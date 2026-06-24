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ગોંડલમાં 2 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ: ઉમવાળા અંડરબ્રિજમાં મુસાફરો ભરેલી ST બસ ફસાઇ, JCBની મદદ લેવી પડી

ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત સાથે જ રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ, કોટડાસાંગાણી અને જેતપુર પંથકના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે.

ગોંડલમાં ઉમવાળા અંડરબ્રિજમાં મુસાફરો ભરેલી ST બસ ફસાઇ હતી
ગોંડલમાં ઉમવાળા અંડરબ્રિજમાં મુસાફરો ભરેલી ST બસ ફસાઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 6:51 AM IST

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રાજકોટ: ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત સાથે જ રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ, કોટડાસાંગાણી અને જેતપુર પંથકના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. ગોંડલ શહેરમાં માત્ર બે કલાકમાં પડેલા અઢી ઇંચ વરસાદે નગરપાલિકાના પ્રી-મોન્સૂન પ્લાનની પોલ ખોલી છે. ઉમવાળા અંડરબ્રિજમાં પાણી ભરાઇ જતાં મુસાફરો ભરેલી એસટી બસ ફસાઇ હતી. એસટી બસને કાઢવા માટે જેસીબીની મદદ લેવી પડી હતી.

ગોંડલમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

અસહ્ય ઉકળાટ બાદ ગોંડલ પંથકમાં પવનના સુસવાટા સાથે મેઘરાજાની તોફાની એન્ટ્રી થઈ હતી. માત્ર 2 કલાકમાં પડેલા અઢી ઇંચ વરસાદે આખા શહેરને પાણી-પાણી કરી દીધું હતું. સૌથી ગંભીર સ્થિતિ ઉમવાળા અંડરબ્રિજ પાસે સર્જાઈ હતી, જ્યાં મુસાફરોથી ભરેલી આખી એસ.ટી. બસ પાણીમાં ફસાઈ ગઈ હતી.

ગોંડલમાં 2 કલાકમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)

ST બસ અંડરબ્રિજ નીચે ફસાઇ

ગોંડલના ઉમવાળા અંડરબ્રિજ નીચે વરસાદી પાણી ભરાઈ જવાના કારણે જૂનાગઢ-દાહોદ રૂટની એસ.ટી. બસ અધવચ્ચે ફસાઈ ગઈ હતી. આ બસમાં મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો સહિત આશરે 30થી 35 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા, જેમના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા.

ઘટનાની જાણ થતાં જ નગરપાલિકા પ્રમુખના પ્રતિનિધિ દીપક ગોવાણી, કારોબારી ચેરમેન રાજભા જાડેજા અને સલીમ ચૌહાણ સહિતના સ્થાનિક આગેવાનો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડ ટીમ અને JCBની મદદથી ભારે જહેમત બાદ બસને પાણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. સમયસરની કામગીરીને કારણે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોને સલામત રીતે બહાર કાઢી લેવાતાં તંત્રે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

બીજી તરફ, ખોડિયાર નગર રેલ્વે અન્ડરબ્રિજના નાલામાં પાણી ભરાઈ જતાં વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો હતો. જેતપુર રોડ પર આવેલા મોહન પાર્ક અને ગુંદાળા શેરીમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા હતા.

અનેક વૃક્ષ ધરાશાયી

વાવાઝોડા જેવા તીવ્ર પવનને કારણે શહેરમાં અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે. ગુંદાળા ચોકડી ઓવરબ્રિજ પર લગાવેલું એક વિશાળ હોર્ડિંગ પવનના કારણે ઊડીને નીચે પડ્યું હતું. હજુ પણ શહેરમાં અનેક હોર્ડિંગ્સ જોખમી રીતે લટકી રહ્યા હોવા છતાં તંત્ર આ બાબતે આંખ આડા કાન કરી રહ્યું છે તો બીજી બાજુ કોટડાસાંગાણી વિસ્તારના ખેડુતોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે.

આગોતરું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોના પાકમાં વરસાદી પાણી તાતી જરૂરિયાત જણાઈ હતી ત્યારે જ ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા ખેતરોમાં મુરજાઇ રહેલા પાકને જીવતદાન મળ્યું છે. ભારે વરસાદને પગલે કોટડાસાંગાણીની બજારોમાં પાણી વહેતા થયા હતા.

જેતપુરની વાત કરીએ તો જેતપુર તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકના વાતાવરણમાં એકાએક જોરદાર પલટો આવ્યો હતો. ખીરસરા, ખજૂરીગુંદાળા, અમરનગર અને સ્ટેશન વાવડી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમીધારે વરસાદી ઝાપટા શરૂ થતાની સાથે અસહ્ય ઉકળાટ અને ગરમી વચ્ચે સમગ્ર પંથકમાં ઠંડક પ્રસરી હતી.વરસાદ શરૂ થતાં જ ખરીફ પાકને લઈને જગતના તાત એવા ખેડૂતોમાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો.

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HEAVY RAIN IN GONDAL
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HEAVY RAIN IN GONDAL

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