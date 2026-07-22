ETV Bharat / state

નવસારીમાં ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ', શાળા-કોલેજોમાં રજા; બીલીમોરામાં કાવેરી નદી બે કાંઠે થતાં અનેક લોકોનું સ્થળાંતર

નવસારી જિલ્લામાં સતત ત્રીજા દિવસે મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ
નવસારીમાં ભારે વરસાદનું 'રેડ એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 7:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં સતત ત્રીજા દિવસે મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં સમગ્ર જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 24 કલાક માટે જિલ્લામાં 'રેડ એલર્ટ' જાહેર કરવામાં આવતાં તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા તમામ શાળા-કોલેજો, ITI અને આંગણવાડીઓમાં એક દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

બીજી તરફ, ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી બીલીમોરાની કાવેરી નદીનું જળસ્તર ભયજનક રીતે વધતાં દેશરા સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂરના પાણી ફરી વળ્યા છે. તંત્રએ 24 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા છે અને નદીકાંઠાના 15થી વધુ ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

બીલીમોરામાં કાવેરી નદી બે કાંઠે થતાં અનેક લોકોનું સ્થળાંતર (ETV Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદને પગલે વહીવટી તંત્ર એલર્ટ

હવામાન વિભાગની ચેતવણીને પગલે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરવાણીએ તમામ સંબંધિત વિભાગોને સજ્જ રહેવા તેમજ કોઈપણ આપત્તિજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ રાખવા સૂચના આપી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર ખાસ નજર રાખવામાં આવી રહી છે, જ્યારે રાહત અને બચાવ દળોને પણ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા છે.

ભારે વરસાદને પગલે વહીવટી તંત્ર એલર્ટ
ભારે વરસાદને પગલે વહીવટી તંત્ર એલર્ટ (ETV Bharat Gujarat)

શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

ભારે વરસાદની આગાહી અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પ્રશાસને મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. કલેક્ટરના આદેશ અનુસાર જિલ્લાના તમામ સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ, કોલેજો, ITI સંસ્થાઓ તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં એક દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.

જિલ્લા કલેક્ટર મનીષ ગુરવાણીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પણ નાગરિકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી છે. તેમણે લોકોને અત્યંત જરૂરી હોય ત્યારે જ ઘર બહાર નીકળવા તેમજ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવા અનુરોધ કર્યો છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
નવસારીમાં ભારે વરસાદને પગલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. (ETV Bharat Gujarat)

હાલ જિલ્લામાં સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર જિલ્લા પ્રશાસન સતત નજર રાખી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહીને ધ્યાનમાં લેતા આગામી 24 કલાક નવસારી જિલ્લા માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યા છે. નાગરિકોને સતર્ક રહેવા, અફવાઓથી દૂર રહેવા અને જરૂરિયાત સિવાય નદી, કોઝવે તથા પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં ન જવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે.

બીલીમોરામાં કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધ્યું, 24 લોકોનું સ્થળાંતર

નવસારી જિલ્લાના બીલીમોરા શહેરમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદ અને ઉપરવાસમાંથી આવી રહેલા પાણીના કારણે કાવેરી નદીનું જળસ્તર સતત વધી રહ્યું છે. નદીમાં આવેલા વધારાને પગલે શહેરના દેશરા સહિતના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ઘૂસી જતાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે.

બીલીમોરામાં કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા 24 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું હતું
બીલીમોરામાં કાવેરી નદીનું જળસ્તર વધતા 24 લોકોનું સ્થળાંતર કરાયું હતું (ETV Bharat Gujarat)

બીલીમોરા નગરપાલિકા, ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક પ્રશાસનની સંયુક્ત ટીમે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી અત્યાર સુધીમાં 24 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડ્યા છે. નદીકાંઠે આવેલા વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને પાણીના સ્તર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

પ્રશાસને કાવેરી નદીના કિનારે આવેલા 15 ગામો અને અન્ય સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. સ્થાનિક લોકોને નદીની નજીક ન જવા, બિનજરૂરી અવરજવર ટાળવા તેમજ જરૂર પડે ત્યારે તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા રાહત શિબિરો શરૂ કરવામાં આવી છે. શાળાઓ અને કોમ્યુનિટી હોલમાં રહેવાની વ્યવસ્થા ઉપરાંત ભોજન, પીવાનું શુદ્ધ પાણી, તબીબી સારવાર અને મેડિકલ કિટ જેવી જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.

અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા રાહત શિબિરો શરૂ કરવામાં આવી છે.
અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે બીલીમોરા નગરપાલિકા દ્વારા રાહત શિબિરો શરૂ કરવામાં આવી છે. (ETV Bharat Gujarat)

પ્રશાસનના જણાવ્યા અનુસાર ફાયર વિભાગ, નગરપાલિકા અને અન્ય વિભાગોની ટીમો 24 કલાક સતત કામગીરીમાં તૈનાત છે. પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી માત્ર અધિકૃત સૂચનાઓનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HEAVY RAIN RED ALERT IN NAVSAR
KAVERI RIVER OVERFLOWS
NAVSARI HEAVY RAIN
HEAVY RAIN RED ALERT IN NAVSAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.