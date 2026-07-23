નવસારીમાં મેઘતાંડવ યથાવત, પૂર્ણા ગાંડીતૂર બનતાં જનજીવન ઠપ્પ; 241 રસ્તા બંધ, સ્થળાંતર અને રાહતકાર્યો તેજ
નવસારી શહેરમાં ગંગા તળાવ છલકાતાં વિજલપોરની ચંદનવન સોસાયટીમાં નદી વહેતી હોય તેવા દૃશ્યો સર્જાયા છે.
Published : July 23, 2026 at 2:50 PM IST
નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાતમાં અવિરત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદે નવસારી જિલ્લામાં ફરી એકવાર પૂર જેવી ગંભીર સ્થિતિ સર્જી છે. ઉપરવાસમાં સતત પડી રહેલા વરસાદના કારણે પૂર્ણા, અંબિકા, કાવેરી અને ખરેરા નદીઓમાં જળસ્તર સતત વધી રહ્યું છે. પૂર્ણા નદી ભયજનક સપાટીની નજીક પહોંચતાં જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર છે. SDRFની બે ટીમો બચાવ અને રાહત કામગીરીમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને સલામત સ્થળે રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં જિલ્લામાં સરેરાશ ૧૦.૧૭ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વાંસદામાં સૌથી વધુ ૧૭.૧૩ ઇંચ, ખેરગામમાં ૧૪.૦૯ ઇંચ, ચીખલીમાં ૭.૯૧ ઇંચ, ગણદેવીમાં ૭.૭૨ ઇંચ, જલાલપોરમાં ૭.૨૪ ઇંચ અને નવસારી તાલુકામાં ૬.૯૩ ઇંચ વરસાદ વરસતાં સમગ્ર જિલ્લામાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે.
નવસારી શહેરમાં ગંગા તળાવ છલકાતાં વિજલપોરની ચંદનવન સોસાયટીમાં નદી વહેતી હોય તેવા દૃશ્યો સર્જાયા છે. તળાવનું પાણી અનેક ઘરોમાં ઘૂસી ગયું છે, જ્યારે ડ્રેનેજ બેકમારતાં લોકોની મુશ્કેલીમાં વધુ વધારો થયો છે. નિરાધાર વૃદ્ધા ચંચળબેન રાણાના ઘરમાં પણ પાણી ભરાતાં તેમની સ્થિતિ અત્યંત કફોડી બની છે. પડોશીઓ ભોજનની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતી પાણી નિકાલની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવવાની માંગ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. સાથે જ સ્થાનિકોએ વોર્ડના નગરસેવકો અને મહાનગર પાલિકાના શાસક પક્ષ સામે પણ ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે.
બીજી તરફ પૂર્ણા નદીનું જળસ્તર સતત વધતાં ગધેવાન, હિદાયતનગર, શાંતાદેવી, ભેસ્તખડા, રંગૂનનગર, રુસ્તમવાડી, મિથિલા નગરી, રિંગ રોડ અને ગાંધીનગર સોસાયટી સહિત ૧૫થી વધુ વિસ્તારોમાં વરસાદી અને નદીના પાણી ઘૂસી ગયા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. મહાનગર પાલિકાએ શાળાઓ અને સરકારી ઈમારતોમાં આશ્રય કેન્દ્રો શરૂ કરી અસરગ્રસ્તો માટે ભોજન અને જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે.
ભારે વરસાદની અસર માર્ગ વ્યવહાર પર પણ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે. જિલ્લામાં ૨૪૧ રસ્તાઓ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ૨૧ સ્ટેટ હાઈવે અને ૨૨૦ પંચાયત માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે. અનેક સ્થળોએ ઓવરટોપિંગ અને રેલવે અંડરપાસોમાં પાણી ભરાતાં વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે.
જિલ્લા તંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને નદી કિનારાના તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે. જો વરસાદનું જોર યથાવત્ રહેશે તો આગામી કલાકોમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર બનવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.