ખેડા: ભારે વરસાદથી મહેમદાવાદ અને માતરમાં ખેતરો બેટમાં ફેરવાયા, હજારો વીઘા ડાંગરના પાકને નુકસાન
ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે અને જગતનો તાત ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે.
Published : July 27, 2026 at 7:52 PM IST
ખેડા : જિલ્લામાં ભારે વરસાદને કારણે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મહેમદાવાદ અને માતર પંથકમાં ભારે વરસાદને કારણે હજારો વીઘામાં ખેડૂતોનો ડાંગરનો પાક ધોવાઈ ગયો છે. ભારે વરસાદના કારણે ચારેય તરફ માત્ર પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે. ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે અને જગતનો તાત ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે.
ખેડા જિલ્લામાં વરસેલા ભારે ધોધમાર વરસાદે ખેડૂતો માટે મોટી આફત સર્જી છે. જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં મહેમદાવાદ અને માતરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મહેમદાવાદમાં રેકોર્ડબ્રેક 25 ઈંચ,જ્યારે માતરમાં 18 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે. મુશળધાર વરસાદને કારણે ખેતરો તળાવમાં ફેરવાઈ ગયા છે.
મહેમદાવાદ અને માતરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેતરોમાં સાતથી આઠ ફૂટ સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા છે. જ્યાં નજર કરો ત્યાં માત્ર પાણી જ પાણી છે. જેને લઈ ખેડૂતોનો મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે. હાલ વરસાદ હળવો થયો છે પરંતુ સતત પાંચ દિવસ બાદ પણ ખેતરમાંથી પાણી ઓસર્યા નથી.
ખેડૂત, ભાવેશભાઈ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, "મારે અત્યારે હાલ પચીસ વીઘા ડાંગર રોપેલી છે. આજુબાજુના ખેડૂતોએ પણ પાણી લઈને પહેલા રોપેલી છે ડાંગર. સતત ચાર દિવસ વરસાદના કારણે અત્યારે હાલમાં બધી જ ડાંગર ડૂબી ગઈ છે, પારાવાર નુકસાન થયેલું છે. આજે એક ખેડૂતે એક વીઘું રોપવાની પાછળ 6થી 7 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કરેલો છે. હવે એવો કોઈ ચાન્સ નથી કે આ ડાંગર બહાર નીકળી શકે. બધા જ ખેડૂતોને પૂરેપુરૂ નુકશાન છે અને પાણી ભરાઈ ગયેલું છે.પાણી ઓસરી શક્યા નથી હતી."
ખેડા જિલ્લો ડાંગરના પાક માટે જાણીતો છે. અહીંના ખેડૂતોએ ભારે જહેમત અને મોંઘા ભાવનું પાણી લાવીને ડાંગરની રોપણી કરી હતી. પરંતુ, આ કુદરતી આફતે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. હજારો વીઘામાં વાવેલો ડાંગરનો પાક સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને વ્યાપક આર્થિક નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. ભારે વરસાદે ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. દેવાના ડુંગર નીચે દબાયેલા ખેડૂતોએ લોન અને વ્યાજે પૈસા લાવીને ડાંગર રોપી હતી. પરંતુ, 25 ઈંચ સુધીના વરસાદે બધું જ નષ્ટ કરી દીધું છે. હવે ખેડૂતો સરકાર સામે સહાયની મીટ માંડીને બેઠા છે. સરકાર વહેલી તકે સર્વે કરી યોગ્ય વળતર આપે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
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