો અને ટૂંકા સમયમાં પડી ગયો હોવાથી પાણીના નિકાલમાં કલાક જેવો સમય લાગતો હોય છે". પરંતુ નગરપાલિકા દ્વારા પાણીના નિકાલની કામગીરી સતત ચાલુ રાખવામાં આવી હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.
સમગ્ર ઘટનાક્રમ જોતા સ્પષ્ટ થાય છે કે બહુચરાજીમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગે વહીવટી તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી છે, છતાં હાલ તંત્ર 3 જેસીબી મશીનો દ્વારા ભરાયેલા પાણીના નિકાલ માટે મથામણ કરી રહ્યું છે.