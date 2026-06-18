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નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ, ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો

ખેડા જીલ્લામાં બુધવાર સાંજથી ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત થઇ છે. ગુરૂવાર સવારે વરસાદે વિરામ લીધા બાદ સાંજે નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો.

નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ
નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 9:05 PM IST

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નડિયાદ: ખેડા જીલ્લામાં બુધવાર સાંજથી ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત થઇ છે. વરસાદને પગલે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી હતી. ગુરૂવાર સવારે વરસાદે વિરામ લીધા બાદ સાંજે નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદને પગલે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. શહેરના મોટાભાગના અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઇ જતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો.

નડિયાદના અંડરપાસમાં પાણી ભરાયા

નડિયાદમાં ભારે વરસાદને પગલે તમામ અંડરપાસ પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા. નડિયાના શ્રેયસ, માઇ મંદિર, ખોડિયાર સહિતના અંડર પાસમાં પાણી ભરાયા હતા. શહેરમાં હાલ ચાલી રહેલી કાંસની કામગીરીના કારણે રસ્તા પર પ્રથમ વરસાદમાં જ પાણી ભરાઇ ગયા હતા જેને લઇને જનજીવન પ્રભાવિત થયું હતું.

નડિયાદમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડા જીલ્લામાં બે ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ

ખેડા જીલ્લાની વાત કરીએ તો જીલ્લામાં બે ઇંચ કરતા વધુ વરસાદ વરસ્યો હતો. ગુરૂવાર સાંજે 6 વાગ્યા સુધીના આંકડા જોઇએ તો નડિયાદમાં સૌથી વધુ 76 MM વરસાદ વરસ્યો હતો.

નડિયાદમાં વરસાદને પગલે ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા
નડિયાદમાં વરસાદને પગલે ગરનાળા પાણીમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા (ETV Bharat Gujarat)
  • નડિયાદ- 76 mm
  • ગળતેશ્વર- 57 mm
  • કપડવંજ- 55 mm
  • માતર-05 mm
  • કઠલાલ- 32 mm
  • મહેમદાવાદ- 04 mm
  • મહુધા- 21 mm
  • ઠાસરા- 14 mm
  • ફાગવેલ-12 mm
  • વસો- 02 mm

વરસાદ બાદ ધરતીપુત્રો ખુશખુશાલ

ખેડા જીલ્લામાં વરસાદની પધરામણી થયા બાદ ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ચોમાસાની સમયસર શરૂઆત થતાં અને સારો વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઇ હતી. જીલ્લામાં ખેડૂતોએ વાવણી માટે તૈયારી કરી દીધી છે ત્યારે હવે વાવણી લાયક વરસાદ થતાં ખેડૂતો ખેતીકાર્યમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. ચોમાસામાં જીલ્લામાં ડાંગર સહિતના પાક લેવામાં આવે છે.

ખેડા જીલ્લામાં 2-3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો
ખેડા જીલ્લામાં 2-3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

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