ખેડામાં સાર્વત્રિક ભારે વરસાદને પગલે જળબંબાકાર, વસોમાં સૌથી વધુ 10 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો
ભારે વરસાદને કારણે જિલ્લામાં 3 પશુઓના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 155 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થાનાંતરિત કરાયા છે
Published : July 31, 2026 at 9:08 PM IST
ખેડા: જિલ્લામાં સાર્વત્રિક ભારે વરસાદને કારણે ચારેય તરફ પાણી-પાણી થઈ ગયું છે.ભારે વરસાદના કારણે જિલ્લામાં નડીયાદ શહેર સહિતના વિવિધ નીચાણવાળા વિસ્તારો જળબંબાકાર બન્યા છે.વસોમાં સૌથી વધુ 10 ઈંચ અને નડીયાદમાં 8 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.વરસાદને કારણે ઠાસરામાં દિવાલ ધરાશાયી થતા એક વ્યક્તિનું મોત નિપજ્યુ છે.જ્યારે જીલ્લામાં અન્ય બે વ્યક્તિઓને ઈજાઓ પહોંચી છે.નડીયાદ,મહુધા,વસો અને માતરમાંથી કુલ 155 લોકોને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાન ખાતે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે.ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન વ્યાપક પ્રભાવિત થયું છે. હજી આગામી 24 કલાક દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હોઈ તંત્ર એલર્ટ છે અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
જિલ્લામાં અલગ-અલગ જગ્યાએ 3 પશુઓના પણ મોત નીપજ્યા છે. વરસાદના કારણે રહેણાંક મકાનોને પણ નુકસાન થવા પામ્યું છે. જિલ્લામાં 13 જેટલા કાચા મકાનોને નાનું-મોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે જ્યારે 1 કાચું મકાન સંપૂર્ણપણે જમીનદોસ્ત થઈ ગયું છે.
155 લોકોને સ્થળાંતરિત કરાયા
ભારે વરસાદના પગલે નડીયાદ શહેર સહિત જિલ્લાના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે. નડિયાદ શહેરમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે પ્રશાસન દ્વારા તાત્કાલિક 45 લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય મહુધામાંથી 25, વસોમાંથી 30 અને માતર તાલુકામાંથી 55 લોકો મળીને જિલ્લામાં કુલ 155 લોકોને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો પર પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. નડિયાદના પાણી ભરાયેલા ગરનાળાઓમાંથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે પાણી નિકાલની કામગીરી હાલ ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે.
વસોમાં સૌથી વધુ 10 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો
આજે સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને અત્યાર સુધીમાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરી છે.જેમાં સૌથી વધુ વસો તાલુકામાં 10 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. આ સિવાય નડીયાદમાં 8 ઈંચ, મહુધામાં 5.5 ઈંચ, કઠલાલમાં 4 ઈંચ,મહેમદાવાદમાં 4 ઈંચ અને ખેડા તાલુકામાં પણ 4 ઈંચ તેમજ કપડવંજ, ફાગવેલ, ગળતેશ્વર અને ઠાસરામાં 1.5 થી 2 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદના પગલે તંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડ પર છે. નાગરિકોને સતર્ક અને સાવચેત રહેવા તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.
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