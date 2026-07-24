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વાવ-થરાદમાં ભારે વરસાદ-વાવાઝોડાની આગાહી: તંત્રએ હેલ્પ-લાઈન નંબર જાહેર કર્યા, તમારા ફોનમાં સેવ કરી રાખજો

ચોમાસાની ઋતુમાં સર્જાઈ શકે તેવી કોઈપણ આપત્તિજનક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતત સતર્ક અને સંપૂર્ણ સજ્જ છે.

વાવ-થરાદમાં ભારે વરસાદ-વાવાઝોડાની આગાહી
વાવ-થરાદમાં ભારે વરસાદ-વાવાઝોડાની આગાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 6:32 PM IST

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વાવ-થરાદ: ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહીને પગલે વાવ-થરાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી આગોતરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ચોમાસાની ઋતુમાં સર્જાઈ શકે તેવી કોઈપણ આપત્તિજનક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતત સતર્ક અને સંપૂર્ણ સજ્જ છે.

જિલ્લામાં કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિ, વરસાદ અથવા વાવાઝોડાને કારણે નુકસાન, જાનમાલને જોખમ અથવા તાત્કાલિક સહાયની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો નાગરિકોને જિલ્લા ઇમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (DEOC)ના ૦૨૭૩૭-૨૨૩૩૭૪ નંબર અથવા જિલ્લા ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલ રૂમના ટોલ ફ્રી નંબર ૧૦૭૭ પર સંપર્ક કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપરાંત તાલુકા કક્ષાએ પણ ૨૪×૭ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત રાખવામાં આવ્યા છે.

  • જેમાં વાવ – ૦૨૭૪૦-૨૨૭૦૨૨
  • થરાદ – ૦૨૭૩૭-૨૨૩૬૭૫
  • દિયોદર – ૦૨૭૩૫-૨૪૪૬૨૬
  • ભાભર – ૦૨૭૩૫-૨૨૨૬૭૭
  • લાખણી – ૦૨૭૪૪-૨૫૬૧૧૧
  • સુઈગામ – ૦૨૭૪૦-૨૨૩૬૪૨
  • રાહ – ૦૨૭૩૭-૨૪૬૦૪૦
  • ધરણીધર – ૦૨૭૪૦-૨૨૭૦૨૨

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને ભારે વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા, નદી-નાળાઓ તથા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવા, સલામત સ્થળે રહેવા, આપત્તિકાલીન કીટ તૈયાર રાખવા તથા હવામાન અંગેની સત્તાવાર માહિતી પર સતત નજર રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે જ કોઈપણ અફવા કે ભ્રામક માહિતી પર વિશ્વાસ ન કરવા અને માત્ર સરકારી સત્તાવાર માધ્યમોથી જ પ્રાપ્ત માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. વાવ - થરાદ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી મયુર મહેતાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર વહીવટી તંત્ર 24×7 કાર્યરત રહી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે અને જરૂરિયાત મુજબ તાત્કાલિક કામગીરી માટે સજ્જ છે.

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VAV THARAD RAIN
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વાવ થરાદમાં વરસાદની આગાહી
GUJARAT RAINFALL
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