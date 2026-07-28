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સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિવૃષ્ટિ અને 'લીલા દુકાળ'નો પ્રકોપ: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ત્રાહિમામ

સતત આકાશી આફત અને અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાથી ઊભા પાક સડી ગયા છે.

સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિવૃષ્ટિ અને 'લીલા દુકાળ'નો પ્રકોપ: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ત્રાહિમામ
સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિવૃષ્ટિ અને 'લીલા દુકાળ'નો પ્રકોપ: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ત્રાહિમામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 8:49 PM IST

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સુરત: સુરત શહેર અને સમગ્ર જિલ્લામાં છેલ્લા એક જ પખવાડિયાના ટૂંકા ગાળામાં બે-બે વખત મેઘરાજાએ મન મૂકીને વરસાવેલા વરસાદે સમગ્ર જનજીવનને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું છે. અતિવૃષ્ટિના વિષચક્રના કારણે સુરતમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ હવે આબેહૂબ 'લીલા દુકાળ' જેવી વિકટ સ્થિતિ તરફ દોરી ગઈ છે. એક તરફ સુરત શહેરમાં ખાડી પૂરના પ્રકોપથી વેપારીઓથી માંડીને સામાન્ય શહેરીજનો અને સેંકડો પરિવારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું છે, તો બીજી તરફ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેતરો જળબંબાકાર થતાં ખેડૂતો અને જગતના તાત ભારે ત્રાસદી ભોગવી રહ્યા છે.

ચાલુ વર્ષે વૈશ્વિક સ્તરે અલ નીનો ઈફેક્ટ સક્રિય હોવાના કારણે ચોમાસું નબળું રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનાથી તદ્દન વિપરીત સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં જુલાઈ મહિનાના પ્રારંભ સાથે જ બારે મેઘ ખાંગા થયા હતા. ગત 7મી જુલાઈએ ખાબકેલા મુશળધાર વરસાદને પગલે નીચાણવાળા માનવ વસવાટો અને રસ્તાઓ પર 5થી 7 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા હતા. પ્રથમ પૂરની તારાજીમાંથી માંડ બહાર આવી રહેલા સુરતવાસીઓ અને ખેડૂતો સંભાળે તે પહેલા જ, માત્ર એક સપ્તાહના ગાળામાં મેઘરાજાએ પુનઃ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને બીજો મોટો પ્રહાર કર્યો હતો.

સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિવૃષ્ટિ અને 'લીલા દુકાળ'નો પ્રકોપ: ખેડૂતો અને વેપારીઓ ત્રાહિમામ (ETV Bharat Gujarat)

સતત આકાશી આફત અને અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાથી ઊભા પાક સડી ગયા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેળાની વાવણી મોટા પ્રમાણમાં થાય છે, પરંતુ વારંવારના પૂરના લીધે કેળાના પાકને 80% સુધીનું વ્યાપક નુકસાન થવાની આશંકા છે. કેળાના બગીચાઓ ઉપરાંત મુખ્ય પાકો એવા ડાંગર, કપાસ અને દૈનિક આવકનો સ્ત્રોત ગણાતા શાકભાજી જેવા રોકડિયા પાક પણ ખેતરોમાં જ નાશ પામ્યા છે. અતિશય પાણીના કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા ભાંગી પડી છે અને ખેડૂતોએ કરેલું લાખો રૂપિયાનું રોકાણ પાણીમાં વહી જવાથી ખેડૂત આલમ ભારે આર્થિક દેવાદારીના બોજ હેઠળ દબાઈ ગઈ છે.

7મી જુલાઈના ખાડી પૂર દરમિયાન સુરતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા હજારો રહીશો તેમજ વેપારીઓને સામાન પલળી જવાથી કરોડો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન પહોંચ્યું હતું. આ સ્થિતિને પહોંચી વળવા જિલ્લા કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સર્વે હાથ ધરીને અસરગ્રસ્તોને કેશડોલ્સનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા વેપારીઓ માટે વિશેષ 'ફ્લડ રિલીફ પેકેજ' જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

શહેરી વિસ્તાર અને વેપારીઓ માટે રાહત કામગીરી બાદ હવે સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોમાં પણ આશાનું કિરણ જાગ્યું છે. આકાશી આફત સામે હારી ચૂકેલા ધરતીપુત્રો માંગ કરી રહ્યા છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિલંબ વગર ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ વિશેષ ટીમો મોકલીને યુદ્ધના ધોરણે પાક નુકસાનીનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવે. લીલા દુકાળના ઓછાયા હેઠળ જીવી રહેલા ખેડૂતોને આર્થિક પાયમાલીમાંથી ઉગારવા માટે વહેલી તકે વિશેષ 'કૃષિ રાહત પેકેજ' અને આર્થિક સહાય જાહેર કરવામાં આવે તેવી બુલંદ માંગણી સમગ્ર સુરત જિલ્લાના કૃષિ સમુદાય દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહી છે.

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SCOURGE OF GREEN DROUGHT
SOUTH GUJARAT
HEAVY RAINFALL AND SCOURGE
FARMERS TRADERS DISTRESSED

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