રાજ્યમાં બે દિવસ ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ', 118 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો; અમરેલીના રાજુલામાં સૌથી વધુ 10 ઇંચ
હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં વધુ બે દિવસ વરસાદનું રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
Published : July 6, 2026 at 10:15 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મેઘરાજા મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. રાજ્યના 118 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો છે જેમાં અમરેલીના રાજુલામાં સૌથી વધુ 10 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી સાથે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
ગુજરાતમાં બે દિવસ ભારે વરસાદનું રેડ-ઓરેન્જ એલર્ટ
6 જુલાઇ: હવામાન વિભાગ અનુસાર ડાંગ, નવસારી, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ જ્યારે છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ભરૂચ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
7 જુલાઇ: ડાંગ,વલસાડ, નવસારીમાં રેડ એલર્ટ જ્યારે સુરત, તાપી, ભાવનગર અને અમરેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, ગામી 3 દિવસમાં ઉત્તર અરબી સમુદ્રના કેટલાક ભાગ, ગુજરાત, હરિયાણા અને પંજાબના બાકીના ભાગો અને રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાના આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે.
ઉત્તર પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને ઉત્તર ઓડિશા-પશ્ચિમ બંગાળ દરિયાકાંઠાના નજીકના વિસ્તારો પર વેલ માકર્ડ લો પ્રેશર એરિયા ડિપ્રેશનમાં કેન્દ્રિત થતા વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
અમરેલી જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ
રાજ્યમાં અમરેલી જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો હતો. અમરેલીમાં 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. અમરેલીના રાજુલામાં સૌથી વધુ 10.35 ઇંચ, ધારીમાં 9.21 ઇંચ, ખાંભામાં 6.69 ઇંચ, ડાંગના સુબીરમાં 5.16 ઇંચ, અમરેલીના સાવરકુંડલામાં 5.04 ઇંચ જાફરાબાદમાં 4.76 ઇંચ, ડાંગમાં 4.57 ઇંચ, સાબરકાંઠાના વિજયનગરમાં 4.49 ઇંચ અને અમરેલીના લીલીયામાં 4.21 ઇંચ અને બગસરામાં 4.17 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.
રાજ્યમાં ભારે વરસાદને કારણે અનેક ડેમમાં પાણીની આવકમાં પણ વધારો થયો હતો. નર્મદા, તાપી, ઉકાઇ સહિતના ડેમ તેમજ સૌરાષ્ટ્રના અનેક ડેમમાં નવા નીરની આવકમાં વધારો થયો હતો.
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